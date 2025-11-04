Vì sao Aeon Mall vẫn khô ráo dù nằm ở 'rốn lũ' của Huế?

Bức ảnh ghi lại cảnh trung tâm thương mại khô ráo giữa vùng nước lũ trong những ngày Huế ngập nặng thu hút đông đảo sự chú ý.

Bức ảnh trung tâm thương mại khô ráo ngày 28/10. Ảnh: Nguyễn TA Phong.

Giữa lúc cả thành phố Huế oằn mình trong biển nước, khu vực Aeon Mall gây chú ý khi vẫn khô ráo, sáng đèn và hoạt động bình thường, dù nằm tại "rốn lũ" của thành phố.

Trả lời Tri Thức - Znews, Ông Imai Takeshi - Tổng quản lý Aeon Mall Huế - cho biết trước khi khởi công công trình trung tâm thương mại chi nhánh Huế, đơn vị đã nghiên cứu và tính toán cao độ của tòa nhà dựa trên số liệu khảo sát lũ lụt tại thành phố Huế trong vòng 70 năm.

Trước đợt lũ lịch sử cuối tháng 10, TP Huế từng ghi nhận trận lũ lớn cực đoan vào tháng 6/1953. Lũ kết hợp mưa lớn nhấn chìm thành phố và các vùng phụ cận gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

"Với đặc thù mưa lũ ở cố đô, chúng tôi thiết kế khu vực tầng 1 cao hơn mặt đường 1,15 m để ngăn nước lũ từ sông An Cựu. Ngoài việc nâng độ cao, đơn vị cũng chú trọng vào các phương án phòng chống lụt cho toàn bộ tầng hầm và tòa nhà", ông Imai giải thích.

Người dân sạc điện thoại tại trung tâm thương mại khi Huế mất điện do mưa lũ ngày 30/10. Ảnh: Aeon Mall.

Ngoài ra, đơn vị lắp đặt thêm hệ thống bơm công suất lớn dưới tầng hầm kỹ thuật, tự động kích hoạt trong trường hợp mực nước tràn vào tòa nhà. Trên bề mặt, hệ thống thoát nước mặt sàn (gồm máng thu nước, hố ga, ống dẫn, bơm, van xả) giúp xử lý phần nước đọng tại mặt sân, bãi giữ xe.

Trong trường hợp lượng nước vượt quá khả năng thoát tự nhiên, hai giải pháp này phối hợp chặt chẽ giúp siêu thị không bị ngập dù mưa lớn, đại diện trung tâm thương mại cho hay.

Khí hậu Huế đặc trưng bởi lượng mưa lớn, song phân bố không đều giữa các tháng trong năm. Lũ lụt trên các sông thường diễn ra nhanh do lưu vực nhỏ và địa hình dốc, khiến tốc độ dòng chảy và cường suất lũ cao.

Ông Imai cho biết thêm trong thời gian Huế ngập lịch sử, trung bình đơn vị tiếp nhận khoảng 300 ôtô và 600 xe máy mỗi ngày để hỗ trợ người dân địa phương.

Đồng thời, trung tâm thương mại bố trí các điểm sạc điện miễn phí cho khách hàng. Đặc biệt, khu vực siêu thị đảm bảo nguồn cung đầy đủ các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu để phục vụ người dân trong tất cả ngày bão lũ.

Từ giữa tháng 10 đến đầu tháng 11, Huế liên tiếp hứng chịu nhiều đợt mưa lớn, trong đó trận mưa cuối tháng 10 được xem là lịch sử khi mực nước sông vượt kỷ lục những năm trước đó. Lũ tại sông Bồ lần thứ 3 lập đỉnh trong một tuần.

Nước sông Hương và sông Bồ dâng vượt báo động 3, nhiều nơi ngập sâu, giao thông tê liệt, hàng nghìn hộ dân phải sơ tán. Dù mưa đã giảm, đầu tháng 11 khu vực tiếp tục tái ngập. Đây là một trong số những đợt lũ cực đoan nhất trong nhiều năm, gây thiệt hại lớn về tài sản và làm đảo lộn đời sống của người dân toàn tỉnh.

Hình ảnh thành phố Huế nhìn từ trên cao trong đợt tái ngập ngày 3/11. Ảnh: Quang Thông.