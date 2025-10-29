Va chạm mô tô phân khối lớn, nữ sinh 19 tuổi đứt lìa chân

Sau vụ va chạm với mô tô phân khối lớn tại Hà Nội, nữ sinh 19 tuổi bị đứt lìa chân phải. Nhờ được đưa đến viện kịp “thời gian vàng”, bác sĩ đã nối thành công chi thể cho cô.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khuya 15/10 trên phố Trịnh Văn Bô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) khiến em Đ.P. (19 tuổi, quê Bắc Ninh) bị đứt lìa chân phải.

Theo thông tin ban đầu, tai nạn xảy ra khi mô tô phân khối lớn va chạm mạnh với xe máy do Đ.P. điều khiển, khiến cô bị đứt lìa 1/3 dưới cẳng chân phải, kèm theo tổn thương dập nát phần mềm phức tạp.

Ngay sau tai nạn, người dân đã sơ cứu và đưa nạn nhân tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong khoảng 2 giờ sau chấn thương - được xem là "thời gian vàng" để trồng nối chi thể.

Ngay trong đêm, kíp phẫu thuật của khoa Chấn thương chi trên và Vi phẫu thuật, Viện Chấn thương Chỉnh hình, nhanh chóng triển khai ca mổ khẩn cấp.

Bác sĩ đã tiến hành cắt lọc tổn thương, nối mạch máu, thần kinh, gân cơ và xương. Sau hơn 6 giờ phẫu thuật căng thẳng, chi thể đứt rời được nối thành công. Gần 2 tuần sau mổ, nữ sinh đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định, các ngón chân có thể cử động nhẹ, cho thấy tiến triển phục hồi khả quan.

ThS.BS Nguyễn Điện Thành Hiệp, khoa Phẫu thuật chi trên và Vi phẫu thuật, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ đây là một ca rất khó vì bệnh nhân còn trẻ, vết thương phức tạp, thời gian bảo quản và vận chuyển chi thể kéo dài. Tuy nhiên, nhờ được sơ cứu đúng cách và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các kíp phẫu thuật, ca trồng lại chi thể đã thành công.

Về kỹ thuật, trồng nối chi thể đứt rời là một trong những phẫu thuật phức tạp bậc nhất của ngoại khoa, đòi hỏi bác sĩ phải nối lại toàn bộ hệ thống mạch máu, thần kinh và gân cơ với độ chính xác gần như tuyệt đối. Bất kỳ sai sót nhỏ nào cũng có thể khiến phần chi hoại tử.

"Trong các trường hợp đứt rời chi thể, sơ cứu và bảo quản đúng cách là yếu tố then chốt quyết định khả năng nối thành công. Chi thể cần được rửa sạch bằng nước đun sôi để nguội hoặc nước muối sinh lý, bọc bằng gạc sạch, cho vào túi nylon kín và đặt trong phích đá lạnh. Tuyệt đối không để chi tiếp xúc trực tiếp với đá hoặc rửa bằng xà phòng”,TS.BS Nguyễn Việt Nam, Viện trưởng Viện Chấn thương Chỉnh hình, nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết "thời gian vàng" để trồng nối chi thể là trong vòng 6 giờ nếu được bảo quản đúng cách. Việc chuyển nạn nhân sớm đến bệnh viện có khả năng vi phẫu như Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 giúp tăng đáng kể cơ hội phục hồi và giảm nguy cơ tàn phế.