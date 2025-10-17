Trẻ ho có nên kiêng sữa?

Nhiều người cho rằng khi trẻ bị ho, uống sữa có thể kích thích tiết đờm, khiến cơn ho trầm trọng hơn. Tuy nhiên, điều này không đúng.

Trẻ bị ho luôn là nỗi lo lắng thường trực của các bậc cha mẹ. Ảnh: Shutterstock.

Ho không phải là bệnh lý mà là triệu chứng của các bệnh đường hô hấp, mũi họng. Khi cơ thể mắc bệnh, vô hình trung sẽ gây ra những phản xạ tống vi khuẩn, virus từ bên trong cơ thể ra ngoài.

Khi trẻ bị ho, cha mẹ có tâm lý chung là rất lo lắng nên kiêng khem quá mức. Điều này khiến tình trạng ho nặng hơn, thậm chí nguy hại đến sức khỏe của trẻ.

Uống sữa có làm tăng cơn ho?

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), không nên kiêng sữa khi trẻ bị ho. Khi một em bé mắc bệnh, chắc chắn sẽ biếng ăn. Lúc này, khi trẻ ăn không ăn được, cha mẹ phải bù đắp năng lượng cho con. Trong khi đó, sữa là năng lượng rất quan trọng để bù lại khi trẻ biếng ăn. Vì vậy, trẻ bị ho vẫn nên uống sữa bình thường ngoại trừ trường hợp đã bị dị ứng sữa.

Theo Mayo Clinic, nhiều nghiên cứu cho thấy sữa có thể đánh lừa các giác quan, khiến một số người nghĩ rằng nó gây ra đờm. Thực tế, khi sữa và nước bọt hòa lẫn trong miệng, chúng tạo ra một chất lỏng hơi đặc, có thể phủ lên miệng và cổ họng trong thời gian ngắn. Cảm giác kéo dài này có thể bị nhầm lẫn với tình trạng dư thừa chất nhầy.

Vậy trẻ bị ho nên kiêng ăn gì?

Một số loại thực phẩm mà bạn nên tránh đưa vào chế độ ăn nếu trẻ bị cảm và ho bao gồm:

- Đồ ăn lạnh: Trẻ bị ho nên kiêng các đồ ăn lạnh vì có thể làm gia tăng quá trình viêm vùng hầu họng, đồng thời kích thích cơn ho khiến trẻ ho nhiều hơn, đặc biệt là ở trẻ có đường hô hấp nhạy cảm hoặc bị chảy dịch mũi sau.

- Đồ ngọt, bánh kẹo nhiều đường: Trẻ bị ho nên hạn chế ăn các loại bánh kẹo, đồ ngọt, đồ ăn vặt. Những món ăn này chứa quá nhiều đường, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi, khiến tình trạng ho nặng hơn.

- Trái cây khô và các loại hạt: Khi con bạn bị ho, những loại thức ăn này rất khó nhai và nuốt. Ngoài ra, nó còn có nguy cơ gây mắc nghẹn nếu trẻ ho trong lúc ăn.

- Thực phẩm cay và nhiều dầu mỡ: Thức ăn cay hoặc nhiều dầu mỡ có thể gây kích ứng cổ họng và làm trầm trọng thêm tình trạng ho của trẻ. Những món ăn này cũng gây ảnh hưởng đến dạ dày, khiến tiêu hóa khó khăn hơn và tăng tiết dịch đờm, dẫn đến ho kéo dài, lâu khỏi.

Nếu trẻ bị ho nhiều, cổ họng đau, có thể ưu tiên các thức uống ấm, súp, đồ lỏng dễ nuốt. Ngoài ra, một số thực phẩm gợi ý dưới đây có thể cải thiện tình trạng ho ở trẻ:

Mật ong có tác dụng làm dịu cổ họng, giảm tần suất ho vào ban đêm. Lưu ý không nên cho trẻ dưới 1 tuổi sử dụng mật ong vì có nguy cơ ngộ độc botulism.

Trái cây mềm, nhiều nước như chuối, lê, táo nghiền giúp cung cấp nước và dinh dưỡng mà không gây kích thích họng nhiều.

Bông cải xanh chứa rất nhiều các chất chống oxy hóa, có thể chống lại nhiễm trùng và cung cấp năng lượng tức thì.

Khoai lang có nhiều chất dinh dưỡng giúp tăng cường hệ thống miễn dịch cho trẻ đang bị ho. Thành phần trong khoai lang cũng giúp cơ thể sản xuất các tế bào bạch cầu.