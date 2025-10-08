Tiện ích tiên quyết để kéo giới thượng lưu Mỹ mua nhà

Giới nhà giàu Mỹ chi hàng trăm nghìn USD biến nhà thành spa, với phòng xông hơi, bồn lạnh, buồng oxy cao áp. Đây cũng là những tiện ích “phải có” trong bất động sản hạng sang.

Việc đầu tư hàng trăm nghìn USD cho một không gian riêng để chăm sóc sức khỏe là cách thể hiện đẳng cấp của giới thượng lưu Mỹ. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Brian và Kristi Culhane (bang Arizona, Mỹ) tự nhận là “biohacker”, chẳng có nơi nào lý tưởng hơn chính ngôi nhà của họ. Trong căn biệt thự rộng hơn 900 m2, đôi vợ chồng người đã đầu tư hàng trăm nghìn USD cho loạt tiện ích chăm sóc sức khỏe như phòng xông hơi kết hợp hương liệu và liệu pháp ánh sáng, bồn tắm lạnh, buồng oxy cao áp, hệ thống lọc không khí UV, sân bóng rổ trong nhà…

Nổi bật nhất trong đó là phòng xông hơi có giá 100.000 USD , được thiết kế riêng bởi Spa Steam and Sauna, thương hiệu cung cấp dịch vụ cho các khách sạn 5 sao. Đây là nơi cặp đôi thư giãn, đồng thời là không gian cho yoga, thiền và các bài tập hít thở mỗi ngày.

“Có phòng xông hơi ngay trong nhà giúp chúng tôi tiết kiệm hàng giờ di chuyển mỗi ngày. Giờ đây chúng tôi thậm chí còn không cần tập luyện nhiều như trước”, Brian, đồng sáng lập và cựu chủ tịch sàn môi giới bất động sản eXp Realty, chia sẻ.

“Ở các khách sạn như Fairmont (Arizona), phòng xông lúc nào cũng đông. Tôi không thể thật sự ‘thả lỏng’ hay làm điều mình muốn. Ở nhà thì khác, riêng tư, thoải mái và hoàn toàn tự do”, Kristi (49 tuổi), hiện cũng là môi giới của eXp Realty, bổ sung.

Giới chuyên gia gọi xu hướng này là “wellness design”, thiết kế hướng đến sức khỏe và tinh thần. Không chỉ đáp ứng nhu cầu phục hồi, các tiện ích như sauna, bồn lạnh, hay phòng thiền còn được xem là thước đo mới của sự giàu có. Phong cách sống này thể hiện rõ thông điệp "tôi có đủ điều kiện để đầu tư vào cơ thể mình, và tôi chẳng cần rời khỏi nhà để làm điều đó”, theo Business Insider.

‘Phòng tập và spa đều thua xa nhà riêng’

Theo nền tảng HomeAdvisor, chi phí trung bình để lắp đặt một phòng xông hơi tại nhà dao động 2.500- 7.000 USD , phần lớn các gia chủ chi khoảng 3.100 USD . Các mẫu lắp ráp sẵn có giá 1.000- 5.000 USD , trong khi những phòng thiết kế riêng cao cấp có thể vượt 10.000 USD . Với nhóm siêu giàu như nhà Kristi, con số ấy có thể tăng gấp nhiều lần.

Gia đình Kristi Culhane sử dụng phòng xông hơi hàng ngày. Ảnh: Cassidy Araiza/BI.

Wes McMahon, chủ công ty Sun Valley Saunas tại Idaho (Mỹ) cho biết khách hàng của ông sẵn sàng biến phòng tắm thành “spa mini” với cả buồng xông, phòng hơi nước, đèn điều khiển WiFi và hiên nghỉ.

“Một số căn trông chẳng khác gì những ngôi nhà tí hon, hoàn chỉnh với khu thay đồ và sân hiên”, ông nói.

Theo Ivan Chorney, chuyên viên môi giới cao cấp tại Florida (Mỹ), phần lớn khách hàng của ông là những người ở độ tuổi 40-60, thành đạt và quan tâm đến tuổi thọ.

“Tôi kết hôn và có con khá muộn. Giống nhiều người khác trong nhóm tuổi này, chúng tôi tập trung vào sức khỏe để có thể ở bên con cháu lâu hơn. Nhiều người ở Miami (Mỹ) đang đầu tư vào các tiện ích như phòng xông hơi và phòng hơi nước”, ông nói.

Song, theo Lisa Simonsen, môi giới bất động sản hạng sang tại Brown Harris Stevens (New York, Mỹ), xu hướng này không chỉ dành cho người lớn tuổi.

“Thế hệ trẻ 20-30 tuổi cũng coi trọng sức khỏe và phục hồi. Con trai tôi 18 tuổi mà đã nói phòng xông là khu vực bắt buộc có trong nhà tương lai”, Lisa Simonsen nói.

Không có sauna, không xuống tiền

Nhu cầu này đang làm thay đổi cả thị trường bất động sản Mỹ. Các nhà phát triển dự án cao cấp giờ đây đua nhau thêm tiện ích sức khoẻ để thu hút khách mua.

Simonsen cho biết, tại New York, phòng xông hơi và bồn lạnh đã trở thành “món hàng hot”.

“Nhiều khách nhất quyết không từ bỏ thẻ hội viên Equinox, chuỗi fitness cao cấp nhất tại Mỹ, trừ khi tòa nhà họ ở có đủ tiện ích này”, người môi giới chia sẻ.

Không chỉ là sauna, liệu pháp ánh sáng đỏ cũng là một trong các phương pháp làm đẹp được ưa chuộng. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Tại Miami, Chorney cho biết các dự án nhà ở mới đang ngày càng chú trọng yếu tố chăm sóc sức khỏe. Bản thân ông cũng vừa mua một căn hộ tại khu dân cư ven vịnh Coconut Grove (Mỹ) được giới thiệu với thông điệp “sống sang trọng gắn liền với chăm sóc toàn diện”. Các căn hộ có diện tích 90-390 m2, giá bán khởi điểm khoảng 1,5 triệu USD .

Theo thông tin từ website dự án, cư dân sẽ được sử dụng câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe rộng 1.200 m2, bao gồm phòng xông hơi, phòng hơi nước, bồn lạnh, khu tắm chung, dịch vụ massage, châm cứu, sân pickleball trên tầng thượng và quầy bar thư giãn.

“Hiện tôi có xe đạp Peloton ở nhà nhưng vẫn phải ra ngoài để tập luyện, đi xông hay chăm sóc da. Trong khi khu căn hộ mới gom tất cả vào một chỗ, đó là xu hướng sống mới”, ông nói.