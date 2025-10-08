Ai hưởng lợi sau 'tuần lễ vàng' Trung Quốc?

Lượng khách đến Hong Kong (Trung Quốc) tăng 5,1% trong 5 ngày đầu "tuần lễ vàng", song ví tiền thắt chặt. Người hưởng lợi nhất là chuỗi ăn nhanh, quán trà - cơm bình dân.

Đám đông ùn tắc tại bến tàu Zhanqiao ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, ngày 1/10. Ảnh: VCG.

Trong 5 ngày đầu kỳ nghỉ Quốc khánh, Hong Kong đón 1,03 triệu lượt khách từ Trung Quốc đại lục, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước.

Màn pháo hoa đêm 1/10 kéo dòng người về các điểm ngắm đẹp, giúp nhiều nhà hàng ghi nhận mức tăng doanh thu 10-25% so với năm ngoái. Tuy vậy, giới doanh nghiệp thừa nhận bức tranh chi tiêu không “rực rỡ” như kỳ vọng, SCMP đưa tin.

Điểm nổi bật của mùa cao điểm này là xu hướng ăn uống bình dân lên ngôi. Theo các hiệp hội ẩm thực, đa số du khách tìm đến cha chaan teng (quán trà - cơm bình dân), quán cà phê kiểu Hong Kong hoặc chuỗi thức ăn nhanh do giá dễ tiếp cận và vị trí thuận tiện trong lịch trình tham quan.

Nhiều công ty lữ hành trong nước cũng chủ động dẫn khách vào các điểm ăn nhanh để tối ưu chi phí trong các gói tour.

Trên mạng xã hội, hình ảnh bánh dứa và trà sữa Hong Kong xuất hiện dày đặc, phản ánh nhu cầu “ăn - chụp - đăng” nhanh gọn của khách trẻ.

Cha chaan teng (quán trà - cơm bình dân) tăng lên trong bối cảnh khách hàng tìm kiếm bữa ăn rẻ hơn. Ảnh: Jelly Tse.

Ở chiều ngược lại, nhà hàng cao cấp hoạt động kém hơn. Mức chi tiêu trung bình cho mỗi thực khách được các nhà bán lẻ ước tính giảm từ 30% trở lên: bữa trưa từng trên 100 HKD nay chỉ còn 60-70 HKD là phổ biến.

Dù vậy, các mặt hàng “truyền thống” được du khách ưa chuộng như mỹ phẩm, vàng, hàng xa xỉ vẫn ghi nhận tăng trưởng doanh số ở mức thấp hai chữ số.

Kỳ nghỉ 8 ngày năm nay trùng Tết Trung thu, song bánh trung thu không bùng nổ doanh số như kỳ vọng. Bù lại, thói quen ăn ngoài của gia đình người Hoa giúp thị trường nhà hàng sôi động, đặc biệt trong đêm Rằm; một số hiệp hội dự báo F&B tuần đầu tháng 10 có thể tăng 18-22% so với cùng kỳ năm trước.

Bức tranh bán lẻ vẫn tồn tại mảng tối. Theo các môi giới mặt bằng thương mại, nhiều cửa hàng nhỏ báo doanh số yếu trong suốt tháng 9-10; khoảng 1/5 chủ/đơn vị vận hành cân nhắc không gia hạn hợp đồng thuê. Dù giá thuê tại các trục du lịch như Tsim Sha Tsui hay Causeway Bay giảm 70-80% so với đỉnh, nhiều chuỗi địa phương vẫn phải thu hẹp quy mô hoặc chuyển từ cửa hàng lớn sang mặt bằng nhỏ để giảm rủi ro.

Nhìn tổng thể, du lịch là động lực kéo dòng khách và lưu lượng tiêu dùng trở lại Hong Kong, nhưng cấu trúc chi tiêu đã đổi: trải nghiệm nhanh - hợp túi tiền - “lên hình” tốt đang thắng thế trước những bữa ăn xa hoa. Giới bán lẻ và ẩm thực kỳ vọng thị trường đã “chạm đáy” và các sự kiện do chính quyền hỗ trợ sẽ tạo xu hướng hồi phục trong thời gian tới.