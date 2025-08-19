Việc quan trọng cần làm sau khi bị cúm

Virus cúm có thể tồn tại trên bề mặt các đồ vật lâu hơn bạn nghĩ. Vì vậy, bạn nên khử trùng chúng để ngăn ngừa bệnh tái phát và lây lan.

Khi bạn bị cúm, virus cúm có thể lây lan vào môi trường và các vật dụng mà bạn chạm vào. Ảnh: Pexels.

Virus cúm chủ yếu lây lan qua các giọt hô hấp được tạo ra khi người nhiễm bệnh ho hoặc hắt hơi. Tuy nhiên, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), bạn có thể bị nhiễm bệnh khi chạm vào bề mặt hoặc vật thể có virus, sau đó chạm vào miệng, mũi hoặc mắt. Virus rất dai dẳng và có thể tồn tại trên các bề mặt bên ngoài cơ thể con người.

CDC khuyến nghị bạn nên khử trùng hàng ngày các bề mặt "thường xuyên chạm vào" dưới đây, theo Reader's Digest.

- Điều khiển từ xa:

Điều khiển từ xa rất bẩn, chứa virus và nhiều loại vi khuẩn khác trên bề mặt và trong các ngóc ngách. Bất kỳ ai chạm vào nút bấm đều có nguy cơ bị nhiễm trùng. Bạn có thể dùng khăn lau khử trùng để lau nhanh, nhưng vì khó có thể tiếp cận hết các khe hở, tốt nhất bạn nên sử dụng bao đựng điều khiển từ xa bằng nhựa dùng một lần, có thể thay thường xuyên.

- Điện thoại:

Bình thường, điện thoại thông minh đã là mối nguy hiểm về vi trùng. Tuy nhiên, khi bạn bị ốm, nó gần như độc hại. Nếu thường xuyên cầm điện thoại khi bị bệnh, bạn có thể để lại các tế bào cực nhỏ mà bạn dễ nhiễm lại hoặc lây lan cho người khác sau đó.

Vì điện thoại là một trong những vật dụng dễ bị nhiễm virus cúm nhất, CDC khuyến nghị nên lau điện thoại hàng ngày bằng khăn lau khử trùng. Nếu ai đó trong gia đình bị bệnh, đừng để họ sử dụng hoặc chạm vào điện thoại của người khác.

- Chăn, ga trải giường và vỏ gối:

Khả năng là nếu bạn hoặc con bạn bị nhiễm virus, chăn, vỏ gối và ga trải giường đã bị nhiễm bẩn. Virus không sống trên bề mặt mềm lâu như trên bề mặt cứng, nhưng chúng sẽ tồn tại. CDC cho biết khi người bệnh cảm thấy khỏe hơn, đã đến lúc lột ga, chăn, vỏ gối và giặt ở chế độ nóng nhất có thể.

- Bàn chải đánh răng:

Khi bạn bị bệnh, bàn chải đánh răng chắc chắn chứa virus. Giống các bề mặt cứng khác, virus có thể sống trên bàn chải đánh răng (lông bàn chải hoặc cán bàn chải) trong 24 giờ, theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nursing Research and Practice.

Hiệp hội Nha khoa Mỹ khuyến nghị sử dụng đèn UV để khử trùng nếu bàn chải có đèn UV, hoặc bạn có thể ngâm bàn chải đánh răng vào nước súc miệng sát trùng và để trong vài phút. Hoặc bạn cũng có thể mua một cái mới, thay khoảng 3 tháng/lần.

- Phòng tắm:

Khi bạn ở trong phòng tắm, hãy nhìn xung quanh. Virus có thể biến phòng tắm thành nơi chứa mầm bệnh sinh học. Khăn giấy đã qua sử dụng, nước bọt đọng lại trên bồn rửa, và bàn tay bị nhiễm trùng để lại virus trên vòi nước và tay nắm bồn cầu. Hãy dành một phút để lau sạch mọi thứ bằng chất khử trùng và vứt bỏ bất kỳ khăn giấy nào bị bỏ sót vào thùng rác.

Tay nắm cửa và cửa ra vào là những vị trí dễ bị bỏ qua không khử trùng khi trong nhà có người bị ốm. Ảnh: Freepik.

- Phòng bếp:

Mọi người đều đi qua bếp, khiến nơi đây trở thành ổ dịch cúm lây lan. Bạn nên lau sạch mọi bề mặt, đặc biệt là tay nắm cửa và cửa ra vào, để tiêu diệt bất kỳ loại virus nào còn sót lại.

Giặt khăn lau bát đĩa bằng nước nóng trong máy giặt. Thay miếng bọt biển rửa bát thường xuyên (hoặc không sử dụng miếng bọt biển vì chúng khó khử trùng). Lau sạch bất kỳ hộp đựng thức ăn nào trong tủ mà người bệnh có thể đã chạm vào cũng là một ý tưởng hay.

- Rửa tay:

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, cách nhanh nhất để bị bệnh là chạm vào bề mặt bị nhiễm virus rồi dụi mắt, gãi mũi hoặc lau miệng. Tay bạn có thể nhiễm virus cúm ở bất cứ đâu. Khi bạn chạm vào mặt, điều đó cũng như bạn đang "trải thảm" chào đón virus và bệnh tật. Dù bạn đang chăm sóc người thân bị bệnh hay đang hồi phục, hãy tiếp tục rửa tay bằng nước ấm và xà phòng thường xuyên.