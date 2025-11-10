TikToker 'Huy Forum' giải thích sau khi bị chê bai trình độ tiếng Anh

Bị góp ý về phát âm trong bài phát biểu tại TEDx, Nguyễn Hoàng Huy mới đây đã có phản hồi công khai, thừa nhận điểm yếu.

Phần trình bày tại TEDx Talks diễn ra ở TP Huế của Nguyễn Hoàng Huy (thường gọi Huy Forum) bất ngờ nhận nhiều phản hồi tiêu cực về phát âm, ngữ pháp tiếng Anh.

Mới đây, nam TikToker đã đăng video dài 8 phút để phản hồi công khai. Với nhiều bình luận cho rằng anh mắc lỗi phát âm, ngữ pháp và có sử dụng từ ngữ chưa phù hợp, Huy cho biết tiếp nhận các ý kiến với thái độ nghiêm túc và xem đây là cơ hội nhìn lại, điều chỉnh những hạn chế của bản thân.

Lý giải bối cảnh buổi diễn thuyết, nam TikToker cho hay TEDx Huế yêu cầu các diễn giả phát triển nội dung theo một chủ đề chung. Ban đầu, anh dự định chia sẻ một câu chuyện ngắn nên phần chuẩn bị nội dung và trình chiếu khá tối giản.

Tuy nhiên, sau khi lắng nghe những diễn giả trước kể về hành trình vượt khó và quá trình trưởng thành của họ, anh quyết định thay đổi nội dung ngay trước giờ lên sân khấu, lựa chọn kể một câu chuyện mang tính riêng tư hơn là việc sống chung với một gia đình có nhiều người mắc ung thư.

Anh thừa nhận việc nhắc lại những trải nghiệm này luôn khiến bản thân xúc động. Vì vậy, khi đứng trên sân khấu, anh phải cố gắng giữ sự cân bằng giữa cảm xúc và mạch kể chuyện, để người nghe vừa hiểu, vừa nhớ và có thể nhận lại năng lượng tích cực từ câu chuyện.

Mục tiêu của mình không phải hướng dẫn tiếng Anh cho bất kỳ ai mà chỉ là kể câu chuyện của chính mình, nam TikToker chia sẻ.

Nói về khả năng ngoại ngữ, Huy thẳng thắn cho rằng mình không có năng khiếu về ngôn ngữ. Khi học tiếng Nhật hoặc tiếng Pháp, anh có thể nắm vững ngữ pháp nhưng ngữ âm lại là điểm yếu. Ngay cả với tiếng Anh, những câu đơn giản đôi khi anh vẫn không thể nói tự nhiên như nhiều người khác. Tiếng Pháp của anh còn hạn chế hơn do ảnh hưởng từ tiếng Anh. Điều này khiến anh thường thiếu tự tin khi giao tiếp hoặc sử dụng hai ngôn ngữ này trong đời sống hàng ngày.

Nguyễn Hoàng Huy cho rằng với một bài nói tiếng Anh, quan trọng nhất vẫn là truyền tải được thông điệp. Dù phát âm chưa hoàn hảo, anh ưu tiên sự lưu loát, cách chọn từ và khả năng bộc lộ cảm xúc, vì đó cũng là những yếu tố giúp người nghe tiếp nhận nội dung tốt hơn.

"Ngữ âm, phát âm là điều Huy không làm tốt. Các bạn có thể thấy khi livestream, mình rất hạn chế chia sẻ những kiến thức này vì những gì mình không giỏi thì mình không thể chia sẻ để tránh ảnh hưởng đến người xem", anh nói.

Huy Forum cho biết dù đạt IELTS với điểm số cao bản thân chưa bao giờ coi mình hoàn hảo. Anh có điểm mạnh nhưng cũng không ít hạn chế, và đôi lúc cảm thấy ngại khi nhắc đến chúng. Nam TikToker cho biết anh đối diện, ghi nhận góp ý và mong muốn tiếp tục nhận được cơ hội để chứng minh sự tiến bộ và đóng góp thêm giá trị cho cộng đồng.

Nguyễn Hoàng Huy sinh năm 1995, được biết đến qua các video chia sẻ kinh nghiệm ôn luyện IELTS. Anh tốt nghiệp ngành kỹ sư, sau đó học thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Thụy Sĩ và tiếp tục chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ tại hai trường đại học ở Singapore và Mỹ.