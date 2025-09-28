Khách Nhật chuẩn bị được mua xe điện Xiaomi chính hãng

Xiaomi SU7 Ultra đã ra mắt khách hàng Nhật Bản, tuy nhiên chưa rõ thời điểm mở bán chính thức.

Nguồn tin từ Kyodo News cho hay công ty con tại Nhật Bản của Xiaomi đã tổ chức sự kiện ra mắt tại Tokyo vào ngày 26/9, đồng thời giới thiệu Xiaomi SU7 Ultra đến khách hàng đất nước mặt trời mọc.

Xiaomi công bố kế hoạch mở rộng mạng lưới cửa hàng bán lẻ sản phẩm điện thoại thông minh, thiết bị gia dụng thông minh tại Nhật Bản, tuy nhiên chưa xác nhận thời điểm chính thức mở bán ôtô điện Xiaomi.

Zheng Yan - Phó chủ tịch Xiaomi Technology Japan - cho biết tương tự cách tiếp cận tại Trung Quốc, Xiaomi có kế hoạch bán ôtô điện cho khách hàng Nhật ngay tại hệ thống bán lẻ điện thoại thông minh.

Xiaomi đang có 2 cửa hàng tại tỉnh Saitama, dự kiến đến cuối năm nay mở thêm 3 tại khu vực đô thị Tokyo, bao gồm thành phố Chiba. Việc mở rộng sang Osaka và Nagoya được lên kế hoạch vào năm 2026, khả năng mở rộng ra toàn Nhật Bản đang được xem xét.

Theo Kyodo News, Xiaomi SU7 Ultra tại Nhật Bản có giá 529.900 yen, tương đương khoảng 74.269 USD . Một mô hình tỷ lệ 1:18 của Xiaomi SU7 Ultra cũng được giới thiệu, có giá 16.800 yen, tương đương 112 USD . Mô hình SU7 tiêu chuẩn được bán với giá 14.800 yen (khoảng 99 USD ).

Hồi 22/3, cửa hàng Xiaomi đầu tiên tại Nhật Bản được khai trương ở thành phố Saitama, nằm về phía bắc Tokyo. Địa chỉ này kinh doanh điện thoại thông minh, máy tính bảng, TV cùng hơn 160 sản phẩm nhà thông minh. Zheng Yan cho biết Xiaomi đặt mục tiêu mở 5-10 cửa hàng tại Nhật Bản trong năm nay, để ngỏ khả năng giới thiệu điều hòa thương hiệu Xiaomi.

Hãng tin IT Home của Trung Quốc cho biết Xiaomi tiếp tục đẩy mạnh các chiến lược bán lẻ và kinh doanh ôtô điện trên quy mô toàn cầu. Tập đoàn công nghệ này hiện chỉ bán ôtô tại quê nhà Trung Quốc, đã công bố kế hoạch xâm nhập thị trường châu Âu vào năm 2027.

Chủ tịch Xiaomi Lu Weibing từng tuyên bố kế hoạch mở đến 10.000 cửa hàng Xiaomi trên toàn thế giới trong vòng 5 năm tiếp theo.