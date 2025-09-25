15:49 15/8/2025
15:49 15/8/2025
Sức khỏe
2.2K
Khi đang làm việc, 2 công nhân không may bị điện giật dẫn đến ngưng tim, ngưng thở. Các y bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cấp cứu và đã cứu sống bệnh nhân một cách kỳ diệu.
10:00 21/6/2025
10:00 21/6/2025
Sức khỏe
18
95% trẻ thiếu vitamin D, 69% thiếu canxi và nhiều vi chất khác do khẩu phần mất cân đối, theo Seanuts II. Chuyên gia gợi ý cách lấp đầy lỗ hổng vi chất dễ áp dụng hàng ngày.
10:18 15/5/2025
10:18 15/5/2025
Sức khỏe
1.2K
Sáng 11/5 tại TP.HCM, Herbalife phối hợp tổ chức “Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam” lần thứ 4 với nhiều hoạt động đặc sắc hướng đến lối sống lành mạnh.
21:50 5/5/2025
21:50 5/5/2025
Sức khỏe
18
2.7K
Bệnh nhi 4 tuổi ở Nam Định là trường hợp khiến dư luận xót xa sau khi video về vụ tai nạn lan truyền tối 3/5. Đang chơi gần nhà, bé không may bị xe ba bánh tự chế cán qua người.
19:32 25/4/2025
19:32 25/4/2025
Sức khỏe
19
7.6K
Ngất xỉu vì nắng nóng, chị Huỳnh mau chóng được lực lượng chức năng và người dân xung quanh hỗ trợ.
14:52 11/1/2025
14:52 11/1/2025
Sức khỏe
1.2K
Anh Hà Đức Minh (31 tuổi) giảm 12 kg, ổn định chỉ số mỡ máu, đường huyết trong ngưỡng an toàn sau 3 tháng điều trị tại Trung tâm Giảm cân Tâm Anh.
06:08 5/11/2024
06:08 5/11/2024
Sức khỏe
2.4K
Bác sĩ điều khiển hệ thống robot có 4 cánh tay xoay 540 độ trong ca mổ cắt tuyến tiền liệt tận gốc để điều trị triệt để bướu ác tuyến tiền liệt cho bệnh nhân.
17:00 8/10/2024
17:00 8/10/2024
Sức khỏe
Chỉ trong vòng 10 năm, chàng trai 9x đã có 130 lần hiến máu, hiến tiểu cầu tình nguyện. Thanh đã sống và cống hiến những điều tuyệt vời cho xã hội.
14:05 13/9/2024
14:05 13/9/2024
Sức khỏe
Trong mùa bão lụt, nước mưa là nguồn nước quan trọng, cần được thu gom và sử dụng. Nước dùng trong ăn uống cần phải được xử lý để đảm bảo vệ sinh.
07:35 11/9/2024
07:35 11/9/2024
Sức khỏe
1.6K
Người phụ nữ 28 tuổi phải vào viện trong tình trạng vùng mặt và mắt sưng nề, rỉ dịch vàng, ngứa và đau rát sau khi peel da tại nhà.