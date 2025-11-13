Mark Zuckerberg diện 3 đồng hồ xa xỉ chỉ với 1 áo phông trắng

Chiếc đồng hồ sở hữu bộ vỏ sapphire trong suốt đường kính 44 mm, một trong những chất liệu chế tác khó bậc nhất do dễ nứt vỡ trong quá trình cắt gọt và đánh bóng. Phiên bản “Ruby” đặc biệt ở chỗ toàn bộ khung và cầu máy được làm từ spinel đỏ, tạo hiệu ứng “ruột ruby” rực rỡ dưới ánh sáng. Bên trong là bộ máy cơ lên cót tay UN-79 gồm 209 chi tiết, tích hợp tourbillon bay, trữ cót 96 giờ và cho phép người đeo quan sát trọn vẹn chuyển động cơ học tinh vi. Mẫu Royal Sapphire Ruby chỉ được sản xuất giới hạn 8 chiếc, giá bán lẻ khoảng 328.300 USD . Ảnh: Ulysse Nardin.