Thu hồi giải thưởng ảnh Thiên nhiên Hoang dã Việt Nam vì dàn dựng

BTC cuộc thi ảnh Thiên nhiên Hoang dã Việt Nam 2025 thu hồi giải thưởng dành cho tác phẩm "Vũ điệu cảnh báo" của tác giả Trần Anh Tuấn, sau khi xác định bức ảnh có yếu tố dàn dựng.

Tác phẩm "Vũ điệu cảnh báo" có yếu tố dàn dựng, sắp đặt ánh sáng, phông nền. Ảnh: Trần Anh Tuấn/

Tác phẩm "Vũ điệu cảnh báo" ghi lại hình ảnh rắn lục đuôi đỏ uốn lượn trên cành cây, đôi mắt đỏ rực nổi bật trên nền tối từng gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo (BGK), vượt qua 38 tác phẩm khác để giành giải nhất thể loại bò sát - Lưỡng cư tại cuộc thi ảnh Thiên nhiên Hoang dã Việt Nam 2025.

Tuy nhiên, theo thể lệ cuộc thi, ban tổ chức (BTC) không chấp nhận những tác phẩm được tạo ra bằng cách can thiệp, di dời hoặc gây ảnh hưởng đến đời sống tự nhiên của sinh vật hoang dã. Nếu phát hiện vi phạm sau khi công bố kết quả, giải thưởng sẽ bị hủy và toàn bộ chứng nhận bị thu hồi.

Trong giai đoạn chấm giải, hội đồng giám khảo từng nêu nghi vấn về dấu hiệu dàn dựng đối với bức ảnh này. BTC đã liên hệ tác giả để xác minh trước khi công bố kết quả, và ông Trần Anh Tuấn khi đó khẳng định tác phẩm được chụp hoàn toàn tự nhiên.

Tuy nhiên, sau khi kết quả được công bố, nhiều ý kiến phản biện từ cộng đồng nhiếp ảnh đã chỉ ra các dấu hiệu bất thường. Trong quá trình hậu kiểm, tác giả gửi thư xin lỗi và thừa nhận có dàn dựng - bao gồm việc di dời cá thể rắn khỏi vị trí tự nhiên, sắp đặt ánh sáng, phông nền và tư thế.

"Đây là hành động vi phạm tôn chỉ của cuộc thi. Do đó, chúng tôi đã quyết định thu hồi toàn bộ giải thưởng, chứng nhận, đồng thời gỡ bỏ ảnh của tác giả Trần Anh Tuấn khỏi triển lãm và các ấn phẩm truyền thông", đại diện BTC cho biết.

Một số hình ảnh ấn tượng đến từ cuộc thi ảnh Thiên nhiên Hoang dã 2025. Ảnh: BTC.

Đại diện Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Thiên nhiên Việt Nam (VWPC) cho biết thêm: "Chúng tôi thành thật xin lỗi cộng đồng yêu thiên nhiên, các tác giả và đối tác vì sự cố này. Ban tổ chức trân trọng tinh thần phản biện và giám sát của cộng đồng, đồng thời sẽ siết chặt quy trình để bảo đảm phúc lợi động vật và tính liêm chính của cuộc thi".

Song BGK không có sai sót trong quá trình chuyên môn, bởi đã nêu nghi vấn và yêu cầu tác giả làm rõ trước khi công bố kết quả, quyết định cuối cùng dựa trên cam kết sai lệch từ phía tác giả.

Trong thư xin lỗi gửi Ban tổ chức và cộng đồng nhiếp ảnh, ông Trần Anh Tuấn viết: "Tôi xin thẳng thắn thừa nhận đã sai khi dàn dựng, di dời con rắn khỏi vị trí tự nhiên, sắp đặt ánh sáng, phông nền và tư thế theo ý muốn cá nhân. Đây là hành động đi ngược lại tôn chỉ của cuộc thi và là sai lầm của tôi".

Ông cho biết toàn bộ cá thể trong buổi chụp đều là động vật hoang dã tự nhiên, không bị nuôi nhốt hay gây tổn thương, và đã được thả về môi trường sống ngay sau khi chụp.

"Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm vì đã không cung cấp thông tin chính xác từ đầu, khiến Ban tổ chức và cộng đồng hiểu lầm, đồng thời ảnh hưởng đến uy tín của cuộc thi. Tôi không có lời biện minh nào, chỉ mong được xem đây là bài học sâu sắc và chấp nhận mọi lời phê bình", ông bày tỏ.

Bên cạnh các loài chim hoang dã, cuộc thi năm nay còn ghi nhận các tác phẩm chụp nhiều loài động vật khác như côn trùng, bò sát... Ảnh: BTC.

Ông Nguyễn Hoài Bảo, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, nhìn nhận: "Mỗi sự cố, dù đáng tiếc, cũng là bài học để chúng ta trưởng thành hơn. Một bức ảnh đẹp không chỉ đến từ ánh sáng hay bố cục, mà còn từ sự trung thực và lòng tôn trọng sự sống".

Cuộc thi Thiên nhiên Hoang dã Việt Nam 2025 thu hút 739 tác phẩm của 136 nhiếp ảnh gia trên khắp cả nước. Ngoài hạng mục bò sát - lưỡng cư, các giải nhất còn được trao cho "Voọc chà vá chân nâu" (Phùng Quang Hưng, thể loại thú hoang dã), "Giang sen" (Lý Nguyễn Long, thể loại chim hoang dã) và "Bộ Araneae" (Hồ Tấn Thịnh, thể loại macro). Bốn giải ấn tượng thuộc về các tác phẩm "Chim điêng điểng (Cổ rắn)" của Nguyễn Minh Mẫn, "Rắn hổ đất nâu" của Hoàng Thu Hương, "Ếch cây sần" của Nguyễn Thị Thanh Hồng và "Cà kheo" của Lê Minh Ngọc.

Triển lãm các tác phẩm đoạt giải và được chọn trưng bày mang tên "Vũ điệu từ thiên nhiên" diễn ra từ ngày 8-14/11 tại SC VivoCity (TP.HCM), với thông điệp tôn trọng thiên nhiên, trung thực trong sáng tạo và đề cao đạo đức nhiếp ảnh hoang dã.