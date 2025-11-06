Xe sang Mercedes-Benz đính hơn 300.000 viên pha lê trông thế nào?

Để xứng tầm với sự lộng lẫy của khối pha lê di động, bộ ghế bọc da Nappa nay được bọc lông cừu trắng. Ở kính lái, chiếc vương miệng vàng được treo lơ lửng như một cái ví von "đây là mẫu xe chỉ dành cho nhà vua". Chủ nhân thật sự và giá bán của SL 600 bản độ pha lê này không được công bố, nhưng theo nhiều nguồn tin, chiếc roadster lấp lánh có giá hơn 5 triệu USD .