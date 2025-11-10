VinFast Limo Green sẽ bán ở Ấn Độ?

Mẫu MPV thuần điện được bắt gặp khi đang lái thử tại Ấn Độ, nhiều khả năng sớm ra mắt tại thị trường này.

Nhà sản xuất xe điện Việt Nam VinFast dường như đang đẩy nhanh kế hoạch thâm nhập thị trường Ấn Độ. Sau khi nộp hồ sơ đăng ký bằng sáng chế thiết kế hồi đầu năm nay, mẫu MPV điện 7 chỗ sắp ra mắt là Limo Green đã lần đầu tiên bị chụp lại khi đang chạy thử trên đường phố Ấn Độ.

Những hình ảnh rò rỉ mới nhất cho thấy một chiếc xe thử nghiệm được ngụy trang kín mít, báo hiệu Ấn Độ có thể là một trong những thị trường trọng điểm cho mẫu xe chở khách chạy điện mới này.

Mẫu thử nghiệm được ngụy trang kỹ lưỡng có thiết kế rất giống với VinFast Limo Green, mẫu xe vừa được ra mắt tại Việt Nam. Chiếc xe thử nghiệm này có dáng MPV đặc trưng, đèn hậu dọc đặc trưng và khoang kính lớn, những yếu tố vẫn hiện rõ dù được che phủ.

Thiết kế vành hợp kim và cấu hình cửa sau dường như tương tự mẫu xe đã xuất hiện trong các hồ sơ bằng sáng chế trước đó, càng củng cố danh tính của nó.

VinFast Limo Green được bắt gặp lái thử tại Ấn Độ. Ảnh: Rushlane.

Theo Rushlane, bản xuất hiện tại Ấn Độ được giữ nguyên trục cơ sở 2.840 mm và khoảng sáng gầm 170 mm tương tự Limo Green ở Việt Nam. Hiện chưa rõ các trang bị của mẫu MPV chạy điện tại thị trường này sẽ khác gì với bán ở quê nhà.

Tuy nhiên theo nguồn tin, động cơ của xe sẽ được giữ nguyên với bộ pin 60,1 kWh, motor điện cho công suất 201 mã lực, mô men xoắn cực đại 280 Nm. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước và phạm vi hoạt động theo chuẩn NEDC khoảng 450 km/lần sạc.

Xe dự kiến được sản xuất ở nhà máy Toothukudi (Tamil Nadu), cơ sở sản xuất đầu tiên của VinFast ở Ấn Độ.

Khi ra mắt, VinFast Limo Green sẽ trở thành một trong số ít mẫu MPV 7 chỗ chạy điện hoàn toàn, cạnh tranh với các đối thủ như BYD eMAX 7 và Kia Carens Clavis EV tại thị trường này.

Với kích thước và tính năng của mình, mẫu xe có thể thu hút cả người mua xe gia đình cao cấp lẫn các nhà khai thác đội xe đang tìm kiếm một phương tiện vận chuyển hành khách rộng rãi, thân thiện với môi trường, như cách nó từng thành công ở quê nhà.