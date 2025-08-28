Văn Thanh và bạn gái chạy xe Porsche 'đôi' giá tiền tỷ

Đều giỏi kiếm tiền từ khi còn trẻ, cầu thủ Vũ Văn Thanh và bạn gái Trần Bích Hạnh cùng sớm tậu mẫu xe sang đến từ thương hiệu Porsche.

Trần Bích Hạnh, bạn gái Văn Thanh, nổi tiếng kiếm tiền giỏi, thường khoe cuộc sống sang chảnh.

Ngày 28/8 trên story trang cá nhân, Trần Bích Hạnh chia sẻ bức ảnh chụp xe cô và bạn trai, cầu thủ Vũ Văn Thanh.

"Xưa cứ ước mơ đi xe đôi với người yêu. Thế là Thanh xuất hiện giúp tui thêm một điều trong wish list (danh sách mong muốn - PV) được thực hiện. Nhìn xe là biết fan MC (Macan, một dòng xe của thương hiệu Porsche - PV)", cô viết.

Trong một bức hình chia sẻ sau đó, Bích Hạnh còn khoe đã "thay áo" cho xe hơi từ màu xanh sang màu hồng theo màu áo đấu đặc trưng của đội bóng Inter Miami. Trên thân xe có in dòng chữ "chenbixing" (phiên âm tên của cô theo tiếng Trung Quốc). Cô cũng cho biết có thói quen 1 năm đổi màu xe một lần và bảo dưỡng định kỳ.

Năm 2023, Văn Thanh mua chiếc Porsche Macan phiên bản S có giá hơn 4 tỷ đồng . Đây là mẫu xe đã qua sử dụng và được bán ra bởi một doanh nghiệp kinh doanh siêu xe tại TP.HCM.

Hai chiếc Porsche thuộc sở hữu của cặp đôi.

Hồi tháng 8/2023, khi cho một người bạn mượn cầm lái, xe của nam hậu vệ từng gặp tai nạn, bị móp đầu sau khi tông vào một cột đèn giao thông ở Văn Giang, Hưng Yên.

Trong khi đó, Bích Hạnh cũng tự tậu xe sang vào năm 2023. Cô từng bức xúc lên tiếng khi bị nói là xe đi mượn để sống ảo. Cụ thể, một tài khoản từng gửi tin nhắn đến nàng WAG: "Làm nhiều mà vẫn không tự mua xe Porsche được, phải mượn của ... (đã che) để sống ảo”.

Đáp lại, Bích Hạnh cho biết: “Xe mình ký cọc năm 2022, dự định tặng bản thân vào sinh nhật 2023 nhưng đến tháng 6/2023 mới nhận”, đồng thời đính kèm ảnh nhận xe ghi tên mình để chứng minh. Đây cũng là chiếc xe cô từng lái đến sân Hàng Đẫy để đón Văn Thanh vào cuối năm 2023, gây thu hút sự chú ý về mối quan hệ của hai người khi đó.

Ngoài chiếc Porsche, nàng WAG sinh năm 1993 còn sở hữu một xế hộp khác là chiếc Lexus sang trọng.

Trần Bích Hạnh từng theo học trường THPT chuyên Lê Hồng Phong danh tiếng ở Nam Định cũ (nay là Ninh Bình). Cô hiện làm việc trong lĩnh vực thẩm mỹ, thường xuyên khoe thu nhập "khủng", tự mua nhà, tậu xe sang. Cô cũng thường xuất hiện với vẻ ngoài sang chảnh, gợi cảm trên mạng xã hội.