Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Lifestyle

Format-Lifestyle

Uống cà phê, 'quẩy' với DJ trước giờ đi làm

  • Thứ năm, 16/10/2025 16:00 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Tại Thượng Hải, các buổi “coffee rave” đang trở thành lựa chọn mới của giới trẻ yêu lối sống năng động, kết hợp cà phê, âm nhạc và giao lưu buổi sáng thay cho tiệc đêm say xỉn.

Giới trẻ đón một buổi sáng khác lạ khi quán cà phê biến thành sàn nhảy mini.

Buổi sáng ở Thượng Hải trở nên sôi động hơn khi nhiều quán cà phê tổ chức tiệc nhạc điện tử dành cho những người dậy sớm. Phần lớn người tham dự là giới trẻ yêu thích tập thể dục buổi sáng, tìm kiếm năng lượng tích cực từ những giai điệu house rộn ràng thay vì thưởng thức cà phê đơn thuần.

Theo Jing Daily, hiện tượng này bắt đầu từ các quán cà phê tại các thành phố như Amsterdam, London và New York. Tại Trung Quốc, mô hình này đang ở giai đoạn khởi đầu, nhưng nhanh chóng thu hút đông đảo khách hàng trẻ.

Tiệc cà phê sớm lan rộng tại Trung Quốc

“Coffee rave” (tiệc cà phê sớm) là hình thức trải nghiệm kết hợp giữa quán cà phê và sự kiện âm nhạc underground, nơi không gian quán được “hóa” thành sàn biểu diễn nhỏ với DJ chơi nhạc điện tử, mời khách vừa thưởng thức cà phê, vừa nghe nhạc, giao lưu và khám phá âm nhạc mới.

Bắt đầu từ Thượng Hải, mô hình này dần mở rộng ra các đô thị lớn nhờ kết hợp giữa cà phê, nhạc điện tử và không khí giao lưu sôi nổi. Một trong những cái tên tiên phong tại Trung Quốc là RAVE.AM, quán cà phê tại Bắc Kinh, thường tổ chức các buổi tiệc pop-up buổi sáng có DJ biểu diễn.

Tiec ca phe som, coffee rave, gioi tre, xu huong Gen Z, nhac dien tu, loi song lanh manh anh 1Tiec ca phe som, coffee rave, gioi tre, xu huong Gen Z, nhac dien tu, loi song lanh manh anh 2

Trên Xiaohongshu, các từ khóa liên quan đến "coffe rave" được sử dụng rộng rãi, chứng tỏ sức hút của mô hình tiệc cà phê đang chiếm được trái tim của giới trẻ xứ Trung.

“Thượng Hải đang phát triển nhanh chóng và mọi người đều chịu nhiều áp lực. So với việc chi trả cho các hóa đơn cao ngất ngưỡng và say xỉn vào sáng hôm sau tại các hộp đêm, trào lưu tiệc tùng ban ngày có giá cả phải chăng hơn và tạo bầu không khí vui vẻ cho ngày mới”, Lin Xueqi, một chuyên gia tài chính thích văn hóa "quẩy" cà phê sáng, cho biết.

Bản thân Lin thường bắt đầu ngày mới bằng việc uống cà phê, trò chuyện cùng bạn bè rồi nhảy nhót theo âm nhạc, như một cách khởi động hứng khởi trước giờ làm.

“Các quán cà phê nhộn nhịp này tạo không gian như một khu vườn bí mật vào mỗi sớm ở thành phố, nơi mọi người cùng đến để tạo niềm vui cho nhau chứ không để giải tỏa nỗi buồn”, Lin nói thêm.

Trước đây, các quán cà phê thường đông khách từ 8–10 giờ sáng vì khách đến xếp hàng mua mang đi. Giờ đây, cơn sốt kết hợp sàn DJ và cà phê sáng mang đến trải nghiệm chưa từng thấy. Dù chỉ kéo dài khoảng 45 phút, khách hàng có thể đến để tập thể dục, giao lưu và thưởng thức đồ uống. Nhiều người ở lại lâu hơn, mua thêm nước, giúp tăng doanh thu cho quán.

Từ không gian phục vụ đơn thuần, quán cà phê nay trở thành điểm hẹn của những người yêu lối sống năng động và chăm sóc sức khỏe, biến nơi đây thành “sân chơi ban ngày” của đô thị.

Với các chủ quán, đây không chỉ là trào lưu nhất thời mà còn là minh chứng rằng trải nghiệm ban ngày vẫn có thể mang lại giá trị giải trí tương đương cuộc sống về đêm. Đồng thời, mô hình này mở ra hướng kinh doanh mới, cơ hội hợp tác với thương hiệu và tiềm năng phát triển các hoạt động vì sức khỏe cộng đồng.

