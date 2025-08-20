Từ vụ 30 ly chè đến tranh cãi cấm ăn uống trong giờ làm

Ở nhiều công ty tại TP.HCM và Hà Nội, nhân viên được phép ăn, uống trong giờ làm để xua tan căng thẳng, nhưng một số nơi lại kiểm soát chặt chẽ, thậm chí cấm tuyệt đối điều này.

Nhiều công ty đề ra quy định cấm nhân viên ăn uống trong lúc làm việc. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Vụ việc nam shipper tên V.Đ. đăng bài tố khách hàng nữ tên T.T. đặt đơn giao 30 cốc chè, song nhắn tin yêu cầu ghi tên từng người lên cốc khiến mạng xã hội dậy sóng những ngày qua.

Hôm 19/8, trước sự tấn công dữ dội của cư dân mạng, công ty nơi T.T. làm việc cho biết đã tạm đình chỉ công tác nhân viên liên quan. Nhằm ngăn sự việc tương tự tái diễn, doanh nghiệp cũng tiến hành rà soát và siết chặt nội quy nội bộ, đặc biệt chính sách cấm ăn uống trong giờ làm việc.

Trong khi đó, nam shipper cũng đã bị ứng dụng khóa tài khoản vĩnh viễn vì công khai cả số điện thoại, địa chỉ của khách hàng lên mạng.

Theo khảo sát tại nhiều công ty ở TP.HCM và Hà Nội, nhiều nhân viên cho biết ăn vặt trong giờ làm là niềm vui nhỏ để xua tan căng thẳng. Tuy nhiên, ở một số doanh nghiệp, đây lại là điều bị kiểm soát chặt chẽ, thậm chí cấm tuyệt đối.

Công ty siết chặt nội quy

Nói về vụ khẩu chiến giữa shipper và nữ nhân viên đặt 30 ly chè đang gây xôn xao, Tuấn Anh (nhân viên IT tại TP.HCM) cho rằng: “Tình huống này không hiếm. Vấn đề là cả hai bên thiếu sự rõ ràng và cảm thông, để cảm xúc lấn át”.

Bên cạnh đó, chính sách cấm ăn uống trong giờ làm việc cũng được nhiều công ty áp dụng để đảm bảo tính chuyên nghiệp. Tuấn Anh cho biết tại công ty mình, nhân viên chỉ được ăn uống vào giờ cơm trưa hoặc ngoài giờ hành chính, trừ khi công ty tổ chức liên hoan.

“Văn phòng có phòng riêng để nhân viên ăn cơm, đặc biệt cấm đồ nặng mùi. Sau giờ làm, nếu ăn uống ở lại thì phải tự dọn vì tạp vụ đã nghỉ ca”, anh chia sẻ.

Vụ việc tranh cãi giữa vị khách đặt 30 cốc chè, yêu cầu ghi tên từng người và shipper gây xôn xao gần đây.

Theo Tuấn Anh, những quy định này nhằm giữ không gian làm việc chuyên nghiệp, hạn chế ảnh hưởng đến hiệu suất. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận thực tế đôi khi mọi người vẫn lén đặt trà sữa hay đồ ăn nhẹ, nhưng không đến mức bị xử lý.

Trong những lần tăng ca, Tuấn Anh và đồng nghiệp cũng từng gặp cảnh chờ đồ quá lâu.

Có lúc đồng nghiệp anh bực bội đòi hủy đơn, song sau khi nghe shipper giải thích vì phải ghép nhiều chuyến, họ đã thông cảm và không đánh giá xấu.

Khi mới gia nhập một công ty Nhật Bản ở Hà Nội, Hồng Hạnh (28 tuổi, nhân viên nhân sự) có trải nghiệm không mấy dễ chịu khi nơi làm việc của cô cấm tuyệt đối việc ăn uống trong giờ hành chính.

Quy định ghi rõ trong nội quy. Nếu ai vi phạm sẽ bị nhắc nhở, thậm chí ghi vào đánh giá cuối năm.

"Lúc đầu, tôi thấy khá gò bó vì ngay cả việc uống cà phê cũng phải ra ngoài pantry”, cô nhớ lại.

