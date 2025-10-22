Tình hình sức khỏe bé trai 5 tuổi trong vụ phóng hỏa ở Gia Lai

Sau vụ phỏng xăng thương tâm khiến người mẹ tử vong ở Gia Lai, bé trai 5 tuổi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) trong tình trạng phỏng nặng, phải thở máy và điều trị tích cực.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Duy Thanh/VTC News.

Ngày 22/10, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết đã tiếp nhận bé trai N.M.T. (5 tuổi, quê Gia Lai) liên quan vụ phỏng xăng xảy ra rạng sáng 19/10. Trước đó, mẹ của bé đã tử vong tại chỗ, còn người cha được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng rất nặng.

Khi nhập viện, bé T. trong tình trạng mệt, khó thở, tím đầu ngón tay, nhịp tim nhanh 140 lần/phút, phổi thở rít, phỏng da mặt, tay, ngực và lưng với diện tích khoảng 65%. Bé còn bị tổn thương đường hô hấp do hít phải khói nóng và hơi xăng.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 đã nhanh chóng triển khai điều trị tại khoa Phỏng - Tạo hình, phối hợp khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Bé đang được thở máy, truyền dịch, dùng kháng sinh, giảm đau và thay băng hàng ngày.

Hiện bệnh nhi tỉnh, tiếp xúc được, các chỉ số sinh tồn tạm ổn nhưng vẫn trong tình trạng nặng, cần được theo dõi sát.

Trước đó, khoảng 4h30 ngày 19/10, trên địa bàn phường An Khê (tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ cháy nghi do phóng hỏa tại một cơ sở kinh doanh.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) đã huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường dập lửa, cứu hộ các nạn nhân. Đến khoảng 5h40, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, anh N.B.C. là chồng cũ của chị T.T.T.N. (SN 1994, trú cùng phường). Hai người có một con chung là cháu T. Tuy nhiên, anh C. và chị N. đã ly hôn.

Sau ly hôn, chị N. có quan hệ tình cảm với N.A.D. (SN 2001). Tối 18/10, anh C. đến thăm con và có ngủ lại tại nhà chị N. Đến khoảng 4h30 ngày 19/10, căn nhà bốc cháy dữ dội.

Cơ quan chức năng nghi vấn đây là vụ phóng hỏa đốt nhà xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm ghen tuông. Hiện nguyên nhân vụ cháy điều tra, làm rõ.