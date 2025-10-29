Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

Vô tư tắm biển Nha Trang mặc bị cấm

  • Thứ tư, 29/10/2025 18:07 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Dù đã có cảnh báo nguy hiểm với sóng cao 1-2 m và biển cấm bơi, nhiều du khách nước ngoài vẫn phớt lờ, vô tư tắm biển Nha Trang.

Cam tam bien Nha Trang anh 1

Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày gần đây, khu vực biển Nha Trang thường xuyên xuất hiện sóng cao từ 1-2 m, đánh mạnh vào bờ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách.
Cam tam bien Nha Trang anh 2

Mặc dù Ban quản lý vịnh Nha Trang đã cho cắm biển "Cấm bơi lội" bằng tiếng Việt và tiếng Anh dọc bờ biển, nhiều du khách vẫn bất chấp sóng to, tranh thủ tắm biển.
Cam tam bien Nha Trang anh 3Cam tam bien Nha Trang anh 4Cam tam bien Nha Trang anh 5Cam tam bien Nha Trang anh 6

Trưa 29/10, mặc dù trời có mưa, sóng lớn liên tục tấp vào bờ, nhiều du khách nước ngoài vẫn phớt lờ, vô tư bơi ra vùng nước sâu.
Cam tam bien Nha Trang anh 7

Nhiều trẻ em không mặc áo phao vẫn chơi đùa với sóng lớn.
Cam tam bien Nha Trang anh 8

Ông Chu Văn Hợp (70 tuổi, phường Nha Trang) chia sẻ: "Những người dân địa phương như tôi có đến gần 50 năm tắm biển, vào mùa biển động cũng chỉ dám tắm trong bờ. Du khách thấy biển thường rất phấn khích và lao ra xa tắm mà không lường được nguy hiểm".
Cam tam bien Nha Trang anh 9

Theo ông Hợp, du khách không quen nếu không để ý sẽ rất dễ bị sóng lớn và các dòng chảy ngầm cuốn ra xa rất nguy hiểm.
Cam tam bien Nha Trang anh 10

Theo Ban Quản lý vịnh Nha Trang, ngoài các biển cảnh báo, đơn vị còn bố trí lực lượng dùng loa nhắc nhở trực tiếp cũng như gửi văn bản đến các nghiệp đoàn và doanh nghiệp du lịch, đề nghị phối hợp tuyên truyền.

Ban Quản lý vịnh Nha Trang thông tin, trong tháng 10, Đội Cứu nạn - Cứu hộ của đơn vị đã phát hiện và kịp thời ứng cứu nhiều người bị đuối nước khi tắm biển, đặc biệt là du khách nước ngoài. Gần nhất vào ngày 27/10, một cụ ông 86 tuổi bị sóng lớn cuốn ra xa. Lực lượng cứu hộ đã cứu kịp thời và đưa nạn nhân vào bờ trong tình trạng nguy kịch. Sau sơ cứu, bệnh nhân đã được chuyển đến bệnh viện để tiếp tục điều trị. Trước đó vào các ngày 16, 18, 19 và 22/10 đều xảy ra các vụ đuối nước tương tự và nạn nhân may mắn được cứu.

Học kỹ năng sống từ những cuốn cẩm nang sinh tồn

Sách “Cẩm nang sinh tồn”, “100 kỹ năng sinh tồn”, “Sống sót” là câu chuyện của những phượt thủ, nhà thám hiểm về cách thoát hiểm và sinh tồn.

Du khách phải trả phí tham quan vịnh Nha Trang từ 25/9

Từ ngày 25/9, du khách phải trả phí 3.000-40.000 đồng tham quan các tuyến đảo thuộc vịnh Nha Trang. Các phân khu được bảo vệ nghiêm ngặt không thuộc phạm vi thu phí.

15:06 23/9/2025

Tôi đến làng chài chỉ có điện 4 tiếng/ngày ở Nha Trang

Trái ngược với sự nhộn nhịp của các bãi biển Nha Trang, Bích Đầm "đốn tim" du khách yêu thích trải nghiệm bởi vẻ hoang sơ, đời sống làng chài bình dị và sự nhiệt tình, mến khách.

09:52 7/8/2025

https://tienphong.vn/du-khach-vo-tu-tam-bien-nha-trang-bat-chap-bien-cam-va-song-to-post1791537.tpo

Thanh Thanh/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Cấm tắm biển Nha Trang Tắm biển Nha Trang Du lịch Nha Trang Du lịch Khánh Hòa Cấm tắm biển

    Đọc tiếp

    Nguoi trong rau, nuoi ga cho resort 5 sao Khanh Hoa hinh anh

    Người trồng rau, nuôi gà cho resort 5 sao Khánh Hòa

    08:51 28/10/2025 08:51 28/10/2025

    0

    Mỗi ngày vượt biển từ Nha Trang ra bán đảo Ninh Phước, ông Quang lặng lẽ chăm sóc khu vườn giữa resort 5 sao, nơi những luống rau xanh và đàn gà gắn liền hành trình “chưa từng lệch quỹ đạo trồng trọt”.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý