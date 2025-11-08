Trào lưu du lịch 'nên vợ nên chồng' tại Trung Quốc

Từ hồ Sayram, núi tuyết Tây Lăng đến đền cổ, ga tàu điện ngầm và hộp đêm, giới trẻ Trung Quốc đang biến những chuyến du lịch thành dịp đăng ký kết hôn.

Một lễ cưới dưới nước được tổ chức tại Phố cổ Gia Quan, thành phố Quỳnh Lai, Thành Đô trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Ảnh: News.

Khi tìm nơi tận hưởng tuần trăng mật, nhân viên ngân hàng 30 tuổi Ren Yingxiao và bạn đời chỉ đơn giản muốn một điểm đến đủ đẹp, yên tĩnh và khác biệt. Họ tìm thấy hồ Sayram ở Tân Cương với mặt nước xanh biếc, núi cao bao quanh, đồng cỏ trải dài. Bất ngờ là giữa khung cảnh ấy lại có một văn phòng đăng ký kết hôn.

“Vì vậy, chúng tôi nghĩ tại sao không đến đó và lấy giấy chứng nhận kết hôn luôn?”, Ren kể trên Reuters.

Từ tháng 5, Trung Quốc cho phép các cặp đôi đăng ký kết hôn tại bất kỳ đâu trong đất nước, không còn bị bó buộc vào nơi đăng ký cư trú. Chính sách này lập tức mở ra một “cuộc chơi” mới cho các địa phương, biến các điểm đến du lịch, không gian văn hóa và giải trí thành nơi ghi dấu khoảnh khắc trọng đại của đời người.

Cặp vợ chồng tạo dáng chụp hình sau khi đăng ký kết hôn tại một văn phòng đăng ký kết hôn nổi tiếng ở quận Thượng Thành, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Ảnh: China News Service.

Ở Nam Kinh, những cặp đôi yêu thích không khí cổ kính có thể đến Đền Khổng Tử, vừa đăng ký kết hôn vừa tham gia một nghi lễ cưới theo phong cách triều Minh, với áo mũ, nghi trượng và không gian mang màu sắc lịch sử.

Tại Thành Đô, chính quyền lập một văn phòng đăng ký trên núi tuyết Tây Lăng ở độ cao trên 3.000 m. Trong cái lạnh vùng cao, giữa mây trắng và sườn núi phủ tuyết, các đôi trẻ trao nhẫn, nhận giấy chứng nhận kết hôn và chụp những bức ảnh như trong phim. Đây là kiểu “hôn lễ trên mây” mà các cặp đôi thích trải nghiệm độc đáo đặc biệt ưa chuộng.

Tại Thượng Hải, một lựa chọn khác lại mang màu sắc giải trí hiện đại. INS Park, khu phức hợp vui chơi về đêm sáu tầng, hợp tác với Cục Dân chính quận Hoàng Phố, tổ chức không gian trao giấy chứng nhận kết hôn ngay trong khu giải trí. Sau khi làm thủ tục tại văn phòng đăng ký, các đôi trẻ có thể bước sang INS Park, nhận giấy chứng nhận trong ánh đèn, âm nhạc và tràng pháo tay như một buổi tiệc đêm.

Vợ chồng trẻ chụp ảnh bên tờ giấy hình chữ “Hỷ” của Trung Quốc sau khi hoàn tất đăng ký kết hôn tại đền Hộ Quốc Quán Âm ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.

Hồ Sayram, nơi Ren kết hôn, là ví dụ tiêu biểu cho cách địa phương kết hợp du lịch và câu chuyện biểu tượng. Bên cạnh phong cảnh núi dốc, đồng cỏ yên bình và mặt hồ xanh thẳm, người ta còn gắn những “mật mã” bằng con số để tăng sức hút lãng mạn: độ cao 2.073 m được đọc na ná “yêu em sâu sắc”, diện tích 1.314 km2 gợi nghĩa “một đời một kiếp”, còn khoảng cách 520 km tới thủ phủ Urumqi lại đồng âm với “Anh yêu em” trong tiếng lóng mạng.

“Tất cả những con số đó đều có ý nghĩa tượng trưng”, Ren chia sẻ. Chính sự kết hợp giữa cảnh quan du lịch, câu chuyện con số và trải nghiệm đăng ký kết hôn đã khiến hồ Sayram trở thành lựa chọn đặc biệt trong mắt các cặp đôi.