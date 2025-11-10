TP.HCM có thêm một bệnh viện chính thức hoạt động

UBND TP.HCM ban hành quyết định đưa Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại huyện Cần Giờ vào hoạt động, theo mô hình bệnh viện đa khoa liên kết nhiều chuyên khoa đầu ngành.

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 bắt đầu hoạt động. Ảnh: BVCC.

Ngày 10/11, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 chính thức đi vào hoạt động, thực hiện công tác khám chữa bệnh cho người dân Cần Giờ. Trước đó, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 2567/QĐ-UBND về việc triển khai Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2, đặt tại xã Cần Giờ. Đây là mô hình bệnh viện đa khoa liên kết, chính thức phục vụ người dân huyện đảo và các khu vực lân cận.

Việc thành lập Bệnh viện Từ Dũ 2 đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới y tế chuyên sâu ra các vùng ngoại thành, giúp người dân vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao mà không phải di chuyển vào nội đô.

Theo đó, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 được hình thành trên nền tảng liên kết chuyên môn giữa Bệnh viện Từ Dũ cùng các bệnh viện lớn như Lê Văn Thịnh, Nhi Đồng Thành phố, Mắt TP.HCM, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Phục hồi chức năng & Bệnh nghề nghiệp, Y học cổ truyền, Da Liễu và Trung tâm Cấp cứu 115.

Mô hình liên kết này cho phép huy động nguồn lực bác sĩ, kỹ thuật viên và trang thiết bị hiện đại từ các bệnh viện đầu ngành, đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh tương đương tuyến trung tâm. Đội ngũ y bác sĩ của Từ Dũ cùng các chuyên khoa khác sẽ được luân phiên biệt phái đến Cần Giờ, giúp nâng cao năng lực điều trị tại chỗ, giảm tình trạng chuyển tuyến và chi phí đi lại cho người dân.

Người dân Cần Giờ được chăm sóc sức khoẻ chất lượng tại chỗ. Ảnh: BVCC.

Bệnh viện có quy mô 300 giường, gồm các khoa: Cấp cứu - Hồi sức, Khám bệnh đa khoa, Sản - Phụ khoa, Nhi, Nội tổng quát - Lọc thận, Ngoại và các khoa Cận lâm sàng. Đặc biệt, bệnh viện được thiết kế để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sản khoa nguy cơ cao, cấp cứu sơ sinh và các trường hợp tai nạn thường gặp tại khu vực ven biển.

Lãnh đạo ngành y tế TP.HCM cho biết việc đưa Bệnh viện Từ Dũ 2 vào hoạt động không chỉ phục vụ người dân Cần Giờ, mà còn kết nối hệ thống chăm sóc sức khỏe giữa tuyến thành phố và tuyến cơ sở, hình thành mạng lưới y tế đồng bộ, toàn diện và bền vững.

Trước đó, TP.HCM đã triển khai nhiều mô hình tương tự nhằm tăng cường năng lực y tế ở các khu vực xa trung tâm như Côn Đảo.

Việc tiếp tục phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh tại Cần Giờ là bước đi thể hiện quyết tâm của ngành y tế thành phố trong mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe công bằng, kịp thời và chất lượng.