Túi Hermès Birkin đắt nhất lịch sử lần đầu lộ diện ở Nhật Bản

Biểu tượng thời trang gắn liền với cố diễn viên Jane Birkin vừa được giới thiệu tại Tokyo (Nhật Bản) sau khi lập kỷ lục 10 triệu USD tại phiên đấu giá tháng 7 của Sotheby’s.

Shinsuke Sakimoto (sinh năm 1983), hiện là CEO và Chủ tịch Valuence Japan. Ảnh: Joseph Campbell/Reuters.

Chiếc túi Birkin đầu tiên, được thiết kế riêng cho cố diễn viên Jane Birkin và trở thành biểu tượng thời trang toàn cầu, vừa được Valuence Japan giới thiệu trước truyền thông tại Tokyo ngày 12/11, theo Reuters.

Trước đó, món phụ kiện này được Shinsuke Sakimoto, Giám đốc điều hành Valuence Holdings Inc., công ty chuyên kinh doanh hàng xa xỉ, mua lại tại phiên đấu giá của Sotheby’s ở Paris (Pháp) vào tháng 7.

Chiếc túi da đen chế tác thủ công đã lập kỷ lục với mức giá 8,6 triệu euro (tương đương hơn 10 triệu USD , bao gồm phí), trở thành một trong những món đồ thời trang đắt giá nhất thế giới.

Ban đầu, Sotheby’s chỉ công bố người mua là một nhà sưu tập Nhật Bản giấu tên. Tuy nhiên, Sakimoto đã công khai danh tính, chia sẻ rằng việc sở hữu chiếc túi là “một cột mốc cá nhân” và “khoảnh khắc định hình” cho Valuence, công ty do ông thành lập vào năm 2011.

“Chúng tôi tin rằng giá trị của sản phẩm không nên được đo bằng giá tiền, mà phải được kể qua câu chuyện, qua triết lý và giá trị mà thương hiệu gửi gắm”, Shinsuke Sakimoto, cho biết câu chuyện về sự ra đời của chiếc túi phản ánh triết lý hoạt động của công ty.

Thay vì bán lại, Valuence dự định trưng bày chiếc túi này tại các bảo tàng và không gian trưng bày để công chúng có cơ hội chiêm ngưỡng.

Theo giai thoại trong giới thời trang, bản Birkin huyền thoại này được Jean-Louis Dumas, khi đó là CEO của Hermès, thiết kế riêng vào năm 1984 dành cho biểu tượng thời trang Jane Birkin, dựa trên sự hợp tác với chính nữ diễn viên.

Trước đây, chiếc túi từng được bán đấu giá tại Paris (Pháp) vào năm 2000 và nằm trong bộ sưu tập tư nhân tại Pháp cho đến phiên đấu giá gần đây.

Hiện chiếc túi thuộc sở hữu của Valuence Japan và sẽ được trưng bày tại các bảo tàng thay vì bán lại. Ảnh: Brendan McDermid/Reuters.

Birkin chia sẻ rằng cô cần một chiếc túi vừa thời trang vừa tiện dụng cho vai trò người mẹ trẻ. Ngay trên chuyến bay, Dumas đã phác thảo mẫu túi hình chữ nhật với ngăn riêng dành cho bình sữa trẻ em.

Sau khi Birkin nhận được chiếc túi làm riêng, Hermès quyết định sản xuất các phiên bản nhỏ hơn để phục vụ thị trường rộng hơn. Từ đó, Birkin bag trở thành biểu tượng thời trang và góp phần đưa thương hiệu Hermès vươn tầm toàn cầu.

Được biết, chính Jane Birkin từng đấu giá chiếc túi nguyên bản vào năm 1994 nhằm gây quỹ cho Sidaction, tổ chức từ thiện của Pháp hỗ trợ công tác phòng chống HIV/AIDS.