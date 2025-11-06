Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe sang Mercedes-Benz đính hơn 300.000 viên pha lê trông thế nào?

  • Thứ năm, 6/11/2025 18:14 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Với hơn 300.000 viên pha lê cùng vàng nguyên khối được đính kết thủ công, chiếc roadster hạng sang Mercedes-Benz SL 600 sẽ trông ra sao?

Mercedes-Benz xe sang anh 1

Chiếc Mercedes-Benz SL 600 không phải là một mẫu xe sang quá xa lạ. Tuy nhiên, giới nhà giàu luôn biết cách biến một chiếc roadster hạng sang trở nên xa xỉ hơn. Tại triển lãm JMS 2025, SL 600 bản đặc biệt xuất hiện thu hút khách tham quan.

Mercedes-Benz xe sang anh 2

Theo truyền thông quốc tế, chiếc xe xuất hiện lần đầu vào năm 2016, được đính hơn 300.000 viên pha lê Swarovski khác nhau ở xung quanh thân xe.

Mercedes-Benz xe sang anh 3

Đây là sản phẩm của hãng độ D.A.D/Garson, một trong những trung tâm nâng cấp ôtô nổi tiếng tại Nhật Bản với phong cách xa hoa, đính pha lê hay nạm kim cương.

Mercedes-Benz xe sang anh 4

Toàn bộ pha lê trên chiếc SL 600 R230 đều được đính thủ công bởi những người thợ lành nghề, biến chiếc xe thành buổi tiệc ánh sáng khi được chiếu đèn.

Mercedes-Benz xe sang anh 5

Để tăng độ xa xỉ, phần mâm của mẫu xe sang này cũng được mạ vàng.

Mercedes-Benz xe sang anh 6Mercedes-Benz xe sang anh 7Mercedes-Benz xe sang anh 8

Các chi tiết ở ống xả, tay nắm cửa hay lưới tản nhiệt, khe gió đều được nâng tầm một cách đầy "phô trương" với pha lê và kim cương trắng.

Mercedes-Benz xe sang anh 9Mercedes-Benz xe sang anh 10

Bên trong khoang lái, D.A.D cũng không bỏ qua cơ hội "tô vàng" chiếc SL 600 khi đính kết kim cượng, pha lê lên toàn bộ khu vực yên ngựa, viền cửa gió điều hòa và mạ vàng ở vô lăng.

Mercedes-Benz xe sang anh 11Mercedes-Benz xe sang anh 12

Để xứng tầm với sự lộng lẫy của khối pha lê di động, bộ ghế bọc da Nappa nay được bọc lông cừu trắng. Ở kính lái, chiếc vương miệng vàng được treo lơ lửng như một cái ví von "đây là mẫu xe chỉ dành cho nhà vua". Chủ nhân thật sự và giá bán của SL 600 bản độ pha lê này không được công bố, nhưng theo nhiều nguồn tin, chiếc roadster lấp lánh có giá hơn 5 triệu USD.

Đan Thanh

ảnh: Phong Vân

Mercedes-Benz xe sang mercedes-benz sl 600 roadster xe đính kim cương xe mercedes xe sang

