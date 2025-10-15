Vào mùa 'săn' cỏ lau ở Bình Liêu

Chiều 10/10, sau 4 tiếng di chuyển bằng xe máy từ phường Mạo Khê (Đông Triều cũ), Nguyễn Việt Thái (30 tuổi), freelancer trong lĩnh vực marketing du lịch, có mặt tại trung tâm Bình Liêu. Nơi đây nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh, có gần 50 km đường biên giới giáp Trung Quốc với một số cột mốc biên giới thu hút nhiều du khách đến chụp ảnh, đặc biệt vào mùa cỏ lau.

Cuối tháng 10, đầu tháng 11, màu trắng của cỏ lau phủ kín các triền đồi ở Bình Liêu. Thái chọn thời điểm săn cỏ lau sớm hơn mọi năm để tránh đông đúc. Khi đến cột mốc 1297, anh cho biết cỏ lau đã nở tím trắng rợp đường. Trong khi đó, tại cột mốc 1305, lau mới chỉ chớm nở. "Sau mưa bão, cỏ lau không bị đổ gẫy", anh nói với Tri Thức - Znews.

Đây là lần thứ 2 Thái trở lại Bình Liêu, sau chuyến đi vào tháng 11/2022. Lần này, anh tập trung chinh phục hai cột mốc 1297 và 1305. Cột mốc 1305 nổi tiếng nhất ở Bình Liêu với con đường được gọi là "sống lưng khủng long" chạy dài khoảng 2 km trên sống núi, 2 bên là triền vực. Con đường ngoằn ngoèo tạo thành bức tường thành ngăn cách địa phận 2 nước Việt Nam - Trung Quốc.

Theo Thái, từ nay đến đầu tháng 11 là thời điểm cỏ lau nở rộ, trắng đẹp nhất. Trước chuyến đi, anh theo dõi thời tiết và chọn những ngày nắng đẹp để lên đường.

Với kinh nghiệm du lịch một mình qua nhiều hành trình, trong đó có chuyến xuyên Việt hơn 2 tháng hồi tháng 6, Thái cho biết việc đến Bình Liêu lần này khá nhẹ nhàng. Đường sá hiện được bê tông hóa, dễ đi, anh chỉ cần theo dõi thời tiết, chuẩn bị sức khỏe và mang theo vài chai nước là đủ cho chuyến trekking.

Trong chuyến đi 2 ngày 1 đêm, ngoài ngắm cỏ lau, Thái may mắn bắt gặp cầu vồng và hoàng hôn rực rỡ trên đồi lau 1297. Anh mô tả đó là khoảnh khắc trọn vẹn với đầy đủ nắng, gió, mây và mưa. "Một thiên đường cỏ lau, một chiều biên giới đẹp tuyệt vời", nam du khách nói.

Thái chọn lưu trú tại một nhà nghỉ ngay trung tâm Bình Liêu, giá phòng đơn 300.000 đồng/đêm, đầy đủ tiện nghi. Do chuyến đi ngắn ngày, anh chỉ dùng bữa tại các quán bình dân và chưa có dịp thưởng thức đặc sản địa phương.

Theo Thái, những người lần đầu đến Bình Liêu nên chuẩn bị thể lực, tinh thần và "một tâm hồn đẹp để tận hưởng thiên nhiên". Anh cho biết đường lên cột mốc 1305 hiện đã được đổ bê tông, có nhiều bậc nên khá dễ đi, chỉ vài trăm mét cuối là đường đất. Du khách nên mang theo nước và giữ sức, bởi quãng leo lên tới cột mốc có thể khiến nhiều người mệt. Lần thứ 2 chinh phục cột mốc 1305, Thái cảm thấy vui và tự hào vì đã quay lại nơi từng in dấu bước chân mình.

Do khu vực các cột mốc nằm sát biên giới Trung Quốc, sóng điện thoại thường không ổn định. Thái khuyên du khách nên tải sẵn bản đồ hoặc hỏi người dân địa phương để tránh lạc đường. "Tôi hy vọng ngày càng nhiều người biết đến và du lịch Bình Liêu, bởi cảnh quan nơi đây thật sự hùng vĩ và trong lành. Với tôi, mỗi chuyến đi cũng là cách để giới thiệu quê hương Quảng Ninh đến với nhiều du khách hơn", anh nói.

