Ai sẽ mua Honda CT125?

Honda CT125 được mở bán với giá gần 90 triệu đồng, nhỉnh hơn hẳn so với các mẫu xe tay ga cùng nhà. Vậy với mức giá này, CT125 sẽ dành cho ai?

Sau thời gian dài "nhá hàng", Honda đã ra mắt chiếc CT 125 tại Việt Nam. Đây là một mẫu xe trail với thiết kế "ăn chơi" so với các anh em cùng nhà như Honda Vision, SH hay Air Blade. Xe được bán với giá 87,5 triệu đồng, một con số không hề thấp nếu đặt cạnh những mẫu xe phổ thông quen thuộc.

Vậy đâu sẽ là tệp khách hàng chính của CT 125?

Giá cao không bất ngờ

Honda không phải lần đầu tiên mở bán những dòng xe chơi tại thị trường Việt. Trước đây, hãng từng giới thiệu MSX 125 hay Monkey 125 với giá dao động 50-70 triệu đồng, đều sử dụng động cơ xăng 125 phân khối.

Vì vậy, việc CT125 sẽ xuất hiện với khoảng giá tương tự, thậm chí đắt hơn cũng là chuyện không quá bất ngờ.

Thực tế CT125 không phải một mẫu xe lạ ở thị trường Việt. Thậm chí cách đây 4 năm, thời điểm chiếc C125 vừa xuất hiện, cộng đồng chơi xe tại Việt Nam đã ngóng chờ ngày CT125 được mang về.

Thời điểm đó, chiếc Honda C125 được bán với giá khoảng 86,2 triệu đồng. Vì vậy, CT125, phiên bản ăn chơi hơn của C125, gần như chắc chắn không thể có giá dưới 85 triệu đồng.

Trước khi được Honda phân phối chính hãng, chiếc xe trail này thường xuyên được mở bán thông qua các đại lý nhập khẩu tư nhân với số lượng giới hạn và giá cao.

Chiếc Honda CT125 đầu tiên được bán ở Việt Nam qua đại lý tư nhân có giá vượt mốc 150 triệu đồng. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Những chiếc CT125 đầu tiên xuất hiện với giá vượt mốc 150 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản đặc biệt hơn là Chums từng được rao với giá 200 triệu đồng. Dù giá cao, những mẫu xe này nay đều đã có chủ, cho thấy mức độ "chịu chơi" của cộng đồng yêu thích dòng xe máy địa hình.

Tại Thái Lan, mẫu xe có giá khoảng 85.000 Baht, tương đương khoảng 2.300 USD , nhỉnh hơn so với các dòng xe phổ thông. Vì vậy có thể việc chiếc CT125 được định giá ở mức 87,5 triệu đồng khi về Việt Nam là không quá bất ngờ.

Thậm chí theo một số chia sẻ trên các hội nhóm mạng xã hội, mức giá này còn thấp hơn dự đoán.

"Tôi nghĩ giá xe phải hơn 90 triệu đồng cơ, vì C125 đang có giá hơn 86 triệu đồng rồi", một ý kiến được đăng tải ở hội nhóm yêu thích xe máy địa hình trên mạng xã hội có lượt đồng tình cao.

Đâu là khách hàng của CT125?

Với giá bán cao cùng thiết kế hầm hố, CT125 đương nhiên không phải một sản phẩm dành cho số đông. Mẫu xe hướng trực tiếp đến tệp khách hàng yêu thích phong cách "bụi bặm", những "phượt thủ" khao khát chinh phục các đoạn đường xấu, gồ ghề ở Việt Nam trên chiếc xe 2 bánh và có ngân sách dư giả.

Đương nhiên với tệp người dùng này, việc chiếc xe chơi có giá 40 hay 100 triệu không phải là yếu tố quá lớn. Nhiều người cho rằng Yamaha PG-1 và Honda CT125 sẽ là 2 cái tên đúng cùng một bàn cân, khi xét đến doanh số hay lượt quan tâm. Tuy nhiên, CT125 lại nằm ở vị trí khác.

Cả Honda CT125 hay Yamaha PG-1 đều không phải mẫu xe dành cho số đông. Ảnh: Honda, Phúc Hậu.

Yamaha đang đẩy mạnh các chương trình quảng cáo, xây dựng cộng đồng cho PG-1, biến mẫu xe này thành chủ lực doanh số mới cho hãng tại Việt Nam, khi các mẫu tay ga phổ thông dần bị lu mờ.

Trong khi đó, Honda dường như chỉ đem CT125 về nhằm lấp đầy những chỗ trống ở nhóm xe chơi mà hãng còn thiếu. CT125 cũng sẽ tương tự MSX 125 hay Monkey 125, nắm giữ cho mình một tệp khách hàng riêng biệt, không nhiều, nhưng vừa đủ để giữ lấy thị phần.

Dù khó tạo ra bứt phá về doanh số, Honda CT125 vẫn là mẫu xe giúp thương hiệu Nhật củng cố hình ảnh đa dạng sản phẩm tại Việt Nam. Sự xuất hiện của CT125 cùng các dòng “xe chơi” như Monkey hay MSX 125 cho thấy hãng không chỉ tập trung vào nhóm khách hàng phổ thông mà còn muốn duy trì sức hút với những tay lái đam mê khám phá và cá tính.