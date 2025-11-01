5 loại đồ uống tốt nhất giúp thận của bạn luôn khỏe mạnh

Không chỉ nước lọc mới tốt cho thận, cà phê, sữa ít béo, trà xanh hay nước ép nam việt quất không đường đã được khoa học chứng minh có thể hỗ trợ chức năng thận nếu dùng đúng cách và vừa phải.

Thận là bộ phận lọc độc tố. Ảnh: iStock.

Thận là “bộ lọc” của cơ thể, làm việc không ngừng để loại bỏ độc tố. Mỗi ngày, thận có thể lọc từ 150-200 lít máu để loại bỏ chất thải và cân bằng nước, điện giải trong cơ thể.

Dù bền bỉ đến vậy, thận lại rất nhạy cảm với những gì bạn ăn và uống hàng ngày. Không ít trường hợp tổn thương thận bắt nguồn từ thói quen tưởng chừng vô hại - như uống quá ít nước, dùng nhiều đồ uống có đường hay rượu bia.

Các chuyên gia của Harvard, Johns Hopkins và Cleveland Clinic cho rằng việc lựa chọn đúng loại đồ uống có thể giúp “giảm tải” cho thận, hỗ trợ cơ quan này hoạt động trơn tru và bền vững hơn.

Dưới đây là 5 loại đồ uống được khoa học chứng minh là thân thiện nhất với thận.

Nước - lựa chọn số một cho thận khỏe

Khoảng 60-70% cơ thể con người là nước, và thận chính là cơ quan phụ thuộc vào nước để tạo ra nước tiểu, đào thải chất độc ra ngoài. Nước cũng giúp duy trì dòng máu lưu thông ổn định tới các cơ quan, trong đó có thận.

Theo một nghiên cứu đăng trên Clinical Journal of the American Society of Nephrology, những người uống gần 2 lít nước mỗi ngày ít có nguy cơ gặp vấn đề về thận hơn - đặc biệt ở nam giới và người lớn tuổi.

Uống nước giúp duy trì dòng máu. Ảnh: iStock.

Tuy nhiên, ở những người đã mắc bệnh thận mạn tính, mối quan hệ giữa uống nhiều nước và chức năng thận (đo bằng chỉ số GFR) vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Một số nghiên cứu cho thấy uống nhiều nước không giúp cải thiện GFR, trong khi nghiên cứu khác lại cho kết quả ngược lại.

Dù vậy, các chuyên gia từ Johns Hopkins Medicine khẳng định: “Giữ đủ nước vẫn là điều cần thiết. Mất nước nhẹ kéo dài có thể khiến thận phải làm việc quá sức, về lâu dài dẫn đến tổn thương.”

Người đang điều trị suy thận giai đoạn cuối hoặc chạy thận nhân tạo cần hỏi ý kiến bác sĩ về lượng nước phù hợp, bởi uống quá nhiều có thể gây ứ dịch và tăng huyết áp.

Sữa ít béo - nguồn dinh dưỡng giúp thận “bền sức”

Một nghiên cứu dài hạn tại Đại học Harvard chỉ ra rằng những người mắc bệnh thận mạn tính uống sữa ít béo có tốc độ suy giảm chức năng thận chậm hơn.

Sữa ít béo chứa canxi giúp giảm tổn thương thận. Ảnh: iStock.

Sữa ít béo chứa canxi, kali, vitamin D và magiê - các vi chất giúp ổn định huyết áp và giảm nguy cơ tổn thương thận. Ngược lại, sữa nguyên kem với hàm lượng chất béo cao có thể làm mất đi lợi ích này.

Nếu không dung nạp lactose, bạn có thể chọn sữa hạnh nhân không đường hoặc sữa yến mạch ít kali, vốn được đánh giá là thân thiện hơn với người bệnh thận.

Cà phê - bất ngờ là “đồng minh” của thận

Trong khi nhiều người lo lắng cà phê gây hại, các nghiên cứu lại cho thấy điều ngược lại. Một khảo sát trên hơn 400.000 người do Hiệp hội Thận Mỹ thực hiện cho thấy những ai uống 1-3 tách cà phê mỗi ngày có nguy cơ tử vong do bệnh thận thấp hơn 20-25% so với người không uống.

Cà phê cũng là loại nước uống tốt cho thận. Ảnh: iStock.

Cà phê giúp cải thiện chuyển hóa đường huyết và giảm viêm, từ đó gián tiếp bảo vệ chức năng thận. Tuy nhiên, nếu bạn đã có bệnh thận, hãy lưu ý

Không uống quá 3 tách/ngày, vì cà phê chứa nhiều kali, có thể làm tăng nồng độ kali trong máu.

Tránh thêm siro, kem béo hoặc phốt pho - những chất này có thể khiến thận làm việc nặng hơn.

Nếu cà phê làm tăng huyết áp, hãy chuyển sang loại không caffeine.

Cleveland Clinic khuyến cáo: “Cà phê đen, dùng ở mức độ vừa phải, là lựa chọn an toàn cho phần lớn người mắc bệnh thận mạn tính.”

Trà xanh - giảm viêm, ngừa sỏi thận

Giàu chất chống oxy hóa catechin, đặc biệt là EGCG (epigallocatechin gallate), trà xanh được xem là một trong những đồ uống có lợi cho thận nhất.

Các nghiên cứu của Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) cho thấy trà xanh có thể giảm viêm, hạn chế hình thành sỏi thận và thậm chí làm chậm tiến triển của bệnh thận mạn tính trong một số mô hình thử nghiệm.

Trà xanh làm chậm tiến triển bệnh mạn tính. Ảnh: Getty images.

Tuy vậy, các chuyên gia lưu ý phần lớn kết quả này vẫn mới được ghi nhận trong phòng thí nghiệm, chưa đủ bằng chứng để khẳng định tác dụng tương tự ở người.

Do đó, người bệnh thận nên uống trà xanh vừa phải - khoảng 1-2 tách/ngày, tránh uống quá đặc hoặc khi bụng đói.

Nước ép nam việt quất không đường - bảo vệ hệ tiết niệu và thận

Nam việt quất (cranberry) chứa flavonoid - một nhóm chất chống oxy hóa giúp ức chế vi khuẩn bám vào thành đường tiết niệu, từ đó giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Theo nghiên cứu của Johns Hopkins University, nước ép nam việt quất không đường có thể giúp ngăn ngừa viêm bể thận - một biến chứng nhiễm trùng nặng có thể làm tổn thương thận.

Nước ép nam việt quất. Ảnh: iStock.

Tuy nhiên, hãy chọn sản phẩm ít hoặc không thêm đường, vì đồ uống có đường có thể làm tăng huyết áp và đường huyết, khiến bệnh thận nặng thêm.

Những đồ uống nên hạn chế

Đồ uống có ga chứa axit photphoric, làm mất canxi và tăng nguy cơ sỏi thận.

Rượu: làm tăng huyết áp và cản trở khả năng lọc máu của thận.

Đồ uống nhiều đường: gây viêm, tăng đường huyết và làm nặng thêm gánh nặng cho thận.

Một nghiên cứu của Clinical Journal of the American Society of Nephrology cho thấy uống từ 2 lon cola ăn kiêng mỗi ngày trở lên có thể làm suy giảm chức năng thận ở phụ nữ.