Vì sao con ăn đủ thứ nhưng vẫn gầy?

Rất nhiều vấn đề có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng ở trẻ nhỏ, khiến bé dù ăn rất nhiều vẫn không thể tăng cân, luôn còi cọc.

Trẻ ăn nhiều vẫn không tăng cân có thể do bệnh lý hoặc ăn không đúng cách. Ảnh: Addmama.

Vấn đề con ăn nhiều mà vẫn không thể tăng cân, luôn còi cọc luôn là mối lo, áp lực của nhiều cha mẹ. Điều này khiến các mẹ cảm thấy áp lực vì nuôi con chưa đúng cách, dẫn đến ép con ăn nhiều hơn, lâu dần có thể tác động tiêu cực đến tâm lý của trẻ.

Trẻ ăn nhiều nhưng không đạt cân nặng khuyến nghị, còi cọc so với các bạn đồng trang lứa có thể do các nguyên nhân dưới đây:

Ăn nhiều nhưng thiếu chất

Theo Cleveland Clinic, chế độ ăn cân bằng các dưỡng chất sẽ quyết định sự tăng trưởng của bé. Nhiều mẹ có tâm lý cố gắng nhồi cho con ăn thật nhiều một loại chất hoặc món ăn bé thích, hậu quả là một số bé quen dạ, ăn quá nhiều và thích các món ăn giàu tinh bột (ăn nhiều cơm, bánh trái), chất béo (các món rán, thức ăn nhanh).

Điều này khiến bé không muốn ăn nhiều món khác, cơ thể mất cơ hội tiếp nhận các dưỡng chất khác, dẫn đến tình trạng tưởng như ăn nhiều nhưng thiếu chất.

Trẻ bị nhiễm giun sán

Giun, sán có thể bị nhiễm qua đường ăn uống, do ăn thức ăn không sạch, chưa chín kỹ, uống nước chưa đun sôi, ăn các loại rau sống chưa được rửa sạch. Trẻ cũng dễ bị nhiễm giun khi đưa đồ chơi bẩn vào miệng, cầm nắm thức ăn khi tay còn bẩn.

Nhiễm giun sán khiến cho khả năng hấp thu các chất dinh dưỡng bị giảm đi, ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển thể chất của bé. Trẻ bị nhiễm giun sán thường gầy gò, ốm yếu, chậm tăng cân, có khi biếng ăn và dễ nôn mửa. Một số dấu hiệu nhiễm giun khác bao gồm thường xuyên đau bụng quanh rốn, rối loạn tiêu hóa, đi phân lỏng.

Mắc một số vấn đề sức khỏe

Theo Baby Center, các vấn đề mạn tính về đường tiêu hóa như tiêu chảy, trào ngược dạ dày thực quản, bệnh celiac hoặc không dung nạp sữa cũng có thể khiến bé chậm tăng cân. Với những bệnh này, hệ tiêu hóa không dung nạp được thức ăn, dẫn đến hạn chế khả năng tiêu hóa, hấp thu thức ăn.

Trong một số ít trường hợp, tình trạng chậm tăng cân có thể là kết quả của các vấn đề về phổi (xơ nang); vấn đề về hệ thần kinh (bại não); vấn đề về nhiễm sắc thể (hội chứng Down); bệnh tim; thiếu máu; hoặc rối loạn chuyển hóa hoặc nội tiết (thiếu hụt hormone tăng trưởng).

Trẻ vận động quá mức

Nhiều trường hợp trẻ ăn nhiều nhưng vận động quá mức cũng khó tăng cân hơn trẻ khác. Điều này là do vận động quá mức khiến trẻ tiêu hao một lượng lớn hơn năng lượng nạp vào. Vì vậy, trẻ ăn nhiều có thể sẽ không tăng cân.