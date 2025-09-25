Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhung meo giup toc moc day tu nhien hinh anh

Những mẹo giúp tóc mọc dày tự nhiên

08:25 1/7/2023 08:25 1/7/2023 Thẩm mỹ 4.9K

Chăm sóc tóc là quá trình lâu dài cần đến sự kiên trì trước khi đạt được hiệu quả. Bạn cần lựa chọn các liệu pháp như thoa dầu dừa hay thầu dầu và massage da đầu 2 lần/ tuần.

6 thoi quen tai hai gay mat ngu hinh anh

6 thói quen tai hại gây mất ngủ

13:00 6/6/2023 13:00 6/6/2023 Sức khỏe 5.2K

Hút thuốc lá, uống cà phê hoặc ăn quá no trước khi đi ngủ có thể khiến bạn trằn trọc suốt đêm. Để có một giấc ngủ ngon tốt cho sức khỏe, bạn cần tránh những thói quen này.

Ung thu xuat hien do dau hinh anh

Ung thư xuất hiện do đâu

07:00 5/6/2023 07:00 5/6/2023 Giáo dục 12.0K

Ung thư là tập hợp các bệnh lý đặc trưng bởi sự phát triển bất thường của các tế bào phân chia không kiểm soát. Chúng có khả năng xâm nhập, phá hủy các mô cơ thể bình thường.

Meo giu rang luon trang sang tai nha hinh anh

Mẹo giữ răng luôn trắng sáng tại nhà

07:00 30/5/2023 07:00 30/5/2023 Sức khỏe 21 5.7K

Để giữ cho răng luôn trắng sáng, bạn cần chải răng đúng cách 2 lần/ngày cùng với kem đánh răng chứa florua và nên tránh tiêu thụ các món ăn vặt có đường như nước ngọt, chocolate.

