Volkswagen Golf ra mắt Việt Nam - bản xe đua giá gần 1,9 tỷ đồng

Volkswagen Golf có 6 phiên bản tại Việt Nam, bản rẻ nhất giá 798 triệu đồng, còn phiên bản Golf R Performance có giá 1,898 tỷ đồng.

Volkswagen Việt Nam vừa chính thức giới thiệu dòng xe Golf đến khách hàng trong nước. Xe có tổng cộng 6 phiên bản với 3 nhóm chính, gồm Golf 1.5 eTSI, Golf GTI, và Golf R Performance 4Motion.

Ba phiên bản Golf 1.5 eTSI – Mild Hybrid có giá bán lần lượt 798 triệu, 898 triệu và 998 triệu đồng. Động cơ MHEV của các phiên bản này cho công suất cực đại 150 mã lực, kết hợp hộp số tự động DSG 7 cấp.

Xe trang bị khoang lái kỹ thuật số Digital Cockpit Pro, màn hình trung tâm 10 inch, ghế thể thao, vô lăng bọc da.

Volkswagen Golf eTSI Life có giá bán rẻ nhất dải sản phẩm. Ảnh: Phúc Hậu.

Hai phiên bản Golf GTI có giá bán lần lượt 1,288 tỷ và 1,468 tỷ đồng . Xe sử dụng động cơ 2.0 TSI, công suất tối đa 245 mã lực, mô-men xoắn cực đại 370 Nm.

Các phiên bản này dùng hệ thống treo thể thao GTI, kẹp phanh hiệu năng cao màu đỏ, hệ thống chiếu sáng IQ.Light Matrix LED, khoang lái thể thao đặc trưng GTI.

Các phiên bản Golf GTI sở hữu ngoại hình và khoang lái với các điểm nhấn màu đỏ. Ảnh: Phúc Hậu.

Phiên bản Golf R Performance có giá bán 1,898 tỷ đồng , cao nhất trong dải sản phẩm Golf tại Việt Nam. Động cơ 2.0 TSI tăng áp sản sinh công suất tối đa 320 mã lực, mô-men xoắn cực đại 420 Nm.

Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian của phiên bản này kết hợp R Performance Torque Vectoring, giúp phân bổ mô-men xoắn linh hoạt đến từng bánh xe. Tốc độ tối đa của Golf R Performance là 270 km/h.

Khoang lái đậm chất R, bao gồm ghế thể thao 2 tông màu xanh và xám, vô lăng R Performance có nút Race, viền trang trí màu xanh dương, bàn đạp thép không gỉ.

Phiên bản này có kẹp phanh hiệu năng cao R màu xanh, mâm 19 inch, hệ thống cân bằng điện tử ESC thế hệ mới.

Volkswagen Golf bản xe đua có giá gần 1,9 tỷ đồng . Ảnh: Phúc Hậu.

Tất cả phiên bản Volkswagen Golf tại Việt Nam được phát triển trên nền tảng MQB Evo mới, cấu trúc thân xe sử dụng thép cường lực cao, hệ thống 7 túi khí.

Cùng tầm giá 798-998 triệu đồng của Volkswagen Golf 1.5 eTSI, khách Việt còn có các lựa chọn xe gầm thấp cỡ C khác bao gồm Mazda3 Sport (659-719 triệu đồng), Hyundai Elantra (579-769 triệu đồng), Honda Civic (789-999 triệu đồng), Toyota Corolla Altis (725-870 triệu đồng).

Hai phiên bản Golf GTI sẽ cạnh tranh Mercedes-Benz A 35 AMG, BMW 330i M-Sport. Đối thủ chính của Golf R Performance là Honda Civic Type R, hiện có giá 2,999 tỷ đồng nhưng sẽ sớm bị dừng bán tại Việt Nam.