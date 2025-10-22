Cận cảnh vòng nguyệt quế chung kết Olympia 2025
Chiếc vòng nguyệt quế mạ vàng dành riêng cho nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.
Nếu một cây kim ở vũ trụ lao xuống Trái Đất với tốc độ ánh sáng, nó có thể giải phóng một lượng năng lượng cực lớn, lan tỏa ra dưới dạng nhiệt, ánh sáng và sóng xung kích dữ dội.
Vào 5 tỷ năm nữa, sự sống trên Trái Đất có thể không còn. Khi đó, bạn sẽ cần tìm nơi trú ngụ ở những nơi khác.
Video ghi lại khoảnh khắc giới thiệu tân sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt tương tác.
Phần hô tên chuyên ngành của 20 người dẫn đầu kỳ thi bác sĩ nội trú được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác.
Bộ GD&ĐT công bố loạt hình ảnh, dấu ấn của giáo dục Việt Nam từ năm 1945 cho đến thời điểm hiện tại.
Đại học Hà Nội ra mắt MV ca nhạc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, được thể hiện bằng 13 ngôn ngữ đang giảng dạy tại nhà trường.
Video nam sinh cầu hôn bạn gái ngay tại lễ tốt nghiệp khiến nhiều người thích thú.
Một bé gái 10 tuổi ở Hà Nam (Trung Quốc) nhận được cơn mưa lời khen khi dũng cảm lao đến cứu em gái thoát khỏi chiếc xe mất lái lao vào quán ăn.
Phát hiện người bị đuối nước tại khu vực cầu Đò Quan (Nam Định), cô giáo Nguyễn Thị Mai không ngần ngại lao xuống dòng nước cứu người.
Từ ngày 21/4 đến 17h ngày 28/4, thí sinh cả nước sẽ chính thức thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trên hệ thống quản lý thi.