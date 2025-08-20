TikToker 27 tuổi bị bắn tử vong ngay trước mắt con ở Mỹ

Yarely Ashley Hermosillo thiệt mạng vì trúng đạn trong vụ xả súng bắt nguồn từ va chạm giao thông của người khác, ngay trước mắt chồng và con trai 4 tuổi.

Yarely Ashley Hermosillo thường chia sẻ các video nấu ăn, thông điệp tích cực trên mạng xã hội. Ảnh: @yaredream/TikTok.

Yarely Ashley Hermosillo thiệt mạng oan uổng sau khi trúng đạn trong vụ xả súng tại Glendale, bang Arizona (Mỹ). Vụ việc xảy ra ngay trước mắt con trai 4 tuổi và người bạn đời của cô, theo New York Post.

Hermosillo có hơn 144.000 người theo dõi trên Instagram và thường chia sẻ các video nấu ăn, đời sống trên mạng xã hội. Tính trên 3 nền tảng, cô sở hữu hơn 300.000 người theo dõi.

Theo cảnh sát Glendale, vụ việc xảy ra khi 2 tài xế tranh cãi gay gắt tại một điểm dừng đèn đỏ. Trong lúc tức giận, Jesus Preciado Dousten (33 tuổi) lái xe bán tải đã rút súng và nổ đạn.

Viên đạn bay lạc sang xe của Hermosillo đang dừng ở làn bên cạnh, xuyên qua cửa kính và trúng đầu cô. Lúc đó, Hermosillo ngồi ghế phụ, bên cạnh con trai và chồng.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Cảnh sát đã bắt giữ Dousten với nhiều cáo buộc, trong đó có tội giết người cấp độ hai.

Cảnh sát đã bắt giữ Dousten (33 tuổi) với nhiều cáo buộc bao gồm tội giết người cấp độ hai liên quan đến cái chết của Hermosillo. Ảnh: Glendale PD.

“Điều tôi vẫn thắc mắc là tại sao anh ta lại bắn ngẫu nhiên về phía khác. Rõ ràng anh ta không biết có một chiếc xe ngay đó”, Trung sĩ Brian Hoskins của Sở cảnh sát Glendale cho biết.

Ông nhấn mạnh: "Người sở hữu súng phải biết mình đang bắn đi đâu, chĩa vào đâu. Ở một thành phố đông dân như thế này, việc bắn súng bừa bãi là rất nguy hiểm".

Cảnh sát xác nhận Dousten là chủ sở hữu chiếc xe liên quan vụ việc. Khám xét căn hộ của nghi phạm, họ tìm thấy 2 khẩu súng và tiến hành bắt giữ.

Gia đình và bạn bè của Hermosillo đã lập trang gây quỹ GoFundMe để lo chi phí tang lễ. Trong lời chia sẻ, họ viết: "Cô ấy là người vợ yêu thương, một người mẹ tận tụy, một tâm hồn đẹp đã để lại ánh sáng trong lòng tất cả những ai từng biết đến".

“Hermosillo để lại chồng và cậu con trai 4 tuổi, những người đang phải đối diện nỗi mất mát không thể tưởng tượng nổi. Niềm vui lớn nhất của cô là làm mẹ, dành trọn trái tim để chăm sóc con trai nhỏ”, gia đình đau xót viết.