Vụ xe điện Xiaomi tự khởi động, 'đi dạo' – iPhone là thủ phạm

Cuộc điều tra của Xiaomi cho thấy sedan điện Xiaomi SU7 đã nhận lệnh hỗ trợ đỗ xe từ xa từ chiếc iPhone 15 Pro Max.

Cuối tháng trước, một chủ xe Xiaomi SU7 tại Trung Quốc đã báo cáo vụ việc chiếc ôtô điện đang ở trạng thái đỗ bất ngờ di chuyển về phía trước mà không có ai bên trong.

Vụ việc thu hút sự chú ý rộng rãi sau khi chủ xe chia sẻ đoạn video cho thấy chiếc sedan điện tự khởi động, lăn ra khỏi chỗ đỗ.

Gần đây, Xiaomi đăng tải trên mạng xã hội kết quả điều tra. Hãng xe điện thuộc tập đoàn công nghệ Trung Quốc cho biết một nhóm chuyên trách đã tiến hành xem xét dữ liệu nền tảng, nhật ký hoạt động của điện thoại thông minh dưới sự đồng ý của chủ sở hữu.

Cuộc điều tra cho thấy trong khoảng thời gian xảy ra vụ việc, Xiaomi SU7 đã nhận được lệnh hỗ trợ đỗ xe từ xa (Remote Parking Assist – RPA) từ chiếc iPhone 15 Pro Max của chủ nhân, từ đó kích hoạt hệ thống di chuyển ra khỏi bãi đỗ. Chức năng này chỉ hoạt động khi điện thoại thông minh được ủy quyền nằm trong phạm vi hoạt động của Bluetooth.

Xiaomi cũng đã làm rõ sự nhầm lẫn trước đó trong quá trình giao tiếp với khách hàng, giải thích rằng các mã định danh nội bộ của thiết bị đã bị hiểu nhầm thành tên thiết bị, dẫn đến khó xác định chiếc điện thoại nào đã gửi lệnh.

Sau đó, một người dùng Weibo đã bình luận bên dưới bài đăng của Xiaomi trên mạng xã hội, xác nhận bản thân là chủ sở hữu chiếc Xiaomi SU7 trong vụ việc trên. Người này cho biết thông tin mà Xiaomi cung cấp là chính xác, đội ngũ của hãng đã trực tiếp xác minh tất cả dữ liệu với bản thân và không ghi nhận sai sót.

“Cảm ơn đội ngũ Xiaomi vì sự chuyên nghiệp và dịch vụ của mình. Vui lòng không lan truyền những thông tin sai lệch. Xin cảm ơn”, người này viết thêm.

Nội dung này đã được Phó Chủ tịch Xiaomi Auto Li Xiaoshuang đăng lại.

Trước đó, chủ xe Xiaomi SU7 trong vụ việc đã phản đối lời giải thích sơ bộ của Xiaomi, yêu cầu công bố toàn bộ nhật ký vận hành hay vì trích đoạn một phần. Báo cáo điều tra xác nhận việc kích hoạt không xuất phát từ lỗi phần cứng hoặc hệ thống của xe, mà do một lệnh được gửi từ điện thoại đã kết nối.

Sự cố này đã thu hút sự chú ý của ngành công nghiệp dành cho độ tin cậy của các chức năng điều khiển ôtô từ xa. Giới phân tích lưu ý dù những tính năng tương tự RPA giúp tăng tính tiện dụng trong các không gian đỗ xe chật hẹp, chúng đồng thời đặt ra câu hỏi về cơ chế bảo vệ, phương án dự phòng và tính minh bạch của dữ liệu.

Theo Car News China, đã không có thương tích hoặc thiệt hại tài sản nào xảy ra trong vụ việc chiếc Xiaomi SU7 tự khởi động và “đi dạo”.