Vô tư tắm biển Nha Trang mặc bị cấm

Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày gần đây, khu vực biển Nha Trang thường xuyên xuất hiện sóng cao từ 1-2 m, đánh mạnh vào bờ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách.
Mặc dù Ban quản lý vịnh Nha Trang đã cho cắm biển "Cấm bơi lội" bằng tiếng Việt và tiếng Anh dọc bờ biển, nhiều du khách vẫn bất chấp sóng to, tranh thủ tắm biển.
Trưa 29/10, mặc dù trời có mưa, sóng lớn liên tục tấp vào bờ, nhiều du khách nước ngoài vẫn phớt lờ, vô tư bơi ra vùng nước sâu.
Nhiều trẻ em không mặc áo phao vẫn chơi đùa với sóng lớn.
Ông Chu Văn Hợp (70 tuổi, phường Nha Trang) chia sẻ: "Những người dân địa phương như tôi có đến gần 50 năm tắm biển, vào mùa biển động cũng chỉ dám tắm trong bờ. Du khách thấy biển thường rất phấn khích và lao ra xa tắm mà không lường được nguy hiểm".
Theo ông Hợp, du khách không quen nếu không để ý sẽ rất dễ bị sóng lớn và các dòng chảy ngầm cuốn ra xa rất nguy hiểm.
Theo Ban Quản lý vịnh Nha Trang, ngoài các biển cảnh báo, đơn vị còn bố trí lực lượng dùng loa nhắc nhở trực tiếp cũng như gửi văn bản đến các nghiệp đoàn và doanh nghiệp du lịch, đề nghị phối hợp tuyên truyền.
Ban Quản lý vịnh Nha Trang thông tin, trong tháng 10, Đội Cứu nạn - Cứu hộ của đơn vị đã phát hiện và kịp thời ứng cứu nhiều người bị đuối nước khi tắm biển, đặc biệt là du khách nước ngoài. Gần nhất vào ngày 27/10, một cụ ông 86 tuổi bị sóng lớn cuốn ra xa. Lực lượng cứu hộ đã cứu kịp thời và đưa nạn nhân vào bờ trong tình trạng nguy kịch. Sau sơ cứu, bệnh nhân đã được chuyển đến bệnh viện để tiếp tục điều trị. Trước đó vào các ngày 16, 18, 19 và 22/10 đều xảy ra các vụ đuối nước tương tự và nạn nhân may mắn được cứu.
