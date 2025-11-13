Ai chấp nhận xếp thứ tự 2.000, đợi 20 ngày ăn bánh Napoleon?

Chủ quán cho biết bánh Napoleon trở thành trào lưu, cộng với tâm lý đám đông khiến đơn hàng tăng vọt lên 2.000. Nhiều khách phải chờ từ 15-20 ngày để nhận bánh.

Cận cảnh bánh Napoleon ngàn lớp trứ danh. Ảnh: The Cooking Foodie.

Thời gian gần đây, bánh Napoleon - đế vương của những chiếc bánh, trở thành trào lưu mới trên mạng xã hội. Bánh thu hút đông đảo người dùng chia sẻ trải nghiệm, tương tự cơn sốt bánh trung thu cán dẹt từng gây "bão" trước đó.

Ngọc Anh, chủ quán trà sữa và cà phê trên phố Đặng Dung (phường Ba Đình, Hà Nội) cho biết bắt "trend" làm bánh Napoleon phục vụ nhu cầu khách đến uống nước. Bánh có giá 85.000 đồng/chiếc, trọng lượng khoảng 170 gram và được làm tươi ngay khi có đơn đặt hàng.

Cô giữ nguyên công thức làm bánh cầu kỳ với nhiều lớp bột mỏng xen kẽ kem sữa béo ngậy, song giảm độ ngọt để phù hợp với khẩu vị người Việt.

Bên trong một nhà hàng Liên Xô ở Hà Nội bán bánh Napoleon truyền thống. Ảnh: Châu Sa.

Cầu vượt quá cung

Ban đầu, quán chỉ bán bánh kèm nước cho khách đến uống trà, cà phê. Sau khi nhận được phản hồi tích cực từ thực khách, bánh Napoleon của quán được chia sẻ rộng rãi. Từ đó, nhu cầu đặt bánh tăng chóng mặt, chỉ sau 2 ngày tăng lên 1.000-1.200 đơn.

"Quán làm bánh hoàn toàn thủ công, không sử dụng bất kỳ công nghệ cấp đông hay máy móc hiện đại nào. Mỗi mẻ bánh cần đến vài tiếng đồng hồ để hoàn thành và chỉ có một người duy nhất làm bánh", cô nói với Tri Thức - Znews.

Mỗi ngày, quán chỉ sản xuất được khoảng 40-45 chiếc bánh Napoleon, trong khi đơn hàng đã tăng lên 2.000. Ngọc Anh cho biết "cầu vượt quá cung" khiến việc khách phải đợi lâu là điều không thể tránh khỏi.

Chủ quán thừa nhận bánh Napoleon không quá đặc biệt nhưng lại rất "hot" nhờ sự tò mò và ảnh hưởng từ mạng xã hội. Hiệu ứng FOMO (sợ bị bỏ lỡ), "thần thánh hóa" món bánh càng khiến thực khách sẵn sàng xếp hàng dài để được thử.

"Bánh Napoleon nguồn gốc từ Pháp, lại có ảnh hưởng từ nhiều nền văn hóa khác như Nga, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha... nên mọi người rất tò mò. Khi biết được lượng khách đặt hàng lớn, nhiều người cũng muốn thử cho bằng được", Ngọc Anh chia sẻ.

Những phiên bản khác nhau của bánh Napoleon. Ảnh: The Cooking Foodie.

Theo cô, bánh có vẻ ngoài khá mỏng manh và dễ bị vỡ khi vận chuyển, cộng thêm với thời gian chờ đợi lâu khiến một số khách hàng không hài lòng.

Tuy nhiên, cô cũng khẳng định trong số 2.000 đơn hàng hiện tại, chỉ có khoảng 10% khách hàng hài lòng đã là thành công của quán, thậm chí xếp hàng đợi mua lần thứ 5.

Để giải quyết tình trạng khách phải chờ đợi lâu, chủ quán thường xuyên cập nhật tiến độ giao bánh trên trang cá nhân. Cô cũng thông báo khách hàng có thể chọn tiếp tục đợi nếu họ chấp nhận, hoặc hủy đơn nếu không muốn chờ lâu.

"Tôi hy vọng khách hàng không quá kỳ vọng vào bánh Napoleon, bởi đây chỉ là một món bánh thủ công, có vẻ ngoài không quá ấn tượng", chủ quán nói.

Tại sao khách hàng chờ đợi để được ăn ngon?

Không riêng bánh Napoleon, trào lưu lấy số thứ tự, xếp hàng, chờ đợi hàng tiếng đồng hồ để thưởng thức một món ăn.

Một nghiên cứu đăng trên Journal of the Academy of Marketing Science chỉ ra "việc phải chờ đợi có thể làm tăng giá trị sản phẩm trong mắt người tiêu dùng". Khi thấy hàng dài người đang chờ, khách hàng sẽ tự động nghĩ rằng món ăn đó "hẳn là rất tuyệt vời".

Khách Tây xếp hàng dọc con phố, đợi 20-30 phút mua bánh mì. Ảnh: Châu Sa.

Một nghiên cứu khác từ Advances in Consumer Research cũng cho thấy trong những giờ cao điểm, khách hàng thường lựa chọn các nhà hàng có hàng người dài hơn, do bản năng "theo đám đông".

Điều thú vị là chính sự chờ đợi này có thể làm gia tăng cảm giác hài lòng khi thực khách cuối cùng cũng đến lượt và thưởng thức món ăn.

Nghiên cứu của Journal of the Academy of Marketing Science cũng chỉ ra một khoảng thời gian chờ đợi lâu không chỉ không làm giảm đi sự hài lòng mà còn có thể khiến món ăn trở nên ngon hơn.

Một yếu tố khác khiến thực khách không thể cưỡng lại việc xếp hàng chính là hội chứng "FOMO" (Fear of Missing Out), nỗi sợ bị bỏ lỡ cơ hội thưởng thức món ăn mới lạ, "hot" trên mạng xã hội.

Nhất là giới trẻ, họ sẵn sàng xếp hàng chỉ để kịp tham gia vào xu hướng hoặc khoe món ăn trên mạng xã hội.

