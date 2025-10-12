Chàng trai miền Tây gây choáng khi đãi cua Cà Mau, tôm hùm tiền triệu cho thợ xây
Lê Tuấn Quốc (sống tại An Giang) thu về triệu view với video nấu 16 con tôm hùm đãi dàn thợ xây nhà.
Đoạn video dài 30 giây của đầu bếp Nick DiGiovanni "gây sốt" khi anh ghi lại quá trình đầu bếp biến khối nếp thành quả bóng căng phồng và vàng óng.
Lê Tuấn Quốc (sống tại An Giang) thu về triệu view với video nấu 16 con tôm hùm đãi dàn thợ xây nhà.
Nếu đã quen với những đồ uống truyền thống, bạn có thể thử pha theo các cách dưới đây để có ly cà phê thơm mát, giải nhiệt cho ngày hè nắng nóng.
Chỉ trong vòng 15 phút cùng các nguyên liệu đơn giản, bạn có thể tự làm được đĩa đậu hũ chiên muối tiêu đậm đà, thơm ngon đãi cả gia đình.
Được bày bán phổ biến trên đường phố lẫn nhà hàng sang trọng ở Thái Lan, trứng bọc thịt cua luôn chinh phục được những thực khách khó tính nhất.
Thay vì luộc hay hấp, bạn có thể kết hợp tôm với hỗn hợp bột, trứng và nước cốt dừa để có món thơm ngon ăn kèm cơm nóng.
Xôi xoài là một trong những món ăn không thể bỏ qua khi tới Thái Lan. Hướng dẫn dưới đây giúp bạn tự làm được phần xôi dẻo, thơm ngậy kết hợp với xoài tươi hấp dẫn.
Với trứng, thịt nguội, cơm trắng cùng các loại gia vị quen thuộc, bạn có thể tự hoàn thành đĩa cơm chiên thơm ngon, bắt mắt.
Sự kết hợp giữa thịt bò cùng hỗn hợp sốt mật ong, tiêu đen đậm đà giúp bạn có bữa ăn tuyệt vời và lành mạnh cho gia đình.
Thịt heo được ướp đậm đà quyện với nước sốt cay cay chuẩn Thái Lan là món ăn chinh phục mọi thực khách ngay từ miếng đầu tiên.
Makguksu là món mì lạnh trộn với rong biển, trứng... được giới trẻ Hàn Quốc ưa thích, đặc biệt vào những ngày hè nắng nóng.