Thực hư 'tổng tài' phô mai nướng Đà Lạt nghỉ bán

Trước thông tin về việc xe bán hàng bị tịch thu và nghỉ bán, "tổng tài" phô mai nướng cho biết vẫn tiếp tục bán ở chợ đêm Đà Lạt, chỉ thay đổi về giờ mở cửa.

"Tổng tài" nhảy múa khi chuẩn bị đồ ăn là yếu tố thu hút du khách. Ảnh: Muzan chợ đêm.

Tối 1/10, "Muzan chợ đêm" bán phô mai nướng, thường biểu diễn những điệu nhảy ngẫu hứng theo nhạc ở chợ đêm Đà Lạt (phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng) bị cơ quan chức năng tịch thu xe bán hàng, thu dọn toàn bộ đồ đạc do lấn chiếm lòng đường, mất trật tự do lượng người đứng chờ mua quá đông. Nhiều du khách bày tỏ sự tiếc nuối khi sắp lên kế hoạch đến Đà Lạt chỉ để gặp "tổng tài" ngoài đời.

Theo Xuân Thành (19 tuổi), người được gọi là "tổng tài", tối ngày 1/10, sau khi làm việc với cơ quan chức năng, anh đã trở lại vị trí cũ và bán đến khoảng 23h. Hiện quầy phô mai nướng vẫn được bán bình thường ở chợ đêm Đà Lạt, nhưng mở cửa trong khung giờ 20-21h, trước đó là 19h. Vì từ 21h, khu vực bãi đỗ xe nơi anh bán mới hết hoạt động.

"Tôi vẫn giữ phong cách độc đáo để tạo niềm vui cho những vị khách đến ủng hộ, nhưng sẽ cố gắng làm nhanh hơn để khách không phải chờ quá lâu, quá đông, làm cản trở lối đi của những du khách khác. Ngoài ra cũng giảm khò lửa để giữ an toàn", anh nói.

Hình ảnh xe bán hàng bị tịch thu tối ngày 1/10. Ảnh: Bùi Quang Luật.

Từ tháng 7, Xuân Thành và bạn gái bắt đầu mở bán phô mai, xúc xích, bánh tráng nướng ở chợ đêm Đà Lạt. Lấy cảm hứng từ những diễn viên Hollywood có giao diện tổng tài, mỗi ngày anh đều lái xe tải đến bán, mặc áo sơ mi, quần âu, thắt dây nịt bảnh bao, đầu đội mũ phớt. Vừa nướng phô mai, anh vừa nhún nhảy theo điệu nhạc, thỉnh thoảng dùng bình gas khò lửa cháy xém lớp vỏ phô mai.

Phong cách khác lạ khiến Xuân Thành vụt lên thành hiện tượng mạng vào cuối tháng 9. Những đoạn video vài giây ghi lại cảnh anh say sưa nhảy cũng thu hút hàng triệu lượt xem. Nhiều người gọi vui anh là "tổng tài" hay "Muzan chợ đêm" - nhân vật "chúa quỷ Muzan" trong phim anime Thanh gươm diệt quỷ.

Mỗi tối, hàng trăm du khách đứng trước quầy hàng chờ mua phô mai nướng, xem nhảy múa hoặc chỉ để được chụp với anh một tấm ảnh. Thậm chí, có người lặn lội hàng trăm km đến Đà Lạt vì "tổng tài". Món bán chạy nhất là phô mai nướng, giá khoảng 25.000 đồng/xiên.

Xuân Thành "gây sốt" với phong cách bán hàng "tổng tài" độc đáo. Ảnh: Ngọc Linh, Hiền An.

Hơn 10 năm trước, Xuân Thành còn là cậu bé phụ mẹ bán bánh tráng nướng ở chợ đêm Đà Lạt. Hình ảnh cậu bé có khuôn mặt hiền lành và đôi tay nướng bánh tráng thành thạo gây ấn tượng với nhiều du khách. Nhiều vlogger đã tìm đến phỏng vấn câu chuyện về "hot boy bánh tráng nướng".

Khi trưởng thành, khuôn mặt anh không có nhiều thay đổi. Anh được nhiều du khách khen ngợi có nét mặt sáng và tính tình dễ mến. Khoảng một năm trước, Xuân Thành chuyển ra buôn bán riêng.