Uống cà phê, 'quẩy' với DJ trước giờ đi làm

Tại Thượng Hải, các buổi “coffee rave” đang trở thành lựa chọn mới của giới trẻ yêu lối sống năng động, kết hợp cà phê, âm nhạc và giao lưu buổi sáng thay cho tiệc đêm say xỉn.

Giới trẻ đón một buổi sáng khác lạ khi quán cà phê biến thành sàn nhảy mini.

Buổi sáng ở Thượng Hải trở nên sôi động hơn khi nhiều quán cà phê tổ chức tiệc nhạc điện tử dành cho những người dậy sớm. Phần lớn người tham dự là giới trẻ yêu thích tập thể dục buổi sáng, tìm kiếm năng lượng tích cực từ những giai điệu house rộn ràng thay vì thưởng thức cà phê đơn thuần.

Theo Jing Daily, hiện tượng này bắt đầu từ các quán cà phê tại các thành phố như Amsterdam, London và New York. Tại Trung Quốc, mô hình này đang ở giai đoạn khởi đầu, nhưng nhanh chóng thu hút đông đảo khách hàng trẻ.

Tiệc cà phê sớm lan rộng tại Trung Quốc

“Coffee rave” (tiệc cà phê sớm) là hình thức trải nghiệm kết hợp giữa quán cà phê và sự kiện âm nhạc underground, nơi không gian quán được “hóa” thành sàn biểu diễn nhỏ với DJ chơi nhạc điện tử, mời khách vừa thưởng thức cà phê, vừa nghe nhạc, giao lưu và khám phá âm nhạc mới.

Bắt đầu từ Thượng Hải, mô hình này dần mở rộng ra các đô thị lớn nhờ kết hợp giữa cà phê, nhạc điện tử và không khí giao lưu sôi nổi. Một trong những cái tên tiên phong tại Trung Quốc là RAVE.AM, quán cà phê tại Bắc Kinh, thường tổ chức các buổi tiệc pop-up buổi sáng có DJ biểu diễn.

Trên Xiaohongshu, các từ khóa liên quan đến "coffe rave" được sử dụng rộng rãi, chứng tỏ sức hút của mô hình tiệc cà phê đang chiếm được trái tim của giới trẻ xứ Trung.

“Thượng Hải đang phát triển nhanh chóng và mọi người đều chịu nhiều áp lực. So với việc chi trả cho các hóa đơn cao ngất ngưỡng và say xỉn vào sáng hôm sau tại các hộp đêm, trào lưu tiệc tùng ban ngày có giá cả phải chăng hơn và tạo bầu không khí vui vẻ cho ngày mới”, Lin Xueqi, một chuyên gia tài chính thích văn hóa "quẩy" cà phê sáng, cho biết.

Bản thân Lin thường bắt đầu ngày mới bằng việc uống cà phê, trò chuyện cùng bạn bè rồi nhảy nhót theo âm nhạc, như một cách khởi động hứng khởi trước giờ làm.

“Các quán cà phê nhộn nhịp này tạo không gian như một khu vườn bí mật vào mỗi sớm ở thành phố, nơi mọi người cùng đến để tạo niềm vui cho nhau chứ không để giải tỏa nỗi buồn”, Lin nói thêm.

Trước đây, các quán cà phê thường đông khách từ 8–10 giờ sáng vì khách đến xếp hàng mua mang đi. Giờ đây, cơn sốt kết hợp sàn DJ và cà phê sáng mang đến trải nghiệm chưa từng thấy. Dù chỉ kéo dài khoảng 45 phút, khách hàng có thể đến để tập thể dục, giao lưu và thưởng thức đồ uống. Nhiều người ở lại lâu hơn, mua thêm nước, giúp tăng doanh thu cho quán.

Từ không gian phục vụ đơn thuần, quán cà phê nay trở thành điểm hẹn của những người yêu lối sống năng động và chăm sóc sức khỏe, biến nơi đây thành “sân chơi ban ngày” của đô thị.

Với các chủ quán, đây không chỉ là trào lưu nhất thời mà còn là minh chứng rằng trải nghiệm ban ngày vẫn có thể mang lại giá trị giải trí tương đương cuộc sống về đêm. Đồng thời, mô hình này mở ra hướng kinh doanh mới, cơ hội hợp tác với thương hiệu và tiềm năng phát triển các hoạt động vì sức khỏe cộng đồng.

Thế hệ từ chối say xỉn

Sự trỗi dậy của cơn sốt này thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ trong cách người tiêu dùng chi trả cho đồ uống.

Theo nghiên cứu từ IWSR, thị trường đồ uống có cồn và không cồn dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ kép 6% hàng năm từ năm 2023–2027, riêng phân khúc đồ uống không cồn tăng trưởng 7% mỗi năm.

Jing Daily cũng cho rằng người tiêu dùng, đặc biệt là Millennials (sinh năm 1980-1996) và Gen Z (sinh năm 1997-2012), ngày càng hướng đến các thú vui lành mạnh, vừa xả stress vừa gắn kết tình bạn mà không cần đến đồ uống có cồn.

Các buổi tiệc cà phê đang lan rộng khắp thế giới, từ Melbourne đến Thượng Hải, cuốn hút thế hệ trẻ yêu lối sống lành mạnh và năng động.

Không riêng tại Trung Quốc, giới trẻ Mỹ cũng hưởng ứng xu hướng này. Dữ liệu kinh tế từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho thấy những người trong độ tuổi 23–34 đã giảm 11% chi tiêu cho đồ uống có cồn vào năm 2023 so với năm 2003, tính cả lạm phát.

“Có thể thấy Gen Z đang nỗ lực duy trì lối sống lành mạnh trong mọi khía cạnh, kể cả thói quen uống rượu. Do vậy, họ thích thưởng thức mocktail hay nước trái cây - những loại đồ uống nhẹ, tươi mát và có nồng độ cồn thấp hơn một chút”, theo Jing Mertoglu, Phó Chủ tịch Toàn cầu phụ trách bộ phận Nghiên cứu và Phân tích của công ty Suntory, nói.

Theo đó, trào lưu “coffee rave” hội tụ đủ những yếu tố phù hợp với xu hướng này, vừa tiết kiệm chi phí, vừa mang tính cộng đồng và là hình thức vui chơi mới mẻ.

Khi xu hướng lan sang các thành phố châu Á khác, câu hỏi đặt ra là liệu trào lưu này có thể duy trì được tính lành mạnh trong khi phát triển mô hình kinh doanh bền vững hay không. Dù vậy, ở Thượng Hải, những buổi sáng rộn ràng này dường như đang mang lại lợi nhuận chẳng kém các buổi tiệc tại hộp đêm muộn.