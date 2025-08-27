Vụ cô gái MMA 'hạ gục' thanh niên xăm trổ: Có thể bị xử lý ra sao?

Theo luật sư, trong vụ cô gái ẩu đả với thanh niên tại hầm giữ xe, bảo vệ bản thân là quyền chính đáng, song cần tỉnh táo, kiểm soát để không biến thành hành vi bạo lực ngược lại.

Nam thanh niên xăm trổ 'trả giá' vì gây sự với cô gái tập MMA Hoàng Hằng, cô gái trong clip đang viral khắp mạng xã hội, cho biết cô không khuyến khích bất kỳ ai phản ứng mất bình tĩnh như mình trong tình huống đó.

Chiều 26/8, cộng đồng mạng lan truyền clip ghi lại tình huống xô xát giữa một cô gái và thanh niên xăm trổ tại hầm để xe chung cư ở Hà Nội. Người đàn ông gây sự, đánh vào mặt cô gái, sau đó đôi bên lời qua tiếng lại, cuối cùng lao vào ẩu đả.

Hoàng Hằng (28 tuổi), cô gái trong cuộc, cho biết người đàn ông lạ mặt buông lời lẽ thô tục, xúc phạm nặng nề và tấn công cô vô cớ chỉ vì mặc bra thể thao. Vốn luyện tập võ Jiu-jitsu và MMA, Hằng phản đòn và thừa nhận “đã cố kiểm soát kỹ thuật, giới hạn vào các vùng an toàn để tránh gây chấn thương nghiêm trọng cho đối phương”.

Cô gái phòng vệ chính đáng?

Nhận định về vụ việc cô gái học võ đánh nhau với người đàn ông, luật sư Giang Văn Quyết (Đoàn Luật sư TP Hà Nội, Giám đốc công ty luật TNHH Tôi Yêu Luật) cho hay muốn xác định đó có phải là phòng vệ chính đáng hay không, cần phải xem xét trong bối cảnh, nguyên nhân cụ thể.

Giả sử người đàn ông có hành vi xúc phạm, đánh, tát cô gái trước, việc đáp trả lại là cần thiết để bảo vệ bản thân. Nhưng giới hạn của phòng vệ chính đáng là ở việc hành vi đáp trả ở mức cần thiết, tương xứng với hành vi tấn công.

“Mọi hành vi vượt quá mức cần thiết đều bị xem là vi phạm pháp luật”, ông nhận định.

Theo dõi sự việc, dư luận có phần vui, tán thưởng vì cho rằng đó là bài học cho kẻ thích bắt nạt phụ nữ và người yếu thế. Tuy nhiên, luật sư Giang Quyết cho biết may mắn là vụ việc chưa để lại hậu quả nghiêm trọng, bởi trong tình huống bảo vệ đã can ngăn mà cô gái vẫn tấn công, giả sử gây thương tích cho người đàn ông thì vẫn có thể phải chịu trách nhiệm.

Luật sư Lê Văn Hoan (Đoàn Luật sư TP.HCM) cũng đồng tình rằng theo chia sẻ từ cô gái, mặc dù thanh niên có thể có hành vi, lời nói xúc phạm trước nhưng cũng chỉ dừng ở mức độ hạn chế.

“Cô gái hành động một cách quyết liệt, kéo dài và quá so với mức độ mà mình bị tấn công. Do vậy, trong trường hợp này, có thể cô gái đã ‘vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng’”, ông nói.

Luật sư Trần Thị Thu Hằng (Công ty Luật Tran & Co. Attorneys) cũng cho rằng việc đánh giá cụ thể về hành vi chống trả có phải phòng vệ chính đáng hay không phụ thuộc vào mức độ tấn công ban đầu và mức độ phản kháng có cần thiết hay không.

"Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm. Tuy nhiên, nếu hành vi chống trả vượt quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại thì có thể bị coi là vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng và phải chịu trách nhiệm hình sự theo pháp luật", luật sư Hằng bày tỏ.

Thanh niên xăm trổ có thể bị xử lý

Luật sư Thu Hằng nhận định thêm người đàn ông trong vụ việc nếu được chứng minh có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm cô gái thì có thể bị xử phạt hành chính theo Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, mức phạt từ 2-3 triệu đồng.

Hành vi tát, đánh người, tùy vào mức độ hậu quả sẽ bị xử lý theo đúng pháp luật.

"Nếu gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 về tội cố ý gây thương tích. Ngoài ra, theo Điều 584 và Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015, người này còn có thể phải bồi thường thiệt hại dân sự, bao gồm chi phí y tế, thu nhập bị mất, tổn thất tinh thần… nếu chứng minh được thiệt hại thực tế", luật sư cho hay.

Luật sư Giang Văn Quyết cũng thông tin đối với chế tài theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền có thể mời thanh niên xăm trổ lên để xử phạt vi phạm hành chính, răn đe, phòng ngừa chung.

“Trong mọi hoàn cảnh, mỗi người cần tiết chế cảm xúc, dừng đúng lúc khi có thể. Cần lên án hành vi trái pháp luật của thanh niên xăm trổ, nhưng cũng không cổ xúy cho việc sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn”, ông khẳng định.

Theo luật sư Lê Văn Hoan, khi gặp sự việc liên quan đến các tình huống "phòng vệ chính đáng", điều cần thiết và quan trọng nhất là phải xác định chính xác mình đang bị tấn công, chứ không phải hành vi bị tấn công đã kết thúc hoặc chỉ là những lời đe dọa.

“Trước khi phản ứng lại cần đánh giá mức độ nguy hiểm khi bị tấn công để chống trả ở mức độ 'cần thiết' và tương xứng với tính chất của việc bị tấn công, để tránh vướng vào tình trạng 'vượt quá giới hạn'”, ông tư vấn.

Luật sư Hoan nói thêm, trường hợp không trong tình trạng nguy hiểm nếu không “chống trả” thì cách ôn hòa, an toàn hơn cả có lẽ là nhanh chóng thoát khỏi “vị trí nguy hiểm”, đồng thời báo cho cơ quan chức năng (công an hoặc UBND gần nhất) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tư vấn thêm về tình huống này, Luật sư Hằng cũng khuyên, khi nguy cơ bị tấn công đã được loại trừ, mỗi người nên nhanh chóng báo cho công an, bảo vệ hoặc nhờ sự hỗ trợ từ người xung quanh để xử lý theo đúng thẩm quyền. Đồng thời, việc lưu giữ bằng chứng như camera hoặc nhân chứng cũng rất quan trọng để chứng minh rằng hành vi của mình là phòng vệ hợp pháp, không vượt quá giới hạn.

"Bảo vệ bản thân là quyền chính đáng nhưng phải luôn tỉnh táo, kiểm soát để không biến thành hành vi bạo lực ngược lại", luật sư nói.