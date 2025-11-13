Mark Zuckerberg diện 3 đồng hồ xa xỉ chỉ với 1 áo phông trắng

Xuất hiện với chiếc áo thun trắng trơn trong tập podcast How AI Will Cure All Disease phát hành ngày 6/11 trên kênh YouTube của a16z, Mark Zuckerberg một lần nữa khiến giới sưu tầm đồng hồ bàn tán khi đeo Ulysse Nardin Royal Sapphire Ruby, mẫu đồng hồ gần như thuộc hàng hiếm nhất của thương hiệu Thụy Sĩ. Ảnh: @a16z/YT.
|
Chiếc đồng hồ sở hữu bộ vỏ sapphire trong suốt đường kính 44 mm, một trong những chất liệu chế tác khó bậc nhất do dễ nứt vỡ trong quá trình cắt gọt và đánh bóng. Phiên bản “Ruby” đặc biệt ở chỗ toàn bộ khung và cầu máy được làm từ spinel đỏ, tạo hiệu ứng “ruột ruby” rực rỡ dưới ánh sáng. Bên trong là bộ máy cơ lên cót tay UN-79 gồm 209 chi tiết, tích hợp tourbillon bay, trữ cót 96 giờ và cho phép người đeo quan sát trọn vẹn chuyển động cơ học tinh vi. Mẫu Royal Sapphire Ruby chỉ được sản xuất giới hạn 8 chiếc, giá bán lẻ khoảng 328.300 USD. Ảnh: Ulysse Nardin.
Tại sự kiện UFC 320 diễn ra ở Las Vegas (Mỹ) đầu tháng 10, vẫn với phong cách áo thun trắng tối giản, Zuckerberg xuất hiện cùng F.P. Journe Astronomic Souveraine Tourbillon Minute Repeater Grand Complication, cỗ máy phức tạp nhất từng được F.P. Journe chế tác kể từ năm 2019. Ảnh: @zuck/IG.
|
Mẫu Astronomic Souveraine sở hữu vỏ thép không gỉ, dây da cá sấu và khóa thép đồng bộ, đi kèm tùy chọn dây kim loại. Bên trong là bộ máy calibre 1619 do hãng tự sản xuất, chế tác từ vàng hồng 18K và sở hữu 10 bằng sáng chế mới. Bộ máy này có mức trữ cót 40 giờ, mặt số vàng trắng phủ ruthenium với các mặt phụ guilloché bạc, kim giờ xanh và kim phút trung tâm vàng hồng. Ảnh: @zuck/IG.
|
Đồng hồ tích hợp hàng loạt chức năng phức tạp gồm minute repeater, múi giờ thứ hai, lịch năm, cung hoàng đạo, chỉ báo bình minh - hoàng hôn, năng lượng, giây nhỏ, thời gian sao và tuần trăng. Mặt sau để lộ cơ cấu tourbillon 60 giây cùng remontoir d’egalité, hiển thị phương trình thời gian và toàn bộ được điều chỉnh qua núm vặn ở góc 3 giờ. Giá bán lẻ của mẫu này khoảng 1,23 triệu USD, trong khi giá trên thị trường sưu tầm có thể lên tới 2,5 triệu USD. Ảnh: F.P. Journe.
Trong buổi diễn Oasis Live ’25 vào tháng 9, CEO Meta tiếp tục gây chú ý khi đeo Patek Philippe Perpetual Calendar Chronograph Ref. 1518 “Pink on Pink”. Ra mắt từ năm 1941, Ref. 1518 là chiếc đồng hồ đeo tay đầu tiên trên thế giới tích hợp cùng lúc lịch vạn niên và chronograph. Phiên bản “Pink on Pink” mà Zuckerberg sở hữu đặc biệt ở sự kết hợp giữa vỏ vàng hồng và mặt số hồng, chỉ có khoảng 13 chiếc được biết đến. Ảnh: @zuck/IG, Patek Philippe.
|
Thông thường, các mẫu 1518 vàng hồng sử dụng mặt số bạc, còn mặt số hồng chỉ xuất hiện trong những đơn hàng đặc biệt dành cho giới sưu tầm thượng lưu. Chính sự hiếm hoi này khiến “Pink on Pink” trở thành một trong những biến thể khó sở hữu nhất của dòng 1518. Dù đã ngừng sản xuất, giá trị thị trường của mẫu đồng hồ này hiện được ước tính vượt mốc hàng triệu USD. Ảnh: Watches by Sjx.
Xu hướng thời trang bền vững tăng dần qua các năm
Bắt đầu từ khoảng năm 2014, số lượt tìm kiếm “quần áo giá rẻ” bắt đầu giảm mạnh, trong khi cùng thời điểm này, số lượt tìm kiếm “quần áo bền vững” tăng mạnh. Trong cuốn Thế giới không rác thải, tác giả Ron Gonen cho rằng sự chú ý vào xu hướng phát triển bền vững trong ngành thời trang đang tăng đột phá dưới sự mở đường của những nhà tiên phong trong lĩnh vực thời trang bền vững như Stella McCartney, Eileen Fisher và Yvon Chouinard của Patagonia.