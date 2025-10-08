Tình dục 'không chết' sau tuổi 60

Giáo sư Sharron Hinchliff đã dành 25 năm nghiên cứu về đời sống tình dục của người cao tuổi, cả trong nhà riêng lẫn tại các viện dưỡng lão.

Billie và Cora trong chiến dịch "Let’s Talk The Joy of Later Life Sex" của Relate. Ảnh: Rankin/Relate.

Phần lớn chúng ta hiếm khi nói về “chuyện ấy” khi đã ngoài 60. Nhiều người cho rằng đời sống tình dục chỉ tồn tại ở tuổi trẻ, còn sau trung niên thì nên “khép lại”. Nhưng thực tế lại khác: 89% nam giới và 60% phụ nữ ở độ tuổi 60 tại Anh vẫn có hoạt động tình dục, theo The Telegraph.

Một nguyên nhân đến từ sự gia tăng của các cuộc ly hôn muộn, khiến nhiều người muốn “yêu lại từ đầu”. Khoảng 14% người dùng ứng dụng hẹn hò ở Anh nằm trong độ tuổi 50-64, và nhóm trên 65 tuổi cũng đang tích cực tìm kiếm bạn mới.

Tuy nhiên, xã hội vẫn tồn tại định kiến rằng tình dục ở tuổi già là điều xấu hổ hoặc không cần thiết.

Ham muốn không biến mất, chỉ thay đổi

Giáo sư Sharron Hinchliff, 54 tuổi, đến từ Đại học Sheffield (Anh), là một trong số ít nhà nghiên cứu chuyên sâu về tình dục trong giai đoạn cuối đời. Suốt 25 năm qua, bà tìm hiểu cách người cao tuổi duy trì ham muốn, vượt qua rào cản thể chất và tâm lý, cũng như phá bỏ những khuôn mẫu “vô giới tính” dành cho tuổi già.

“Ban đầu tôi rất lúng túng khi hỏi người khác về âm đạo, cương dương hay khoái cảm. Nhưng rồi tôi hiểu, đó là những câu chuyện bình thường và cần được lắng nghe”, bà kể.

Gần đây, bà hợp tác cùng Together TV phát hành “Silver Sex Guide” - cẩm nang giúp người lớn tuổi có đời sống tình dục an toàn, lành mạnh và hạnh phúc.

Nicole Kidman vào vai người phụ nữ lớn tuổi thành đạt có những khao khát tình dục riêng trong phim "Baby Girl". Ảnh: Baby Girl.

Theo bà Hinchliff, nội tiết tố giảm sau mãn kinh khiến phụ nữ khó đạt cực khoái, còn nam giới có nguy cơ rối loạn cương cao hơn 10% mỗi thập niên từ tuổi 40. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ lại thấy ham muốn tăng lên, đặc biệt khi họ thoát khỏi mối quan hệ gò bó hoặc học cách yêu cơ thể mình hơn.

“Những gì bạn thích ở tuổi 20 có thể không còn đúng khi 50 hay 80. Cơ thể và cảm xúc thay đổi, và điều đó hoàn toàn bình thường”, bà nói.

Một số người duy trì tình dục theo hướng mới mẻ và đa dạng hơn. Nghiên cứu của bà Hinchliff cho thấy nhiều người ở tuổi 60 vẫn có nhiều bạn tình, hoặc chọn tình dục để củng cố sự thân mật hơn là chỉ tìm khoái cảm.

Bà kể về một phụ nữ tên Claire, 60 tuổi, có bốn bạn tình và sắp xếp theo nhu cầu của mình. Nhưng khi chia sẻ với bạn bè, bà chỉ nhận lại ánh nhìn lạnh lùng như minh chứng rằng xã hội vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận người già “còn yêu, còn ham muốn”.

Theo khảo sát, ba yếu tố quan trọng nhất trong tình dục tuổi trung niên và cao niên là kết nối cảm xúc, khoái cảm thể xác và sự tin tưởng. “Khi lớn tuổi, tình dục gắn liền hơn với cảm xúc, sự gần gũi và ý nghĩa tinh thần”, bà Hinchliff nhấn mạnh.

Định kiến

Một chủ đề ít được nói đến là tình dục trong viện dưỡng lão. Bà Hinchliff ghi nhận nhiều trường hợp người cao tuổi nảy sinh tình cảm, thậm chí có quan hệ thân mật khi sống cùng nhau.

“Tôi từng nghe nhân viên kể họ đi ngang phòng và vô tình bắt gặp những khoảnh khắc riêng tư”, bà nói. “Một số người cũng muốn xem phim người lớn, nhưng bị thiếu không gian riêng hoặc bị cấm”.

Theo bà, những viện dưỡng lão tiến bộ thường có chính sách hỗ trợ quyền riêng tư và nhu cầu tình cảm của người già, thay vì coi đó là điều cấm kỵ. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn khó chấp nhận cha mẹ hoặc ông bà mình “bắt đầu một mối quan hệ mới”.

Ham muốn tình dục không biến mất ở độ tuổi ngoài 60. Ảnh: The New York Times.

Theo giáo sư Hinchliff, nhiều người cao tuổi cởi mở và thành thật hơn thế hệ trẻ khi nói về tình dục, nhưng rất ít người dám tìm đến bác sĩ khi gặp trục trặc.

Bà kể về một người đàn ông tên Stan, ngoài 70 tuổi, khỏe mạnh và chạy bộ hàng ngày. Khi bị rối loạn cương, ông lấy hết dũng khí đến gặp bác sĩ nhưng chỉ nhận lại câu nói: “Ở tuổi này thì còn mong gì nữa”.

“Câu nói đó đã khiến ông từ bỏ đời sống tình dục hoàn toàn. Một lời thiếu tế nhị có thể khiến người ta mất đi tự tin và hạnh phúc”, bà kể.

Theo bà, rối loạn cương hay suy giảm ham muốn không phải là “bản án” của tuổi già, và vẫn có nhiều phương pháp điều trị hiệu quả. Bà khuyến nghị người cao tuổi nên tìm đến các chuyên gia trị liệu tình dục, tổ chức tư vấn như Relate hoặc hướng dẫn từ Silver Sex Guide.

Sau hàng chục năm nghiên cứu, giáo sư Hinchliff khẳng định: “Ham muốn và sự thân mật không biến mất khi ta già đi, chúng chỉ thay đổi hình thức”. Dù trong hôn nhân, mối quan hệ mới hay ở viện dưỡng lão, con người ở mọi lứa tuổi đều có nhu cầu được yêu thương, được khao khát và được sống thật với cơ thể mình.

“Đã đến lúc nói về tình dục ở tuổi 60 như nói về giấc ngủ hay sức khỏe tim mạch. Bởi dù bao nhiêu tuổi, hạnh phúc và sự kết nối vẫn là một phần tất yếu của cuộc sống”, bà nói.