'Thời trang boy phố' gây tranh cãi của Bình Gold

Bên cạnh Bình Gold, Andree Right Hand cũng được xem là một trong những tín đồ thời trang nhiệt tình phổ biến xu hướng trên. Anh thường xuyên xuất hiện với quần jeans rách, áo phông và sơ mi in hoạ tiết bản lớn, màu mè. Trong những bức hình để lộ tủ quần áo trên trang cá nhân, Andree Right Hand cho thấy phần lớn tủ đồ của mình là những item thuộc “phong cách boy phố”. Theo đuổi hình tượng “dân chơi”, anh còn bổ sung sneakers, vòng cổ, nhẫn bản lớn và đồng hồ đắt đỏ vào outfit hàng ngày. Đó là những món phụ kiện gia tăng tính thời thượng cho các set trang phục mang đậm màu sắc “boy phố” của Andree Right Hand. Ảnh: @andreerighthand/IG.