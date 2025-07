NTK Công Trí may váy cho Adele, BlackPink trước khi bị bắt

Trước Lisa, Rosé (BlackPink) cũng diện đồ của Công Trí. Mẫu váy Rosé mặc trong MV solo đầu tiên On The Ground được biến tấu từ một thiết kế sexy nằm trong bộ sưu tập Xuân/Hè 2020 của nhà mốt Việt. Thời điểm đó, chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện của Công Trí cho biết phía Rosé liên hệ với ekip của anh để hợp tác cho dự án từ tháng 1/2021. Item được chọn là mẫu số 57 nằm trong bộ sưu tập Xuân/Hè 2020, từng được Công Trí trình làng ở Tuần lễ thời trang New York (Mỹ).