Thế hệ từ chối say xỉn

Sự trỗi dậy của cơn sốt này thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ trong cách người tiêu dùng chi trả cho đồ uống.

Theo nghiên cứu từ IWSR, thị trường đồ uống có cồn và không cồn dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ kép 6% hàng năm từ năm 2023–2027, riêng phân khúc đồ uống không cồn tăng trưởng 7% mỗi năm.

Jing Daily cũng cho rằng người tiêu dùng, đặc biệt là Millennials (sinh năm 1980-1996) và Gen Z (sinh năm 1997-2012), ngày càng hướng đến các thú vui lành mạnh, vừa xả stress vừa gắn kết tình bạn mà không cần đến đồ uống có cồn.

Tiec ca phe som, coffee rave, gioi tre, xu huong Gen Z, nhac dien tu, loi song lanh manh anh 3

Các buổi tiệc cà phê đang lan rộng khắp thế giới, từ Melbourne đến Thượng Hải, cuốn hút thế hệ trẻ yêu lối sống lành mạnh và năng động.

Không riêng tại Trung Quốc, giới trẻ Mỹ cũng hưởng ứng xu hướng này. Dữ liệu kinh tế từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho thấy những người trong độ tuổi 23–34 đã giảm 11% chi tiêu cho đồ uống có cồn vào năm 2023 so với năm 2003, tính cả lạm phát.

“Có thể thấy Gen Z đang nỗ lực duy trì lối sống lành mạnh trong mọi khía cạnh, kể cả thói quen uống rượu. Do vậy, họ thích thưởng thức mocktail hay nước trái cây - những loại đồ uống nhẹ, tươi mát và có nồng độ cồn thấp hơn một chút”, theo Jing Mertoglu, Phó Chủ tịch Toàn cầu phụ trách bộ phận Nghiên cứu và Phân tích của công ty Suntory, nói.

Theo đó, trào lưu “coffee rave” hội tụ đủ những yếu tố phù hợp với xu hướng này, vừa tiết kiệm chi phí, vừa mang tính cộng đồng và là hình thức vui chơi mới mẻ.

Khi xu hướng lan sang các thành phố châu Á khác, câu hỏi đặt ra là liệu trào lưu này có thể duy trì được tính lành mạnh trong khi phát triển mô hình kinh doanh bền vững hay không. Dù vậy, ở Thượng Hải, những buổi sáng rộn ràng này dường như đang mang lại lợi nhuận chẳng kém các buổi tiệc tại hộp đêm muộn.

'Xích’ iPhone vào tường để cai nghiện điện thoại

Giữa thời đại “đâu cũng là màn hình xanh”, nhiều người trẻ Mỹ đang tìm cách cắt đứt sợi dây vô hình nối bản thân với smartphone, sáng tạo nhiều phương thức cai nghiện công nghệ.

31:1835 hôm qua

Giới trẻ vẫn nhậu nhưng khác xưa

Không còn thâu đêm trong hộp đêm, Gen Z ở Mỹ chọn tiệc tùng ngoài trời, các buổi gặp gỡ thân mật và đồ uống có cồn nồng độ thấp vì chú trọng sức khỏe.

16:57 12/10/2025

Tuyên bố 'không thể tuyển dụng Gen Z' gây tranh cãi

Nhiều nhà tuyển dụng ở Mỹ cho rằng người trẻ thiếu kỹ năng cơ bản để thích nghi với môi trường làm việc. Thiếu sót này khiến họ bị gán nhãn "chưa sẵn sàng bước vào thị trường lao động".

14:14 2/10/2025

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.

Ronaldo van kiem tien gioi nhat hanh tinh hinh anh

Ronaldo vẫn kiếm tiền giỏi nhất hành tinh

1 giờ trước 19:17 16/10/2025

0

Với thu nhập 280 triệu USD, chân sút Bồ Đào Nha tiếp tục giữ ngôi vương kiếm tiền giỏi nhất thế giới lần thứ sáu trong thập kỷ qua, chỉ xếp sau kỷ lục của tay đấm Floyd Mayweather.

Nhan luong 4 trieu dong o tuoi 30 hinh anh

Nhận lương 4 triệu đồng ở tuổi 30

7 giờ trước 13:48 16/10/2025

0

Không còn thấy khả năng phát triển ở lĩnh vực cũ, một số người 28-30 tuổi ở TP.HCM "làm lại từ đầu" với nghề khác, sẵn sàng đối mặt với định kiến về tuổi tác và mức thu nhập thấp.

Tâm Đan

 Ảnh: Xiaohongshu

Tiệc cà phê sớm coffee rave giới trẻ xu hướng Gen Z nhạc điện tử lối sống lành mạnh Bill Gates Thượng Hải văn hóa cà phê không gian cà phê mô hình kinh doanh xả stress đồ uống không cồn lối sống năng động

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý