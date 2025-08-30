Vợ treo băng rôn 'cảm ơn' bạn thân ngoại tình với chồng 5 năm ở TQ

Người phụ nữ ở Trung Quốc gây tranh cãi khi treo băng rôn tại khu dân cư ở tỉnh Hồ Nam, gửi lời “cảm ơn” bạn thân vì đã qua lại với chồng mình trong nhiều năm.

Một tấm băng rôn đỏ được treo trên hàng rào khu chung cư ở tỉnh Hồ Nam, kèm dòng chữ in trên chiếc cờ hiệu màu đỏ khiến nhiều người tò mò: “Shi vi phạm trật tự công cộng và đạo đức xã hội, ngoại tình với chồng của bạn thân”, ký tên: “Người vợ”.

Theo đó, chủ nhân dòng thông báo kỳ lạ này có bạn thân họ Shi, làm việc tại bộ phận tài chính của văn phòng quản lý du lịch cộng đồng Hồng Sơn. Chưa rõ đây có phải khu vực mà người được cho là “tiểu tam” sinh sống hay không.

Ngoài ra, trên một chiếc xe trong khuôn viên cũng xuất hiện cờ đỏ với nội dung: “Shi là bạn thân 12 năm, đã cung cấp ‘dịch vụ tình dục’ cho chồng tôi trong 5 năm” và “Shi cùng chồng bạn thân vào khách sạn trong giờ làm việc”.

Một nhân viên tại văn phòng quản lý du lịch cộng đồng Hồng Sơn xác nhận với truyền thông Trung Quốc rằng đơn vị có người tên Shi. Sự việc đang được điều tra. Các băng rôn, cờ đỏ đã nhanh chóng bị tháo gỡ.

Danh tính của người vợ và người chồng chưa được tiết lộ, theo SCMP.

Các biểu ngữ của người phụ nữ khẳng định mối quan hệ của bạn thân với chồng mình là vi phạm trật tự công cộng và các tiêu chuẩn đạo đức. Ảnh: Douyin.

Luật sư Zhao Liangshan (công ty luật Hằng Đại, Thiểm Tây) cho rằng việc treo băng rôn có thể xâm phạm quyền riêng tư, danh dự và nhân thân của người phụ nữ họ Shi, đặc biệt nếu thông tin bị thổi phồng hoặc mang tính vu khống.

Ngoài ra, hành động này có thể vi phạm Luật Xử phạt hành chính an ninh công cộng nếu gây tụ tập đông người, cản trở khu vực chung. Người treo băng rôn có thể bị cảnh cáo hoặc phạt tối đa 200 nhân dân tệ ( 28 USD ).

Trong trường hợp nghiêm trọng, mức phạt có thể lên tới 500 nhân dân tệ ( 70 USD ) và bị giam giữ tới 19 ngày. Trước đó, năm 2023, một người đàn ông Trung Quốc từng bị tạm giam 10 ngày vì treo băng rôn xúc phạm bạn gái cũ, chế giễu cô “bắt cá hai tay”.

Luật sư khuyên những người cảm thấy quyền lợi bị xâm phạm nên tìm đến các kênh pháp lý thay vì tự xử. Tuy vậy, trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự ủng hộ với cách làm của người vợ:

“Dù là vi phạm pháp luật, nhưng tôi ủng hộ cách trả đũa của chị ấy”; “Bạn thân lại là công chức, chắc chắn sự việc này sẽ khiến cô ta bị ảnh hưởng lớn ở nơi làm việc”; “Người vợ đâu có chửi rủa gì, chỉ đơn giản là bày tỏ lời cảm ơn thôi mà” là một số bình luận của dân mạng.

Ở Trung Quốc, cờ hiệu màu đỏ vốn thường được dùng để gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã giúp đỡ mình.