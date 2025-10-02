Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hàng loạt nhân viên Volkswagen bị sa thải

  • Thứ năm, 2/10/2025 10:25 (GMT+7)
Chỉ tính trong năm 2025, Volkswagen đã thông báo sa thải ít nhất 3 lần ở các nhà máy lớn tại châu Âu.

Volkswagen đang trải qua một năm đầy biến động với nhu cầu giảm sút, sản xuất gián đoạn và kế hoạch cắt giảm nhân sự, nay hãng tiếp tục siết chặt kỷ luật nội bộ. Những nhân viên vi phạm có thể bị cho thôi việc ngay lập tức, gia nhập danh sách sa thải vốn đang ngày càng dài.

Trong một sự kiện năm ngoái, Thomas Schafer, Giám đốc thương hiệu VW, tiết lộ tình trạng vắng mặt không lý do đã khiến hãng thiệt hại khoảng 1 tỷ EUR (1,17 tỷ USD) mỗi năm. Mới đây, Volkswagen đã cảnh báo qua hệ thống nội bộ rằng những trường hợp tái phạm có thể bị chấm dứt hợp đồng ngay lập tức.

Tập đoàn hiện có hơn 560.000 nhân viên toàn cầu, vì vậy số người bị sa thải chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Tuy nhiên, kế hoạch cắt giảm nhân sự quy mô lớn đã được công bố, với mục tiêu loại bỏ 35.000 việc làm tại Đức trước năm 2030.

Đợt sa thải này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu thị trường đi xuống buộc Volkswagen phải điều chỉnh sản xuất. Hãng xác nhận sẽ tạm ngừng một số dây chuyền ngay trong tháng này, trong đó nhà máy Zwickau và Dresden sẽ dừng hoạt động một tuần từ ngày 6/10.

Theo tạp chí Manager Magazin, nhà máy Osnabruck cũng sẽ ngừng sản xuất một tuần trong tháng 9 và sau đó đóng cửa ít nhất một ngày mỗi tuần đến cuối năm. Hai cơ sở Zwickau và Dresden hiện sản xuất nhiều mẫu xe điện như ID.4 và ID.7, trong khi Osnabruck đảm nhận T-Roc Cabriolet, dự kiến bị khai tử vào năm 2026.

Dù vậy, Volkswagen vẫn ghi nhận nhu cầu mạnh mẽ đối với Golf, Tiguan và Tayron. Để đáp ứng thị trường, hãng sẽ bổ sung ca sản xuất đặc biệt tại nhà máy Wolfsburg từ nay đến cuối năm.

Đan Thanh

theo Carscoops

