Tro cốt nam sinh Hàn bị bắt cóc, sát hại ở Campuchia được đưa về nhà

Tro cốt của nam sinh viên Hàn Quốc - người bị một đường dây tội phạm lừa sang Campuchia và sát hại - sẽ được hồi hương vào sáng 21/10.

Các sĩ quan cảnh sát Campuchia và Hàn Quốc có mặt tại một ngôi chùa ở Phnom Penh hôm 20/10, nơi thi thể nam sinh Hàn Quốc được tiến hành khám nghiệm. Ảnh: Yonhap.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc (NPA) thông báo tro cốt của sinh viên 22 tuổi họ Park sẽ rời Campuchia lúc 23h30 tối 20/10 và dự kiến đến sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) lúc 7h sáng 21/10.

Tro cốt của thanh niên xấu số sẽ được bàn giao cho gia đình sau khi máy bay hạ cánh, theo Yonhap.

Trước đó trong ngày 20/10, các điều tra viên Hàn Quốc và Campuchia cùng tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân tại một ngôi chùa ở Phnom Penh, vài tháng sau khi Park được phát hiện tử vong hồi tháng 8 gần núi Bokor - khu vực từng xảy ra nhiều vụ lừa đảo việc làm và giam giữ người Hàn Quốc. Cuộc khám nghiệm bắt đầu lúc 10h35 và kéo dài khoảng 3 tiếng. Sau đó, lễ hỏa táng diễn ra lúc 13h40.

Thi thể của Park được bảo quản tại nhà xác trong chùa suốt hơn 2 tháng.

NPA xác nhận không phát hiện dấu hiệu tổn thương nội tạng trong cuộc khám nghiệm, đồng thời cho biết nguyên nhân tử vong sẽ được xác định sau khi hoàn tất điều tra.

“Nguyên nhân chính xác sẽ được công bố sau khi tổng hợp kết quả điều tra của cả hai nước, bao gồm xét nghiệm mô, chất độc và ma túy sẽ được thực hiện tại Hàn Quốc”, cơ quan này cho biết.

Trước đó, cái chết của Park gây phẫn nộ trong dư luận Hàn Quốc, khiến chính phủ nước này phải cử một phái đoàn sang Campuchia vào tuần trước để xử lý các vụ tội phạm nhắm vào công dân của họ.

Park rời Hàn Quốc đến Campuchia vào ngày 17/7, nói với gia đình rằng anh tham dự một triển lãm tại đây. Nam sinh viên được tìm thấy chết trong xe hơi vào ngày 8/8 với dấu vết tra tấn trên cơ thể, theo cảnh sát địa phương.

Ngày 10/10, giới chức Campuchia đã truy tố 3 công dân Trung Quốc vì tội sát hại sinh viên này. Cảnh sát vẫn đang truy tìm hai nghi phạm Trung Quốc khác tham gia vụ án. Một nghi phạm chủ chốt bị cáo buộc dụ Park mở tài khoản ngân hàng trước khi sắp xếp chuyến đi sang Campuchia cũng đã bị bắt tại Hàn Quốc gần đây.