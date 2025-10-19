Vòi rồng bất ngờ xuất hiện ở Vũng Áng

Trưa 19/10, lốc xoáy quần thảo trên một cánh đồng thuộc xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gây hoang mang cho người dân.

Cận cảnh lốc xoáy xuất hiện bất ngờ ở Hà Tĩnh Trưa 19/10, người dân xã Kỳ Anh chứng kiến trận lốc xoáy với sức gió trung bình tại cánh đồng gần khu kinh tế Vũng Áng. Rất may, thời điểm xáy ra sự việc không có thiệt hại về người.

Sự việc diễn ra vào khoảng 11h ngày 19/10 tại cánh đồng gần một nhà máy sản xuất ôtô tại khu kinh tế Vũng Áng (xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Trên đường về nhà, từ xa, anh Trần Quyết Thắng (quản lý một khách sạn trên địa bàn) nhìn thấy một cột lốc xoáy cường độ trung bình quần tụ một điểm, sau đó lướt đi khiến bụi cây gần đó đổ rạp.

"Vòi rồng kéo dài khoảng 10-15 phút sau đó biến mất. Rất may, hiện tượng quét qua cánh đồng trống nên không gây thiệt hại về người", anh Quyết Thắng nói với Tri Thức - Znews và cho biết thêm thời điểm xảy ra sự việc, bầu trời địa phương có mây mù kèm gió mạnh.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Hà Tĩnh - Quảng Ngãi có mưa to và dông, có nơi mưa đến rất to vào ngày 19/10 và gia tăng trong các ngày 23-26/10 do ảnh hưởng từ hoàn lưu và không khí lạnh của bão Fengshen.

Cơn bão số 12 hiện đã đi vào biển Đông, cụ thể, tâm bão ở phía đông của Bắc Biển Đông gây gió mạnh, mạnh nhất rơi vào khoảng 88 km/h, cấp 9, giật cấp 11.

Hà Tĩnh vừa trải qua đợt mưa lũ kéo dài do ảnh hưởng từ bão số 10. Sông Ngàn Phố vượt báo động 3. Nhiều khu vực miền núi như xã Hương Sơn, Sơn Giang, Tứ Mỹ ngập sâu, mực nước lên đến hơn 1 m. Cơn bão khiến một người dân tử vong và 9 người khác bị thương. Toàn tỉnh ghi nhận khoảng 43.000 ngôi nhà bị hư hỏng, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường địa phương.