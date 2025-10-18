Viêm giác mạc ở trẻ biểu hiện như thế nào?

Viêm giác mạc ở trẻ em là một bệnh lý về mắt thường gặp và rất dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý khác như viêm kết mạc hay dị ứng mắt.

Việc khám và điều trị đúng cách bởi bác sĩ chuyên khoa mắt sẽ giúp giảm nguy cơ biến chứng viêm giác mạc.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, viêm giác mạc có thể gây tổn thương nghiêm trọng, làm suy giảm thị lực của trẻ.

Biến chứng của viêm giác mạc ở trẻ em

Viêm giác mạc là một trong những bệnh lý nghiêm trọng, có nguy cơ gây mù lòa cao nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Tình trạng viêm nhiễm có thể làm tổn thương sâu giác mạc, để lại sẹo vĩnh viễn, làm suy giảm nghiêm trọng thị lực của trẻ.

Biến chứng của viêm giác mạc ở trẻ em có thể rất nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe thị lực nếu không được điều trị kịp thời. Một số biến chứng thường gặp bao gồm:

Loét giác mạc: Tình trạng viêm nặng dẫn đến tổn thương lớp sâu của giác mạc, gây đau đớn và nguy cơ nhiễm trùng lan rộng.

Sẹo giác mạc: Quá trình lành bệnh có thể để lại sẹo trên giác mạc, làm cản trở ánh sáng đi vào mắt và giảm thị lực vĩnh viễn.

Viêm giác mạc tái phát: Thường do virus Herpes simplex gây ra, bệnh có thể xuất hiện nhiều đợt, làm tổn thương giác mạc nặng hơn qua mỗi lần tái phát.

Suy giảm thị lực tạm thời hoặc mù lòa: Là biến chứng nặng nhất của viêm giác mạc, có thể xảy ra nếu bệnh không được điều trị đúng cách hoặc phát hiện muộn.

Nguyên nhân gây viêm giác mạc ở trẻ em

Viêm giác mạc ở trẻ em có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng phần lớn là do nhiễm trùng gây ra bởi vi khuẩn, virus, nấm hoặc ký sinh trùng.

Đây là nhóm nguyên nhân khó điều trị và dễ để lại sẹo giác mạc, làm suy giảm thị lực nghiêm trọng. Bên cạnh nhiễm trùng, viêm giác mạc còn có thể xuất phát từ các nguyên nhân không liên quan đến tác nhân gây bệnh bên ngoài, như:

Khô mắt do thiếu vitamin A hoặc do các tác nhân cơ học như lông quặm cọ xát vào giác mạc.

Bệnh lý tự miễn: Các bệnh như lupus ban đỏ, hội chứng Sjögren hoặc bệnh collagen có thể khiến hệ miễn dịch tấn công giác mạc, gây viêm mà không có sự tham gia của vi khuẩn hay virus.

Biểu hiện viêm giác mạc ở trẻ

Các triệu chứng viêm giác mạc ở trẻ em thường rất đa dạng, phụ thuộc vào nguyên nhân, độ tuổi của trẻ và mức độ nghiêm trọng của bệnh.

Dưới đây là một số dấu hiệu phổ biến:

Đỏ mắt: Triệu chứng phổ biến nhất, xảy ra do tình trạng viêm và kích ứng.

Đau nhức mắt: Trẻ có thể than phiền đau nhức; tuy nhiên, nếu viêm do virus Herpes simplex, cảm giác đau thường giảm do virus làm tổn thương dây thần kinh giác mạc.

Sợ ánh sáng (Photophobia): Trẻ khó chịu hoặc nhắm mắt lại khi tiếp xúc với ánh sáng mạnh.

Chảy nước mắt hoặc dịch tiết: Dịch tiết có thể là mủ hoặc chất nhầy, kèm theo chảy nước mắt liên tục.

Mờ mắt: Thị lực giảm do giác mạc bị tổn thương.

Cảm giác dị vật trong mắt: Trẻ có thể mô tả cảm giác như có cát hoặc vật gì đó trong mắt, gây cộm và khó chịu.

Triệu chứng toàn thân: Trong một số trường hợp, trẻ có thể sốt cao, nổi hạch trước tai, hoặc xuất hiện tổn thương dạng bọng nước ở da mi và quanh mí.

Viêm giác mạc do nấm thường tiến triển chậm, âm ỉ; các triệu chứng ban đầu không quá rõ rệt nhưng có thể gây tổn thương nghiêm trọng nếu không được điều trị sớm.

Nguy cơ và yếu tố thuận lợi gây bệnh

Nguy cơ viêm giác mạc ở trẻ em có thể tăng cao do một số yếu tố liên quan đến thói quen sinh hoạt, chấn thương hoặc tình trạng sức khỏe:

Đeo kính áp tròng: Thói quen này dễ gây tổn thương giác mạc, đặc biệt nếu việc vệ sinh kính không đảm bảo hoặc trẻ vô tình chạm tay bẩn vào kính. Các tổn thương nhỏ trên giác mạc tạo điều kiện cho vi khuẩn và vi trùng xâm nhập, dẫn đến viêm nhiễm.

Tổn thương bề mặt nhãn cầu: Trẻ bị chấn thương mắt, hở mi hoặc có các tình trạng làm suy giảm lớp bảo vệ tự nhiên của giác mạc đều dễ mắc viêm giác mạc.

Suy giảm miễn dịch: Trẻ mắc các bệnh nền ảnh hưởng đến hệ miễn dịch sẽ có nguy cơ cao hơn bị nhiễm trùng giác mạc, đặc biệt khi không được bảo vệ đúng cách.

Sử dụng corticoid kéo dài: Việc dùng thuốc corticoid tại chỗ trong thời gian dài có thể làm giảm khả năng chống lại nhiễm trùng, dẫn đến tình trạng viêm loét giác mạc.

Tóm lại: Khi nhận thấy trẻ các dấu hiệu bất thường như đỏ mắt, đau nhức, sợ ánh sáng hoặc mờ mắt, cha mẹ cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay lập tức. Việc khám và điều trị đúng cách bởi bác sĩ chuyên khoa mắt sẽ giúp giảm nguy cơ biến chứng, bảo vệ thị lực và sức khỏe lâu dài cho trẻ.