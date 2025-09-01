Vượt 200 km TP.HCM - Phan Thiết để 'chạy sô' chụp ảnh áo dài

Photographer tại TP.HCM và các tỉnh lân cận “đắt show” khi giới trẻ nô nức diện áo dài đặt lịch chụp, song cũng khiến họ xoay xở trước lịch làm việc dày đặc và cạnh tranh gay gắt.

Di tích Trường Dục Thanh hay tượng đài là các địa điểm khách hàng của Phước Khánh ở phường Phan Thiết lựa chọn chụp. Ảnh: NVCC.

Tuần cuối tháng 8, Phước Khánh (31 tuổi), freelancer trong lĩnh vực quảng cáo đồng thời là founder một studio tại phường Phan Thiết (Lâm Đồng), liên tục “chạy show” chụp ảnh áo dài giữa TP.HCM và Phan Thiết, quãng đường dài gần 200 km.

“Nhiều lúc, tôi vừa ăn, vừa hậu kỳ hình cho khách”, anh kể. Có ngày, chủ studio phải thuê nhân sự bên ngoài (outsource) để hỗ trợ khâu hậu kỳ, nhờ đó anh tranh thủ nghỉ ngơi trong lúc khách trang điểm, đồng thời huy động thêm ekip hỗ trợ.

Dịch vụ chụp ảnh của Phước Khánh có giá dao động từ 800.000 đồng cho một concept kéo dài 1-2 tiếng. Khách hàng chủ yếu là người trẻ trong độ tuổi 20-35, bên cạnh đó dịp lễ cũng có một số gia đình đặt lịch. Theo anh, nhiều khách hàng lựa chọn dựa trên xu hướng thịnh hành trên TikTok. Đại lễ năm nay, các set áo dài trắng dáng ôm sát và Việt phục được ưa chuộng nhiều nhất.

Tại Phan Thiết, điểm chụp phổ biến gồm khu di tích Trường Dục Thanh, tượng đài hay tháp nước; trong khi ở TP.HCM, khách thường chọn bối cảnh tại bảo tàng hoặc Dinh Độc Lập. Anh nhận định gu thẩm mỹ của khách hai khu vực không khác biệt nhiều, chỉ thay đổi ở bối cảnh đặc trưng.

Trào lưu diện áo dài chụp ảnh dịp Quốc khánh giúp nhiều nhiếp ảnh gia trẻ tại TP.HCM và các tỉnh lân cận có thêm cơ hội khẳng định tên tuổi. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Theo quan sát của Tri Thức - Znews, trong suốt tháng 8, hình ảnh những tà áo dài xuất hiện dày đặc tại các khu di tích lịch sử, quán cà phê hay những con phố rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc đã trở nên quen thuộc. Không chỉ tập trung ở Hà Nội, nơi tổ chức lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9, trào lưu diện áo dài chụp ảnh còn lan rộng tới TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác.

Đứng sau những bộ ảnh ấy là các nhiếp ảnh gia với lịch chụp dày đặc để đáp ứng nhu cầu tăng cao. Tuy nhiên, dịp cao điểm cũng mang lại không ít thách thức với các “tay nháy máy”, người phải gấp rút tìm thêm ekip hỗ trợ, người lại loay hoay chọn góc chụp giữa cảnh đông đúc, chưa kể áp lực thời tiết bất lợi trong mùa mưa bão.

Photographer hoạt động hết công suất

Giống với Phước Khánh, Nguyễn Dương (28 tuổi, phường Bàn Cờ, TP.HCM) cũng bắt đầu có lịch chụp từ cuối tháng 7, lượng khách tăng mạnh vào tuần cuối tháng 8, cao hơn khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Tôi thấy giới trẻ thời gian gần đây có xu hướng quay về với giá trị văn hóa và muốn thể hiện niềm tự hào dân tộc trên mạng xã hội nhiều hơn”, anh chia sẻ.

Dương là nhiếp ảnh gia tự do, theo nghề từ năm 2022. Giá dịch vụ dao động 1,2-3 triệu đồng cho một buổi chụp, tùy concept, số lượng ảnh chỉnh sửa và địa điểm. Vào các dịp lễ lớn như 2/9 hay Tết, anh không tăng giá mà còn thêm khuyến mãi như tặng 5 ảnh chỉnh sửa, với mục tiêu tập trung vào chất lượng dịch vụ lâu dài thay vì lợi nhuận ngắn hạn.

Phước Khánh cho biết công việc dịp lễ áp lực vì chụp outdoor gặp cảnh đông đúc, di chuyển tốn kém. Ảnh: NVCC.

Trong tháng chuẩn bị cho đại lễ, 90% khách hàng của Dương là nữ giới, phần còn lại là các cặp đôi. Ngoài áo dài, phụ kiện được ưa chuộng nhất là khăn quàng cờ đỏ sao vàng. Bên cạnh khách tại TP.HCM, anh còn phục vụ thêm khách từ các tỉnh lân cận như Bình Dương và Đồng Nai.

Trong khi đó, dịp đại lễ năm nay, lượng khách của Minh Chí (22 tuổi, TP.HCM) duy trì ổn định ở mức 4-6 khách, tương đương 30/4 và 2/9 năm ngoái. Anh cho biết việc giới hạn số lượng khách giúp bản thân đảm bảo chất lượng công việc, tránh rơi vào tình trạng stress và bí ý tưởng.

