Sở Y tế yêu cầu BV Bà Rịa báo cáo vụ chậm cấp cứu nam sinh bị tai nạn

Trước thông tin nam sinh gặp tai nạn nhưng không được cấp cứu kịp thời, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu Bệnh viện Bà Rịa báo cáo và làm rõ quy trình tiếp nhận, điều trị.

Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Bà Rịa báo cáo nhanh về quá trình tiếp nhận, chẩn đoán, xử trí và theo dõi bệnh nhân.

Trước thông tin lan truyền trên các phương tiện truyền thông về việc một nam sinh gặp tai nạn giao thông nhưng không được cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Bà Rịa, ngày 17/10, Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản khẩn yêu cầu Bệnh viện báo cáo nhanh về quá trình tiếp nhận, chẩn đoán, xử trí và theo dõi điều trị bệnh nhân.

Sở Y tế chỉ đạo Giám đốc bệnh viện khẩn trương thành lập Hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn diện quá trình tiếp nhận, cấp cứu, điều trị người bệnh theo đúng quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 24/10.

Đồng thời, Sở Y tế yêu cầu Ban Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa cùng bộ phận công tác xã hội phối hợp với các khoa, phòng liên quan chủ động thăm hỏi, chia sẻ với gia đình người bệnh đã mất, thể hiện tinh thần nhân văn, trách nhiệm và cầu thị của ngành y tế.

Trước đó, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cũng đã cho thành lập đoàn kiểm tra do một lãnh đạo Sở làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra toàn diện hoạt động của Bệnh viện Bà Rịa, thời gian kiểm tra sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng kể từ ngày 20/10.

Mục tiêu kiểm tra nhằm chỉ ra những tồn tại, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh và tìm ra nguyên nhân gốc rễ để bệnh viện có biện pháp, giải pháp khắc phục và cải tiến chất lượng phục vụ nhằm đáp ứng mong đợi của người dân trên địa bàn.

Ngoài ra, theo kế hoạch, Sở Y tế sẽ thành lập Tổ công tác do một Phó giám đốc Sở phụ trách sẽ trực tiếp chỉ đạo các hoạt động củng cố công tác quản trị bệnh viện, nâng cao năng lực chuyên môn, định hướng phát triển toàn diện của Bệnh viện Bà Rịa trong thời gian tới.

Theo bài đăng lan truyền trên mạng xã hội, nạn nhân là Đ.Đ.Q.T. (19 tuổi, sinh viên năm nhất Đại học Văn Lang). Chiều 13/10, trên đường trở lại TP.HCM sau khi về quê dự sinh nhật mẹ, Q.T. gặp tai nạn giao thông tại khu vực Liễu Giao. Sau khi được sơ cứu, T. được chuyển đến Bệnh viện Bà Rịa để tiếp tục cấp cứu.

Bài viết cho biết nam sinh nằm tại khoa Cấp cứu từ khoảng 18h30 đến 5h sáng hôm sau nhưng không được xử trí. Người đăng cho rằng bệnh viện đã từ chối cấp cứu vì chưa có người nhà đến làm thủ tục, trong khi điện thoại và căn cước công dân của nạn nhân bị công an giữ, khiến gia đình không hay biết cho đến khi sự việc đã quá muộn.

