Chủ nhà hàng mở cửa xuyên đêm, đón 70 người lạ đến ở miễn phí

Chủ nhà hàng trên phố Thụy Khuê, Hà Nội mở cửa xuyên đêm, mời người dân đến nghỉ chân miễn phí chờ xem tổng duyệt diễu binh sáng 30/8.

Nhà hàng mời đồng bào ngủ qua đêm chờ xem tổng duyệt diễu binh sáng 30/8. Ảnh: Châu Sa.

Đêm 29/8, nhiều người dân đến đường Thụy Khuê (phường Tây Hồ, Hà Nội) bất ngờ khi bắt gặp tấm biển "hỗ trợ đồng bào ngủ qua đêm chờ xem diễu binh miễn phí" trước nhà hàng Hòa Hương.

Trên đường đưa hai con 6 và 9 tuổi từ Bắc Ninh xuống Hà Nội chờ xem diễu binh, anh Sái Hồng Lĩnh (41 tuổi) cảm thấy may mắn và ấm lòng khi tìm được một chỗ nghỉ miễn phí tại nhà hàng này.

"Xem không khí rộn ràng của những buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trên mạng và tivi, tôi và các con rất háo hức. Tôi cũng muốn các cháu được tận hưởng chút không khí ngày lễ, chọn ngày tổng duyệt diễu binh 30/8 vì sợ chính lễ sẽ quá đông không tới được", anh nói.

Trong khi dỗ hai con ngủ, anh Sái nói sẽ thức trắng đêm đợi lúc đoàn xe đổ quân tại điểm tập kết để hưởng ứng không khí đại lễ.

Ba bố con anh Sái nghỉ ngơi qua đêm tại nhà hàng trên phố Thụy Khuê, tối 29/8. Ảnh: Châu Sa.

Từ đêm 29 đến rạng sáng 30/8, khoảng 70 người dân (bao gồm cả trẻ em và người già) đến nhà hàng Hòa Hương ngủ qua đêm. Chủ quán cho biết dựng tấm biển ngay trước cửa để đồng bào tiện rẽ vào nghỉ ngơi, không có thông báo chính thức.

"Vì mọi người xuyên đêm chờ chiến sĩ nên tôi quyết định mở cửa đón bà con vào tá túc. Trời mưa lạnh, có chỗ thế này cũng ấm cúng. Mọi người có thể nghỉ lấy sức, chợp mắt, rửa ráy hay đi vệ sinh", anh nói với Tri thức - Znews.

Phòng ăn của nhà hàng được trưng dụng thành điểm nghỉ chân của người dân, tối 29/8. Ảnh: Châu Sa.

Càng về khuya, trời lại mưa nặng hạt, nhưng người dân vẫn ken kín bên các tuyến đường chờ sáng mai xem tổng duyệt diễu binh.

Ở góc đường Thanh Niên - Thụy Khuê, nhiều nhóm che ô, trải bạt ở góc đường, quyết tâm giữ vị trí để chờ xem đoàn diễu binh cùng dàn khí tài đi vào Quảng trường Ba Đình. Những chiếc "lều" đầy sáng tạo được dựng lên bằng cách ghép nhiều chiếc ô và áo mưa.

Nhóm của Thu Hà (ngoài cùng bên trái) ghép áo mưa thành "lều dã chiến", tối 29/8. Ảnh: Châu Sa.

Có mặt tại điểm này từ 20h ngày 29/8, Thu Hà cùng 3 người bạn nảy ý tưởng ghép áo mưa giấy xung quanh, rồi cả nhóm ngồi dưới tán ô trú mưa.

"Không mệt, không buồn ngủ, chúng tôi chỉ thấy rất vui”, Hà bày tỏ.

Theo kế hoạch, các hoạt động hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt sẽ diễn ra vào các ngày 21, 24 và 30/8, trước khi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chính thức được tổ chức lúc 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.

Lễ diễu binh huy động đầy đủ lực lượng với các khối diễu hành trên bộ, cơ giới, trên không và dưới nước. Gần 16.000 người tham gia, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng và 14 khối xe pháo, trang bị đặc chủng của Quân đội, Công an.

Người dân đội mưa ngủ qua đêm tại ngã tư Thanh Niên - Thụy Khuê. Ảnh: Châu Sa.