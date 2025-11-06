Xe sang Mercedes-Benz đính hơn 300.000 viên pha lê trông thế nào?

|
Chiếc Mercedes-Benz SL 600 không phải là một mẫu xe sang quá xa lạ. Tuy nhiên, giới nhà giàu luôn biết cách biến một chiếc roadster hạng sang trở nên xa xỉ hơn. Tại triển lãm JMS 2025, SL 600 bản đặc biệt xuất hiện thu hút khách tham quan.
Theo truyền thông quốc tế, chiếc xe xuất hiện lần đầu vào năm 2016, được đính hơn 300.000 viên pha lê Swarovski khác nhau ở xung quanh thân xe.
Đây là sản phẩm của hãng độ D.A.D/Garson, một trong những trung tâm nâng cấp ôtô nổi tiếng tại Nhật Bản với phong cách xa hoa, đính pha lê hay nạm kim cương.
Toàn bộ pha lê trên chiếc SL 600 R230 đều được đính thủ công bởi những người thợ lành nghề, biến chiếc xe thành buổi tiệc ánh sáng khi được chiếu đèn.
Để tăng độ xa xỉ, phần mâm của mẫu xe sang này cũng được mạ vàng.
Các chi tiết ở ống xả, tay nắm cửa hay lưới tản nhiệt, khe gió đều được nâng tầm một cách đầy "phô trương" với pha lê và kim cương trắng.
Bên trong khoang lái, D.A.D cũng không bỏ qua cơ hội "tô vàng" chiếc SL 600 khi đính kết kim cượng, pha lê lên toàn bộ khu vực yên ngựa, viền cửa gió điều hòa và mạ vàng ở vô lăng.
Để xứng tầm với sự lộng lẫy của khối pha lê di động, bộ ghế bọc da Nappa nay được bọc lông cừu trắng. Ở kính lái, chiếc vương miệng vàng được treo lơ lửng như một cái ví von "đây là mẫu xe chỉ dành cho nhà vua". Chủ nhân thật sự và giá bán của SL 600 bản độ pha lê này không được công bố, nhưng theo nhiều nguồn tin, chiếc roadster lấp lánh có giá hơn 5 triệu USD.
