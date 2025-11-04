Tro cốt của huyền thoại võ thuật Lưu Gia Lương bị đánh cắp

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ một người trong vụ nghi trộm hũ tro cốt tại nghĩa trang Po Fook Hill, liên quan đến tro cốt huyền thoại võ thuật Lưu Gia Lương.

Lưu Gia Lương là huyền thoại võ thuật nổi tiếng tại Hong Kong. Ảnh: SCMP.

Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đang điều tra vụ trộm tro cốt gây chấn động tại nghĩa trang Po Fook Hill (Sa Điền), sau khi tro cốt của huyền thoại võ thuật Lưu Gia Lương - đạo diễn và võ sư nổi tiếng của điện ảnh Hong Kong - bị phát hiện mất tích.

Theo nguồn tin của South China Morning Post, lực lượng chống tội phạm có tổ chức và băng nhóm xã hội đen (OCTB) đã bắt giữ một người đàn ông liên quan vụ việc, và quá trình tố tụng pháp lý đã được khởi động.

Đại diện nghĩa trang Po Fook Hill, bà Lý, xác nhận đã nhận được báo cáo về việc “một số” hũ tro cốt của khách hàng bị mất cắp và đã báo cảnh sát. “Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra”, bà nói, song từ chối tiết lộ cụ thể số lượng hũ bị ảnh hưởng.

Vụ việc được phát hiện sau khi nữ diễn viên kiêm luật sư Mary Jean Reimer, vợ của cố đạo diễn Lưu Gia Lương, đăng video trên kênh YouTube cá nhân tối 3/11, tiết lộ rằng tro cốt chồng bà đã bị đánh cắp.

“Ngắn gọn mà nói, tro cốt của sư phụ Lưu Gia Lương đã bị lấy khỏi Po Fook Hill”, Reimer nói trong video, cho rằng vụ trộm xảy ra trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 8 năm nay.

Bà cho biết một nhân viên của nghĩa trang đã liên hệ và thông báo về vụ việc vào cuối tháng 8, đồng thời kết nối bà với cảnh sát. Ban đầu, Reimer nghĩ đó chỉ là trò lừa đảo, cho đến khi cơ quan chức năng mô tả chính xác hai chiếc hộp chữ nhật có khắc tên Lưu Gia Lương - nơi chứa tro cốt của ông.

Theo lời Reimer, cảnh sát đã thu được hình ảnh hũ tro cốt do nghi phạm chụp lại, và thậm chí hỏi bà có muốn trả tiền chuộc hay không, nhưng bà từ chối. Khi kiểm tra hiện trường cùng cảnh sát, bà phát hiện tấm vải phủ hũ tro bị vò lại, tờ thông tin tang lễ vẫn còn sót lại trong ngăn chứa.

Reimer cho biết vụ việc không chỉ ảnh hưởng đến một mình bà, mà còn có nhiều nạn nhân khác. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng khả năng tìm lại tro cốt của Lưu Gia Lương là rất thấp.

Lưu Gia Lương (1936-2013) là một trong những biểu tượng lớn nhất của điện ảnh võ thuật Hong Kong, được ca ngợi vì đã mang tinh thần chân thực và tính triết lý của võ học truyền thống lên màn ảnh. Ông qua đời năm 2013 ở tuổi 76, sau hai thập kỷ chống chọi với ung thư hạch bạch huyết.

Hiện cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra vụ trộm và chưa công bố thêm chi tiết.