Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Lifestyle

Format-Lifestyle

Túi Hermès Birkin đắt nhất lịch sử lần đầu lộ diện ở Nhật Bản

  • Thứ năm, 13/11/2025 10:24 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Biểu tượng thời trang gắn liền với cố diễn viên Jane Birkin vừa được giới thiệu tại Tokyo (Nhật Bản) sau khi lập kỷ lục 10 triệu USD tại phiên đấu giá tháng 7 của Sotheby’s.

birkin dat nhat, birkin ky luc, tui birkin, tui hermes, Shinsuke Sakimoto mua tui, Shinsuke Sakimoto mua birkin, birkin 10 trieu usd anh 1

Shinsuke Sakimoto (sinh năm 1983), hiện là CEO và Chủ tịch Valuence Japan. Ảnh: Joseph Campbell/Reuters.

Chiếc túi Birkin đầu tiên, được thiết kế riêng cho cố diễn viên Jane Birkin và trở thành biểu tượng thời trang toàn cầu, vừa được Valuence Japan giới thiệu trước truyền thông tại Tokyo ngày 12/11, theo Reuters.

Trước đó, món phụ kiện này được Shinsuke Sakimoto, Giám đốc điều hành Valuence Holdings Inc., công ty chuyên kinh doanh hàng xa xỉ, mua lại tại phiên đấu giá của Sotheby’s ở Paris (Pháp) vào tháng 7.

Chiếc túi da đen chế tác thủ công đã lập kỷ lục với mức giá 8,6 triệu euro (tương đương hơn 10 triệu USD, bao gồm phí), trở thành một trong những món đồ thời trang đắt giá nhất thế giới.

Ban đầu, Sotheby’s chỉ công bố người mua là một nhà sưu tập Nhật Bản giấu tên. Tuy nhiên, Sakimoto đã công khai danh tính, chia sẻ rằng việc sở hữu chiếc túi là “một cột mốc cá nhân” và “khoảnh khắc định hình” cho Valuence, công ty do ông thành lập vào năm 2011.

“Chúng tôi tin rằng giá trị của sản phẩm không nên được đo bằng giá tiền, mà phải được kể qua câu chuyện, qua triết lý và giá trị mà thương hiệu gửi gắm”, Shinsuke Sakimoto, cho biết câu chuyện về sự ra đời của chiếc túi phản ánh triết lý hoạt động của công ty.

Thay vì bán lại, Valuence dự định trưng bày chiếc túi này tại các bảo tàng và không gian trưng bày để công chúng có cơ hội chiêm ngưỡng.

Theo giai thoại trong giới thời trang, bản Birkin huyền thoại này được Jean-Louis Dumas, khi đó là CEO của Hermès, thiết kế riêng vào năm 1984 dành cho biểu tượng thời trang Jane Birkin, dựa trên sự hợp tác với chính nữ diễn viên.

Trước đây, chiếc túi từng được bán đấu giá tại Paris (Pháp) vào năm 2000 và nằm trong bộ sưu tập tư nhân tại Pháp cho đến phiên đấu giá gần đây.

birkin dat nhat, birkin ky luc, tui birkin, tui hermes, Shinsuke Sakimoto mua tui, Shinsuke Sakimoto mua birkin, birkin 10 trieu usd anh 2

Hiện chiếc túi thuộc sở hữu của Valuence Japan và sẽ được trưng bày tại các bảo tàng thay vì bán lại. Ảnh: Brendan McDermid/Reuters.

Birkin chia sẻ rằng cô cần một chiếc túi vừa thời trang vừa tiện dụng cho vai trò người mẹ trẻ. Ngay trên chuyến bay, Dumas đã phác thảo mẫu túi hình chữ nhật với ngăn riêng dành cho bình sữa trẻ em.

Sau khi Birkin nhận được chiếc túi làm riêng, Hermès quyết định sản xuất các phiên bản nhỏ hơn để phục vụ thị trường rộng hơn. Từ đó, Birkin bag trở thành biểu tượng thời trang và góp phần đưa thương hiệu Hermès vươn tầm toàn cầu.

Được biết, chính Jane Birkin từng đấu giá chiếc túi nguyên bản vào năm 1994 nhằm gây quỹ cho Sidaction, tổ chức từ thiện của Pháp hỗ trợ công tác phòng chống HIV/AIDS.

Mark Zuckerberg diện 3 đồng hồ xa xỉ chỉ với 1 áo phông trắng

Trong 3 tháng qua, CEO Meta liên tục xuất hiện với loạt đồng hồ xa xỉ phiên bản giới hạn, nhưng vẫn giữ phong cách tối giản quen thuộc.

5 giờ trước

Em vợ Kanye West mặc táo bạo không kém chị gái

Em gái Bianca Censori thu hút chú ý khi diện chiếc váy ren xuyên thấu táo bạo, theo đuổi mốt không quần, gợi nhớ đến lối ăn mặc gây tranh cãi của chị gái.

24 giờ trước

Đồng hồ Rolex bí ẩn trên bàn làm việc ông Trump

Cỗ máy để bàn phong cách Datejust thuộc sở hữu của Tống thống Mỹ Donald Trump không nằm trong danh mục thương mại của Rolex, mà là quà tặng đặc biệt do hãng gửi đến chính phủ Mỹ.

40:2372 hôm qua

Xu hướng thời trang bền vững tăng dần qua các năm

Bắt đầu từ khoảng năm 2014, số lượt tìm kiếm “quần áo giá rẻ” bắt đầu giảm mạnh, trong khi cùng thời điểm này, số lượt tìm kiếm “quần áo bền vững” tăng mạnh. Trong cuốn Thế giới không rác thải, tác giả Ron Gonen cho rằng sự chú ý vào xu hướng phát triển bền vững trong ngành thời trang đang tăng đột phá dưới sự mở đường của những nhà tiên phong trong lĩnh vực thời trang bền vững như Stella McCartney, Eileen Fisher và Yvon Chouinard của Patagonia.

Bao tang o Syria bi trom 6 co vat hinh anh

Bảo tàng ở Syria bị trộm 6 cổ vật

1 giờ trước 10:07 13/11/2025

0

Bảo tàng Quốc gia tại thủ đô Damascus (Syria) phải tạm thời đóng cửa để phục vụ điều tra sau khi một số cổ vật tại khu trưng bày cổ điển bị đánh cắp.

Như Phương

birkin đắt nhất birkin kỷ lục túi birkin túi hermes Shinsuke Sakimoto mua túi Shinsuke Sakimoto mua birkin birkin 10 triệu usd thời trang túi lifestyle style

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý