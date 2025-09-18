Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe điện AUDI giá 32.400 USD gây sốt ở Trung Quốc

  • Thứ năm, 18/9/2025 09:07 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

AUDI E5 Sportback là mẫu xe đầu tiên của thương hiệu liên doanh giữa Audi với SAIC của Trung Quốc, sẽ cạnh tranh trực tiếp cùng Tesla Model 3.

Theo Car News China, liên doanh SAIC Audi cho biết mẫu xe điện E5 Sportback của thương hiệu AUDI vừa ra mắt đã nhận được 10.153 đơn đặt hàng chỉ trong 30 phút đầu mở bán.

AUDI E5 Sportback được định vị trong phân khúc xe cỡ trung, hiện có giá khởi điểm 235.900 NDT (khoảng 32.400 USD).

Thương hiệu AUDI cung cấp các sản phẩm dành riêng cho thị trường Trung Quốc, là liên doanh giữa Audi với tập đoàn SAIC.

Thay vì sử dụng logo 4 vòng tròn lồng vào nhau, các mẫu xe của thương hiệu này mang logo AUDI dạng chữ phía đầu và đuôi xe, trong đó tất cả ký tự đều viết hoa.

xe dien AUDI anh 1xe dien AUDI anh 2

Tất cả phiên bản AUDI E5 Sportback đều được phát triển dựa trên nền tảng Advanced Digitised Platform do SAIC và Audi đồng phát triển. Mẫu xe này được sản xuất tại nhà máy của SAIC Audi ở Trung Quốc.

AUDI E5 Sportback thừa hưởng các đường nét thiết kế từ concept Audi E, với kiểu dáng fastback cùng 6 tùy chọn màu sắc ngoại thất.

Hệ số cản gió của AUDI E5 Sportback ở mức 0,252 Cd, cụm đèn pha gồm 942 điểm LED và gần 2.000 chi tiết chiếu sáng hình tam giác mang lại hiệu ứng chào mừng khá sống động.

xe dien AUDI anh 3

Các kích thước dài x rộng x cao của AUDI E5 Sportback lần lượt 4.881 x 1.960 x 1.479 mm, chiều dài cơ sở 2.950 mm.

Khoang lái AUDI E5 Sportback có màn hình 59 inch, sử dụng chip Snapdragon 8295 của Qualcomm và chạy hệ điều hành Audi OS. Hệ thống ghế ngồi có chức năng sưởi và làm mát, xe có cửa sổ trời toàn cảnh, camera 360 độ, đế sạc không dây. Các phiên bản cao cấp có thêm hệ thống treo khí nén, bộ giảm xóc thích ứng CDC và hệ thống âm thanh 18 loa Bose.

Xung quanh AUDI E5 Sportback có 27 cảm biến, gồm LiDAR, radar, cảm biến siêu âm và camera, hỗ trợ bởi chip Nvidia Orin-X. Xe hỗ trợ các chức năng vận hành trong đô thị, đường cao tốc và cả đỗ xe tự động.

xe dien AUDI anh 4

AUDI E5 Sportback được cung cấp với 2 tùy chọn dẫn động, gồm dẫn động cầu sau hoặc dẫn động 4 bánh quattro. Các phiên bản motor đơn có 2 tùy chọn công suất đầu ra, gồm 294 mã lực hoặc 402 mã lực. Thiết lập motor kép sản sinh công suất tối đa 517 mã lực hoặc 777 mã lực tùy phiên bản, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,4 giây.

Gói pin CATL dung lượng 76,2-100 kWh tùy phiên bản sẽ cho phép AUDI E5 Sportback hoạt động trên quãng đường tối đa đến 773 km sau mỗi lần sạc đầy. Kiến trúc điện 800 V hỗ trợ khả năng sạc nhanh, cho phép bổ sung 370 km quãng đường di chuyển với chỉ 10 phút cắm sạc.

Các đối thủ của AUDI E5 Sportback tại Trung Quốc gồm Tesla Model 3, Nio ET5T và Zeekr 007 GT. Trong tháng 8, Tesla Model 3 dẫn đầu doanh số trong phân khúc này với 17.739 chiếc.

Thái Dương