Bắt đầu chụp ảnh film từ năm 2019 với biệt danh Minh Cheese, Chí chỉ sử dụng máy film và không chụp bằng máy kỹ thuật số do khó thích nghi. Giá dịch vụ hiện dao động 1,4-1,8 triệu đồng/bộ concept, tăng so với mức 800.000 đồng năm ngoái do giá film mỗi năm tăng 10-20% cùng chi phí rửa film, bảo dưỡng máy và xăng xe.

Anh quy định khách cần đặt lịch trước 2-3 tuần để có thời gian chuẩn bị và sắp xếp kỹ lưỡng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Minh Chí cho biết anh tự quyết định ý tưởng, trang phục và bối cảnh cho từng bộ ảnh, không chạy theo các xu hướng thịnh hành trên mạng xã hội như TikTok.

“Tôi thường tự đầu tư hoặc yêu cầu khách chuẩn bị trang phục theo ý tưởng, sau đó chọn địa điểm phù hợp. Vì cách làm này, khách hàng của tôi thường kén chọn, bởi nhiều người muốn theo trend”, anh nói.

Với lịch chụp áo dài dịp đại lễ năm nay, Chí bày tỏ sự tiếc nuối khi góc chụp yêu thích tại một quán cà phê trên đường Phạm Ngọc Thạch (phường Bến Nghé, TP.HCM) không còn, do hàng cây xanh bị chặt bỏ. Vốn không thích chụp ở nơi đông đúc hay chạy theo xu hướng, nhưng để đáp ứng mong muốn của khách hàng, anh vẫn lựa chọn những địa điểm quen thuộc như Dinh Độc Lập, phố sách hay Bưu điện TP.HCM.

Áp lực khánh đòi trả hình gấp

Song, thị trường film mà Minh Chí theo đuổi cũng không ít khó khăn. Dù đã tích trữ từ trước nên không rơi vào tình trạng khan hiếm, nhưng giá film nhập khẩu tăng mạnh vẫn tạo áp lực lớn về chi phí.

Anh cũng từng đối mặt với việc bị sao chép ý tưởng. Để đối phó, chàng trai trẻ đã tìm cách hạn chế bằng việc thường xuyên thay đổi thiết bị để tạo ra màu ảnh riêng biệt, khó bị bắt chước.

Theo Chí, một thách thức khác là TP.HCM ngày càng hiện đại hóa, nhiều góc chụp mang tính đặc trưng dần biến mất, khiến anh khó tìm được bối cảnh phù hợp để hiện thực hóa ý tưởng. Điều này tạo áp lực lớn, thậm chí khiến anh rơi vào trạng thái stress. Anh tin rằng nếu có cơ hội làm việc tại những nơi như Đà Lạt hoặc nước ngoài, đặc biệt là Nhật Bản hay Đài Loan, anh sẽ có nhiều không gian sáng tạo hơn và phát huy tối đa khả năng nhiếp ảnh của mình.

Minh Chí chỉ chụp bằng máy film và giữ số lượng khách ổn định 4-6 người dịp lễ để đảm bảo chất lượng. Ảnh: NVCC.

Với Nguyễn Dương, thời tiết tại TP.HCM những ngày cuối tháng 8 chịu ảnh hưởng bão cũng khiến công việc gặp trục trặc. Một số lịch chụp bị hủy vào phút chót, nhưng anh và khách đã nhanh chóng thỏa thuận, kịp thời chuyển sang chụp tại quán cà phê để không bỏ lỡ kế hoạch.

Ngoài ra, do tâm lý muốn “đu trend concert quốc gia”, nhiều khách hàng yêu cầu nhận ảnh ngay để đăng lên mạng xã hội.

“Có nhiều khách vừa chụp hình xong đã đòi liền file gấp trong ngày, tôi cũng khá áp lực”, anh chia sẻ. Để giải quyết, Dương thường trao đổi rõ ràng với khách về thời gian bàn giao, đồng thời cung cấp gói dịch vụ riêng cho những ai muốn lấy ảnh trong ngày, với mức chi phí cao hơn.

Công việc chụp ảnh của Phước Khánh dịp lễ cũng đi kèm nhiều thách thức. Khi chụp outdoor (ngoài trời), anh thường gặp cảnh đông đúc, khó tìm được góc ưng ý và dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Ngược lại, chụp indoor (chụp studio) lại phát sinh chi phí decor, nếu không tính toán kỹ sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Bên cạnh đó, việc di chuyển giữa Phan Thiết và TP.HCM mất hơn 3 tiếng, trong những ngày lễ đường sá đông đúc càng khiến chi phí đi lại tăng cao. Để khắc phục, chủ studio thường trao đổi trước với khách, sắp xếp lịch chụp trong cùng một ngày hoặc những ngày liền kề để bõ công di chuyển.

Ngoài ra, thị trường nhiếp ảnh ngày càng cạnh tranh khi xuất hiện nhiều photographer mới phá giá hoặc khách hàng tự trang bị máy ảnh để tự chụp. Để giữ lợi thế, anh tập trung đầu tư vào marketing, nâng cao chất lượng hình ảnh, tạo không khí thoải mái cho khách hàng và giới thiệu thêm trải nghiệm địa phương như quán ăn ngon, điểm đến thú vị để buổi chụp trở nên thú vị hơn.