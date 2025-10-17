Thận đang 'cầu cứu' với 6 dấu hiệu buổi sáng

Đau lưng, sưng phù cơ thể, giảm cảm giác thèm ăn, buồn nôn vào buổi sáng có thể là một số dấu hiệu khác lạ cảnh báo thận đang có vấn đề, hoạt động kém.

Chức năng thận bị suy giảm có thể khiến người bệnh dễ bị buồn nôn, nôn mửa kèm theo chán ăn vào buổi sáng. Ảnh: Freepik.

Thận là cơ quan rất quan trọng đối với sức khỏe. Chúng lọc chất thải và chất lỏng dư thừa từ máu, giúp kiểm soát huyết áp và giữ cho mức điện giải của cơ thể được cân bằng. Tuy nhiên, cơ quan này cũng dễ bị tổn thương, dẫn đến mắc một số bệnh mạn tính, chẳng hạn suy thận, nhiễm trùng.

Khi chức năng thận bị suy giảm, nhiều biểu hiện có thể xuất hiện ngay vào buổi sáng, sau khi thức dậy.

Đau lưng

Theo Hiệp hội Thận Quốc gia Mỹ, nằm sai tư thế hay chấn thương có thể gây đau nhức lưng khi thức dậy. Tuy nhiên, nếu đã loại bỏ các vấn đề này mà vẫn bị đau lưng âm ỉ vào buổi sáng, bạn nên đi khám thận. Lý do là lưng nằm gần khu vực thận nên có mối liên hệ với nhau.

Đồng thời, chức năng thận suy giảm sẽ làm mất cân bằng muối, nước, điện giải trong cơ thể, gây ra tình trạng ứ dịch. Điều này dẫn đến đau lưng vùng thận, đau mỏi ngang thắt lưng hoặc tình trạng chuột rút ở chân mỗi sáng.

Hơi thở hôi

Theo India Times, đây là vấn đề bình thường khi thức dậy mỗi sáng của mọi người. Tuy nhiên, khi thận không thể lọc chất thải, nó cũng có thể gây ra tình trạng gọi là nhiễm trùng huyết, khiến miệng có mùi. Ngoài ra, chất độc trong máu có thể làm cho thực phẩm có mùi vị kim loại hoặc mất mùi.

Tình trạng này cũng dẫn đến hơi thở có mùi hôi đặc trưng, giống mùi nước tiểu hoặc amoniac. Nếu kèm theo buồn nôn, chán ăn, ngứa và mệt mỏi, đây có thể là tín hiệu cho thấy chức năng thận đang suy giảm nghiêm trọng.

Buồn nôn, chán ăn vào sáng sớm

Một trong những dấu hiệu sớm nhất của việc chức năng thận bị suy giảm là xuất hiện tình trạng buồn nôn vào sáng sớm. Tình trạng này cũng góp phần làm giảm sự thèm ăn của người bệnh. Ở giai đoạn cuối của suy thận, bệnh nhân có xu hướng nôn mửa nhiều lần và chán ăn hoàn toàn.

Da khô, ngứa

Thận có vấn đề không thể cân bằng khoáng chất và chất dinh dưỡng trong máu. Trong khi đó, sau một đêm ngủ dài, cơ thể thiếu năng lượng, thận cũng không đủ chất dinh dưỡng, dẫn đến tình trạng da khô, ngứa vào buổi sáng. Những cơn ngứa này thường không kéo dài quá lâu và ít lặp lại trong ngày.

Người mắc bệnh thận bị ngứa da cũng là do nồng độ phốt pho trong máu tăng cao. Triệu chứng ngứa có thể xảy ra liên tục, một số người chỉ bị ngứa ở một vùng da nhất định, nhưng cũng có trường hợp ngứa lan rộng khắp cơ thể.

Sưng phù cơ thể

Người có chức năng thận kém biểu hiện dễ nhận biết nhất là sưng phù trên cơ thể. Lúc này, khả năng duy trì quá trình lọc của thận bị suy giảm, khiến protein rò rỉ qua nước tiểu. Cơ thể mất protein dẫn đến các chất lỏng, khoáng chất như canxi, phosphat bị giữ lại, gây sưng phù, đặc biệt dễ nhận biết là ở vùng quanh mắt.

Người mắc bệnh thận thường bị sưng phù trên cơ thể, đặc biệt là vùng chân, kèm theo chuột rút, tê chân. Ảnh: Shutterstock.

Sưng, phù cơ thể vào buổi sáng cũng do tình trạng tích nước. Đó là hậu quả của việc khả năng chuyển hóa và đào thải nước ra ngoài bị ảnh hưởng vì thận hoạt động không loại bỏ tốt natri. Điều đó có thể dẫn đến sưng tấy tay, chân, mắt cá chân, cẳng chân hoặc mặt sưng húp.

Vấn đề khi đi tiểu

Đi tiểu là một trong những hành động đầu tiên vào buổi sáng. Vì vậy, thận có vấn đề sẽ biểu hiện rõ ràng khi đi tiểu tiện. Triệu chứng phổ biến nhất là rất buồn tiểu, tiểu gấp ngay sau khi thức dậy.

Nặng hơn, người bệnh có cảm giác tiểu không tự chủ, tiểu không hết hay khó tiểu/tiểu rắt. Đồng thời, nước tiểu có nhiều bọt, màu sắc đậm hơn bình thường cũng thường gặp ở người bị suy thận, viêm thận, rối loạn tiết niệu, sỏi thận. Khi chức năng thận bị suy giảm hơn, người bệnh sẽ bị đau buốt khi đi tiểu, nước tiểu có mùi hôi, có máu...