Tuy nhiên, Hạnh cũng dần nhận ra văn phòng luôn sạch sẽ, gọn gàng, không bị ám mùi thức ăn. Dù vậy, sự bất tiện cũng rõ ràng, nhất là khi nhân viên tăng ca, phải mang đồ ra ngoài hành lang để ăn.

Cũng theo dõi vụ 30 ly chè, Hạnh nhận định sự việc có thể bắt nguồn từ hiểu lầm khi thay vì nhắn tin cho quán để hỗ trợ ghi tên từng người, nữ nhân viên lại nhờ shipper làm giúp. Việc này vô tình khiến tài xế nghĩ rằng phải gánh thêm phần việc ngoài nhiệm vụ chính, trong khi họ vốn đã mệt và bận rộn trên đường, dẫn đến cảm giác khó chịu. Ở trường hợp này, công ty bị ảnh hưởng nặng nề vì sự tấn công trên mạng nên việc siết chặt nội quy cấm ăn uống trong giờ làm việc là có lý.

Thêm động lực làm việc

Mỗi chiều thứ 6, Phương Lan (32 tuổi, nhân viên truyền thông tại Hà Nội) và đồng nghiệp cùng bộ phận lại rủ nhau đặt trà sữa hoặc đồ ăn vặt ngay trong giờ hành chính. Với cô, cũng như nhiều nhân viên văn phòng khác, ăn vặt và trò chuyện trước giờ tan làm cuối tuần là “niềm vui nhỏ” sau những ngày chạy deadline căng thẳng.

“Công ty tôi không có quy định cụ thể về việc ăn uống trong văn phòng, mọi người khá thoải mái. Thỉnh thoảng cả phòng đặt đồ uống chung để mừng sinh nhật, ăn mừng ngày có lương hay khi ai đó đạt thành tích tốt”, Lan bày tỏ.

Lan cho hay việc đặt đồ ăn thường thông qua ứng dụng giao hàng, ưu tiên đặt chung để tiết kiệm phí ship. Dù vậy, chuyện đặt hàng cũng có không ít tình huống dở khóc dở cười.

"Tôi và đồng nghiệp thường tránh đặt đơn vào giờ cao điểm ăn trưa, hoặc khi trời mưa nắng quá gắt để không làm khó shipper. Có lần phòng tôi đặt hơn 10 ly nước, chờ mãi chẳng ai nhận đơn, cuối cùng đành bỏ luôn. Sau đó, rút kinh nghiệm, chúng tôi chia thành nhiều đơn nhỏ cho tiện", cô kể.

Nữ nhân viên văn phòng khẳng định bản thân chưa từng xảy ra xung đột với shipper. "Tôi nghĩ để tránh căng thẳng, mỗi bên nên nhường nhau một chút. Tôi chưa bao giờ đánh giá 1 sao vì giao hàng trễ vì hiểu họ chạy ngoài đường rất vất vả", cô nói.

Văn phòng của Ánh Ngọc tổ chức tiệc Happy Friday. Ảnh: NVCC.

Tương tự, Ánh Ngọc (nhân viên công ty xuất nhập khẩu tại phường Hòa Hưng, TP.HCM) cũng thường xuyên đặt mua đồ ăn nhẹ và nước uống, sau đó ăn ngay tại bàn làm việc.

“Sếp tôi còn vui tính, thỉnh thoảng nhờ đặt giùm đồ ăn. Mọi người cũng ý thức, tránh gọi món có mùi nặng vì cả phòng ngồi chung máy lạnh”, Ngọc kể.

Theo cô, công ty không áp dụng quy định cấm ăn uống trong giờ làm, miễn nhân viên biết giữ ý và không ảnh hưởng đến người khác. Sự thoải mái này còn mang lại cho Ngọc hêm động lực trong công việc.

Mỗi chiều cuối tuần làm việc, công ty cô còn duy trì văn hóa "Happy Friday" (tạm dịch: Thứ 6 vui vẻ), khi các phòng ban được thoải mái order đồ ăn, nước uống. Mỗi phòng sẽ có 200.000 đồng quỹ hỗ trợ từ công ty để chi cho những buổi ăn uống, tạo sự gắn kết giữa đồng nghiệp.