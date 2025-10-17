Volkswagen Touareg có bản cuối cùng trước khi bị khai tử

Final Edition sẽ là phiên bản cuối cùng của Volkswagen Touareg trước khi mẫu SUV 5 chỗ bị dừng sản xuất từ tháng 3/2026.

Theo Motor1, vòng đời của Volkswagen Touareg sắp kết thúc. Hãng xe Đức xác nhận mẫu SUV đầu bảng sẽ dừng sản xuất vào năm tới, sau khi ghi nhận doanh số toàn cầu khoảng 1,2 triệu xe kể từ khi ra mắt vào năm 2002.

Volkswagen xác nhận tháng 3/2026 sẽ là thời điểm Touareg dừng sản xuất. Trước khi bị khai tử, Volkswagen giới thiệu phiên bản đặc biệt của mẫu SUV 5 chỗ mang tên Final Edition.

Chuyên trang Motor1 đánh giá phiên bản cuối cùng của Volkswagen Touareg không có quá nhiều điều đặc sắc. Dòng chữ “Final Edition” xuất hiện tại các vị trí ngoại thất và nội thất xe, bao gồm trên cần số bọc da.

Đèn viền nội thất được điều chỉnh để hiển thị dòng chữ “Final Edition” trên táp-lô bên ghế phụ. Các tấm ốp bậc bước cửa xe cũng có dòng chữ tương tự.

Ở Đức, Volkswagen Touareg bản thường đang có giá khởi điểm 75.025 EUR (khoảng 87.820 USD ). Chưa rõ giá bán của Volkswagen Touareg bản Final Edition.

Chuyên trang Motor1 cũng lưu ý Volkswagen chỉ nhấn mạnh Final Edition sẽ là phiên bản cuối cùng của “mẫu xe động cơ đốt trong Touareg”. Như vậy, nhiều khả năng cái tên Touareg sẽ xuất hiện lần nữa trong tương lai, nhưng được gán với một mẫu xe chạy điện.

Volkswagen cũng chuẩn bị ra mắt xe điện ID. Polo, ám chỉ tiền tố “ID” sẽ được hãng sử dụng để đặt tên tên ôtô điện, kèm theo phía sau là tên các mẫu xe truyền thống hiện có. Do đó, một mẫu xe điện mang tên Volkswagen ID. Touareg được cho là có khả năng sẽ sớm được giới thiệu.

Dù Volkswagen Touareg sẽ kết thúc vòng đời vào năm sau, loạt xe khác sử dụng chung nền tảng vẫn sẽ được giữ lại.

Porsche Cayenne được xác nhận sẽ tiếp tục tồn tại cho đến cuối thập kỷ, Audi chuẩn bị ra mắt Q7 hoàn toàn mới còn Bentley chắc chắn chưa có kế hoạch ngừng sản xuất Bentayga - “con gà đẻ trứng vàng” của hãng xe siêu sang nước Anh.

Tương tự, Lamborghini Urus sẽ còn tiếp tục tồn tại, với thế hệ thứ hai trang bị hệ truyền động hybrid cắm sạc dự kiến ra mắt vào năm 2029.