Vào mùa 'săn' cỏ lau ở Bình Liêu

  • Thứ tư, 15/10/2025 05:45 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Giữa tháng 10, cỏ lau bắt đầu phủ trắng các triền đồi ở Bình Liêu (Quảng Ninh). Du khách Việt Thái chọn đi sớm để tránh đông đúc, tận hưởng "một chiều biên giới đẹp tuyệt vời".

Binh Lieu anh 1Binh Lieu anh 2

Chiều 10/10, sau 4 tiếng di chuyển bằng xe máy từ phường Mạo Khê (Đông Triều cũ), Nguyễn Việt Thái (30 tuổi), freelancer trong lĩnh vực marketing du lịch, có mặt tại trung tâm Bình Liêu. Nơi đây nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh, có gần 50 km đường biên giới giáp Trung Quốc với một số cột mốc biên giới thu hút nhiều du khách đến chụp ảnh, đặc biệt vào mùa cỏ lau.

Binh Lieu anh 3Binh Lieu anh 4

Cuối tháng 10, đầu tháng 11, màu trắng của cỏ lau phủ kín các triền đồi ở Bình Liêu. Thái chọn thời điểm săn cỏ lau sớm hơn mọi năm để tránh đông đúc. Khi đến cột mốc 1297, anh cho biết cỏ lau đã nở tím trắng rợp đường. Trong khi đó, tại cột mốc 1305, lau mới chỉ chớm nở. "Sau mưa bão, cỏ lau không bị đổ gẫy", anh nói với Tri Thức - Znews.

Binh Lieu anh 5Binh Lieu anh 6

Đây là lần thứ 2 Thái trở lại Bình Liêu, sau chuyến đi vào tháng 11/2022. Lần này, anh tập trung chinh phục hai cột mốc 1297 và 1305. Cột mốc 1305 nổi tiếng nhất ở Bình Liêu với con đường được gọi là "sống lưng khủng long" chạy dài khoảng 2 km trên sống núi, 2 bên là triền vực. Con đường ngoằn ngoèo tạo thành bức tường thành ngăn cách địa phận 2 nước Việt Nam - Trung Quốc.

Binh Lieu anh 7Binh Lieu anh 8

Theo Thái, từ nay đến đầu tháng 11 là thời điểm cỏ lau nở rộ, trắng đẹp nhất. Trước chuyến đi, anh theo dõi thời tiết và chọn những ngày nắng đẹp để lên đường.

Binh Lieu anh 9Binh Lieu anh 10

Với kinh nghiệm du lịch một mình qua nhiều hành trình, trong đó có chuyến xuyên Việt hơn 2 tháng hồi tháng 6, Thái cho biết việc đến Bình Liêu lần này khá nhẹ nhàng. Đường sá hiện được bê tông hóa, dễ đi, anh chỉ cần theo dõi thời tiết, chuẩn bị sức khỏe và mang theo vài chai nước là đủ cho chuyến trekking.

Binh Lieu anh 11Binh Lieu anh 12

Trong chuyến đi 2 ngày 1 đêm, ngoài ngắm cỏ lau, Thái may mắn bắt gặp cầu vồng và hoàng hôn rực rỡ trên đồi lau 1297. Anh mô tả đó là khoảnh khắc trọn vẹn với đầy đủ nắng, gió, mây và mưa. "Một thiên đường cỏ lau, một chiều biên giới đẹp tuyệt vời", nam du khách nói.

Binh Lieu anh 13Binh Lieu anh 14

Thái chọn lưu trú tại một nhà nghỉ ngay trung tâm Bình Liêu, giá phòng đơn 300.000 đồng/đêm, đầy đủ tiện nghi. Do chuyến đi ngắn ngày, anh chỉ dùng bữa tại các quán bình dân và chưa có dịp thưởng thức đặc sản địa phương.

Binh Lieu anh 15Binh Lieu anh 16

Theo Thái, những người lần đầu đến Bình Liêu nên chuẩn bị thể lực, tinh thần và "một tâm hồn đẹp để tận hưởng thiên nhiên". Anh cho biết đường lên cột mốc 1305 hiện đã được đổ bê tông, có nhiều bậc nên khá dễ đi, chỉ vài trăm mét cuối là đường đất. Du khách nên mang theo nước và giữ sức, bởi quãng leo lên tới cột mốc có thể khiến nhiều người mệt. Lần thứ 2 chinh phục cột mốc 1305, Thái cảm thấy vui và tự hào vì đã quay lại nơi từng in dấu bước chân mình.

Binh Lieu anh 17Binh Lieu anh 18

Do khu vực các cột mốc nằm sát biên giới Trung Quốc, sóng điện thoại thường không ổn định. Thái khuyên du khách nên tải sẵn bản đồ hoặc hỏi người dân địa phương để tránh lạc đường. "Tôi hy vọng ngày càng nhiều người biết đến và du lịch Bình Liêu, bởi cảnh quan nơi đây thật sự hùng vĩ và trong lành. Với tôi, mỗi chuyến đi cũng là cách để giới thiệu quê hương Quảng Ninh đến với nhiều du khách hơn", anh nói.

Đồi cỏ hồng Đà Lạt đã vào mùa đẹp nhất năm

Những đồi hoa cỏ lau hồng ở Đà Lạt nở rộ mỗi dịp cuối năm, khoác lên cao nguyên vẻ đẹp thơ mộng, trở thành điểm đến hút khách yêu thiên nhiên và nhiếp ảnh nghệ thuật.

11:31 27/11/2024

Bình Liêu đông nghìn nghịt, khách than 'không còn chỗ đứng'

Cột mốc 1305 ("Sống Lưng Khủng Long" Bình Liêu) và cột mốc 1297 (Lạng Sơn) đông kín khách du lịch, đặc biệt vào dịp cuối tuần, khi cỏ lau đang vào mùa nở rộ.

16:36 5/11/2024

Bình Liêu hụt hơi trong cuộc đua du lịch ruộng bậc thang

Bình Liêu có thể thu hút du khách bằng tour trekking ngắm cỏ lau, Sa Pa kéo khách với loại hình du lịch cộng đồng thay vì tập trung vào hình ảnh ruộng bậc thang, theo chuyên gia.

10:30 25/10/2024

Son Tung M-TP di Thao Cam Vien hinh anh

Sơn Tùng M-TP đi Thảo Cầm Viên

12:30 14/10/2025 12:30 14/10/2025

Vẫn phong cách cá tính quen thuộc, Sơn Tùng M-TP một lần nữa khiến mạng xã hội bùng nổ với chuyến dã ngoại ở Thảo Cầm Viên, check-in cùng "nhà ngoại giao" capybara.

Phong Nha - Ke Bang lai gianh giai thuong quoc te hinh anh

Phong Nha - Kẻ Bàng lại giành giải thưởng quốc tế

13:49 14/10/2025 13:49 14/10/2025

Phong Nha - Kẻ Bàng giành "cú đúp" danh hiệu, trong khi Cao nguyên đá Đồng Văn được xướng tên là "Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á" tại giải thưởng du lịch danh giá thế giới.

Du khach tum co rua quy hiem o Malaysia hinh anh

Du khách túm cổ rùa quý hiếm ở Malaysia

15:40 14/10/2025 15:40 14/10/2025

Nhóm du khách đu bám, đứng lên mai rùa biển quý hiếm ở đảo Redang (Malaysia) gây phẫn nộ dư luận. Sự việc dấy lên lo ngại về tình trạng du lịch vô ý thức đe dọa sinh thái biển.

