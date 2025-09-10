Web phim 18+, hãng cần sa và nước sốt lấn át tuần lễ thời trang ở Mỹ

Những màn hợp tác kỳ quặc với với mục đích kiếm tiền làm giảm giá trị của Tuần lễ thời trang New York. Hãng nước sốt hay website phim người lớn đều có thể xuất hiện tại đây.

Tuần lễ thời trang New York ngày càng mất đi sức hút. Ảnh: Gotham.

Tháng 2 năm nay, nhà thiết kế (NTK) Emma Gage của thương hiệu Melke ra mắt bộ sưu tập capsule tại Tuần lễ thời trang New York (Mỹ) với cảm hứng từ nước sốt Hidden Valley Ranch. Bộ sưu tập gồm 5 thiết kế in họa tiết bao bì sản phẩm, có giá lên đến 1.000 USD , do chính nhãn hàng gia vị tài trợ.

Những bộ trang phục này nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội nhưng chủ yếu vì sự kết hợp khó hiểu. Truyền thông thời trang vẫn đưa tin, song nhiều ý kiến châm biếm cho rằng đây là cú đánh mạnh vào uy tín của sự kiện.

Các thương hiệu thức ăn nhanh, cần sa hay website người lớn ngày càng xuất hiện dày đặc tại Tuần lễ thời trang New York. Giới mộ điệu cho rằng sự kiện từng mang tính biểu tượng này đã đánh mất bản sắc và sức hút vốn có, theo New York Post.

Thương hiệu Melke ra mắt bộ sưu tập kết hợp với hãng nước sốt Hidden Valley Ranch. Ảnh: Melke.

Quần áo trở thành ‘chất phụ gia’

Hai thập kỷ trước, Tuần lễ thời trang New York là tâm điểm toàn cầu. Tại các show diễn ở Bryant Park, Paris Hilton, Naomi Campbell cùng sải bước, Boy George hát trực tiếp, còn Anna Nicole Smith bất ngờ xuất hiện trong chiếc váy hồng gắn pha lê, hát nhép ca khúc Diamonds Are a Girl’s Best Friend.

“Thời đó, thời trang chính là rock ‘n’ roll thế hệ mới. Hồi trước là như vậy, còn giờ thì không”, chuyên gia quan hệ công chúng Kelly Cutrone nhận xét.

Hiện tại, sân khấu của sự kiện thời trang này bị lấn át bởi những nhà tài trợ kỳ lạ. Từ snack Goldfish xuất hiện trên túi xách của Kate Barton, chuỗi Qdoba tài trợ quần gắn chip ăn được, đến HBO tạo ra những màn hợp tác ăn theo phim The White Lotus.

Cửa hàng concept cần sa Gotham cũng hợp tác với thương hiệu thời trang Collina Strada, ra mắt túi đựng vape. Veuve Clicquot bắt tay NTK Simon Porte Jacquemus để quảng bá thiết kế chai champagne, còn eBay phối hợp với Erdem nhằm tôn vinh trang phục đã qua sử dụng.

Theo giới mộ điệu, quần áo ngày càng trở thành yếu tố phụ của tuần lễ thời trang này. Điều quan trọng giờ đây là tiền tài trợ.

Hayley Corwick, chủ blog Madison Avenue Spy, nhận xét: “Ngày trước, tôi phải lén vào các show. Giờ có thư mời, tôi thậm chí không muốn bắt Uber tới. Ngay cả những người làm trong ngành cũng chẳng còn mặn mà”.

Gotham hợp tác với thương hiệu thời trang Collina Strada, ra mắt túi đựng vape. Ảnh: Gotham.

Influencer thế chỗ show thời trang

Nguyên nhân gốc rễ bắt đầu từ đầu những năm 2000, khi IMG tiếp quản Tuần lễ thời trang New York từ Hội đồng Nhà thiết kế thời trang Mỹ (CFDA). IMG thương mại hóa sự kiện mạnh mẽ, bán gói show trị giá 45.000 USD cho mọi NTK quốc tế, khiến lịch trình phình to, va chạm liên tục và giảm giá trị.

Sau đó, khủng hoảng kinh tế năm 2008 buộc IMG chuyển địa điểm liên tục, làm chi phí đội lên. Hiện nay, một show có thể ngốn hàng trăm nghìn USD, trong khi các thương hiệu thấy hiệu quả hơn khi đầu tư cho chiến dịch influencer trên mạng xã hội.

Chris Constable, nhà sáng lập CCPR, nhận định: “Trước đây, cộng đồng thời trang định hình phong cách. Hiện nay, công chúng không còn tìm đến tạp chí mà nhìn vào influencer”. Việc thuê vài gương mặt chụp hình theo phong cách đường phố phải chăng và hiệu quả hơn.

Sai lầm khác khiến Tuần lễ thời trang New York mất sức hút là tình trạng biên tập viên bán vé mời để kiếm thêm thu nhập, làm ghế hàng đầu dần mất đi giá trị. Những ngôi sao từng ngồi hàng đầu nay bị hợp đồng thương hiệu ràng buộc. Ví dụ, Emma Stone chỉ có thể dự show Louis Vuitton, không được xuất hiện ở sàn diễn khác.

Chính quyền New York cũng không còn mặn mà hỗ trợ, dù ngành thời trang chiếm hơn 5% lực lượng lao động thành phố. Khác với Paris (Pháp) hay Milan (Italy), nơi chính quyền chi tiền phát triển sự kiện, Tuần lễ thời trang New York gần như không nhận được hậu thuẫn.

Các NTK buộc phải tìm đến nguồn tài trợ ngoài ngành. Chính Kelly Cutrone thừa nhận đã hợp tác với website người lớn Pornhub để có kinh phí tổ chức show: “Từ xưa, thời trang luôn gắn liền với tình dục. Nếu không, các NTK trẻ lấy đâu ra tiền để diễn?”.