Vì sao con ăn đủ thứ nhưng vẫn gầy?

|
Trẻ ăn nhiều vẫn không tăng cân có thể do bệnh lý hoặc ăn không đúng cách. Ảnh: Addmama.
Vấn đề con ăn nhiều mà vẫn không thể tăng cân, luôn còi cọc luôn là mối lo, áp lực của nhiều cha mẹ. Điều này khiến các mẹ cảm thấy áp lực vì nuôi con chưa đúng cách, dẫn đến ép con ăn nhiều hơn, lâu dần có thể tác động tiêu cực đến tâm lý của trẻ.
Trẻ ăn nhiều nhưng không đạt cân nặng khuyến nghị, còi cọc so với các bạn đồng trang lứa có thể do các nguyên nhân dưới đây:
Ăn nhiều nhưng thiếu chất
Theo Cleveland Clinic, chế độ ăn cân bằng các dưỡng chất sẽ quyết định sự tăng trưởng của bé. Nhiều mẹ có tâm lý cố gắng nhồi cho con ăn thật nhiều một loại chất hoặc món ăn bé thích, hậu quả là một số bé quen dạ, ăn quá nhiều và thích các món ăn giàu tinh bột (ăn nhiều cơm, bánh trái), chất béo (các món rán, thức ăn nhanh).
Điều này khiến bé không muốn ăn nhiều món khác, cơ thể mất cơ hội tiếp nhận các dưỡng chất khác, dẫn đến tình trạng tưởng như ăn nhiều nhưng thiếu chất.
Trẻ bị nhiễm giun sán
Giun, sán có thể bị nhiễm qua đường ăn uống, do ăn thức ăn không sạch, chưa chín kỹ, uống nước chưa đun sôi, ăn các loại rau sống chưa được rửa sạch. Trẻ cũng dễ bị nhiễm giun khi đưa đồ chơi bẩn vào miệng, cầm nắm thức ăn khi tay còn bẩn.
Nhiễm giun sán khiến cho khả năng hấp thu các chất dinh dưỡng bị giảm đi, ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển thể chất của bé. Trẻ bị nhiễm giun sán thường gầy gò, ốm yếu, chậm tăng cân, có khi biếng ăn và dễ nôn mửa. Một số dấu hiệu nhiễm giun khác bao gồm thường xuyên đau bụng quanh rốn, rối loạn tiêu hóa, đi phân lỏng.
Mắc một số vấn đề sức khỏe
Theo Baby Center, các vấn đề mạn tính về đường tiêu hóa như tiêu chảy, trào ngược dạ dày thực quản, bệnh celiac hoặc không dung nạp sữa cũng có thể khiến bé chậm tăng cân. Với những bệnh này, hệ tiêu hóa không dung nạp được thức ăn, dẫn đến hạn chế khả năng tiêu hóa, hấp thu thức ăn.
Trong một số ít trường hợp, tình trạng chậm tăng cân có thể là kết quả của các vấn đề về phổi (xơ nang); vấn đề về hệ thần kinh (bại não); vấn đề về nhiễm sắc thể (hội chứng Down); bệnh tim; thiếu máu; hoặc rối loạn chuyển hóa hoặc nội tiết (thiếu hụt hormone tăng trưởng).
Trẻ vận động quá mức
Nhiều trường hợp trẻ ăn nhiều nhưng vận động quá mức cũng khó tăng cân hơn trẻ khác. Điều này là do vận động quá mức khiến trẻ tiêu hao một lượng lớn hơn năng lượng nạp vào. Vì vậy, trẻ ăn nhiều có thể sẽ không tăng cân.
Trẻ em không phải sinh ra đã khỏe mạnh về cảm xúc, trẻ phải được tôi luyện. Trẻ cần được nuôi dưỡng và dạy bảo các kỹ năng xác định cảm xúc của mình và thể hiện ra theo cách tích cực, từ đó, trẻ có thể kết nối với những người khác theo cách thông minh về cảm xúc.Cuốn sách Đứa trẻ khỏe mạnh về cảm xúc mang tới cái nhìn toàn diện hơn về vai trò của việc giáo dục trong quá trình định hình tính cách của con trẻ. Trong hành trình nuôi dưỡng một đứa trẻ việc xây dựng một thế giới tinh thần phong phú, quan trọng không kém gì quá trình phát triển về thể chất tới cho các bà mẹ nhiều kiến thức hữu ích trong năm đầu nuôi con.