SUV cỡ lớn Xiaomi YU9 rò rỉ ảnh, chuẩn bị ra mắt?

Hình ảnh render của mẫu EREV cỡ lớn Xiaomi YU9 vừa được tiết lộ, hé lộ tham vọng của hãng công nghệ Trung Quốc trong phân khúc xe điện cao cấp dành cho gia đình.

Sau thành công với SU7 hay YU7, Xiaomi tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm bằng dòng SUV cao cấp YU9. Đây là mẫu xe điện có phạm vi mở rộng (EREV) đầu tiên của hãng, kết hợp giữa khả năng vận hành điện thuần và tính linh hoạt của động cơ xăng hỗ trợ, hướng tới khách hàng gia đình cần một chiếc xe vừa sang trọng, vừa thực dụng.

Khác với SU7 hay YU7, Xiaomi YU9 sở hữu cấu hình vận hành EREV, đồng thời mang ngôn ngữ thiết kế hiện đại mà thương hiệu này đang theo đuổi từ khi ra mắt.

Theo các hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, Xiaomi YU9 (tên mã nội bộ "Kunlun") sở hữu phong cách thiết kế hiện đại với phần đầu xe kín hoàn toàn, kết hợp dải đèn LED định vị nằm ngang và cụm đèn chiếu sáng hiệu ứng thị giác 3 chiều. Hốc gió hình thang mang lại cảm giác thể thao, trong khi thân xe sử dụng hiệu ứng mui nổi (floating roof) và tay nắm cửa ẩn để tối ưu khí động học. Phần đuôi của YU9 gây ấn tượng với dải đèn hậu LED nối liền, logo "XIAOMI" được khắc chìm tạo nên diện mạo nhận diện đặc trưng của thương hiệu.

Nội thất của Xiaomi YU9 dự kiến bố trí 6 chỗ ngồi với cấu hình "2+2+2", trong đó hàng ghế thứ hai là ghế độc lập có thể xoay 180°, mang lại sự linh hoạt cho không gian gia đình. Hàng ghế thứ ba cũng được chú trọng với khoảng duỗi chân lên đến 890 mm.

Xiaomi YU9 sở hữu cấu hình 2+2+2 với hàng ghế thứ hai có thể xoay ngược nhằm phục vụ cho các thành viên trong gia đình. Hàng ghế trước được trang bị bảng đồng hồ taplo và màn hình cảm ứng trung tâm 15.6 inch.

Xe có thể được trang bị màn hình trung tâm 15.6 inch, hệ thống âm thanh 7.1.4 kênh và màn hình giải trí phía sau hỗ trợ chiếu nội dung trực tiếp từ điện thoại. Những chi tiết này cho thấy Xiaomi muốn hướng YU9 trở thành một "phòng khách di động" đúng nghĩa.

Điểm nổi bật của Xiaomi YU9 nằm ở hệ thống tăng phạm vi "V8s Super Range Extender" do hãng tự phát triển. Hệ thống này kết hợp động cơ đốt trong 1.5L làm máy phát với hai motor điện dẫn động 4 bánh, cho phép xe đạt tổng phạm vi hoạt động hơn 1.400 km theo chuẩn CLTC.

Hệ thống "V8s Super Range Extender" gồm động cơ đốt trong 1.5L làm máy phát với hai motor điện dẫn động 4 bánh, cho phép xe đạt tổng phạm vi hoạt động hơn 1.400 km theo chuẩn CLTC.

Cụ thể, hiệu suất nhiệt của động cơ tăng phạm vi đạt 42%, kết hợp với bộ pin 40 kWh giúp YU9 có thể chạy hoàn toàn bằng điện trong 200 km. Xiaomi YU9 nhiều khả năng sẽ được tích hợp hệ thống hỗ trợ lái “"XIAOMI PILOT 4.0", nền tảng tự phát triển của hãng, hỗ trợ tính năng NOA đô thị (City Navigation on Autopilot) và tự động dẫn đường trên cao tốc.

Theo giới phân tích, Xiaomi YU9 sẽ có mức giá dự kiến từ 280.000 - 350.000 NDT (39.300 - 49.200 USD ), hướng đến nhóm khách hàng gia đình cao cấp. Xe dự kiến ra mắt quý II/2026, với kế hoạch sản lượng thường niên khoảng 100.000 chiếc.

Sự xuất hiện của YU9 cho thấy Xiaomi đang mở rộng chiến lược điện hóa sau thành công của SU7 và YU7, đồng thời đẩy nhanh tốc độ cạnh tranh trong phân khúc SUV cao cấp - nơi Tesla, Li Auto và NIO đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường ôtô Trung Quốc ngày càng khốc liệt, mỗi thương hiệu buộc phải xây dựng chiến lược rõ ràng và hợp lý để đảm bảo thành công cho bất kỳ mẫu xe mới nào.